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暮色大电影 Vampires Suck (2010)

又名: 吸血鬼了没 / 搞乜鬼吸啜大制作 / 暮光之城恶搞版 / 戏说吸血鬼 /

暮光够了没 / 吸啜新世紀 / 吸血鬼很烂 / 木瓜之城

评分：时光网 5.8，豆瓣 6.1，IMDb 3.4

导演: 贾森·弗莱德伯格 / 亚伦·赛尔策

编剧: 贾森·弗莱德伯格 / 亚伦·赛尔策

主演: 珍·普罗斯克、马特·兰特尔、

戴德里克·巴德、克里斯·里吉

类型: 喜剧

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2010-08-18

片长: 82 分钟

IMDb 链接: tt1666186

17岁的少女贝卡（珍·普罗斯克 Jenn Proske 饰）随着父亲来到了一个无论怎么看都十分诡异的小镇上学，在这里，她和儿时的玩伴 雅各布（克里斯·里吉 Chris Riggi 饰）重逢了，这个进入青春期的大男孩处处透露出一股奇怪的气息。在学校，打扮老土的她成为了同学们欺负的对象。这时，面色苍白瞳孔金黄的大帅哥 爱德华（马特·兰特尔 Matt Lanter 饰）出现在了她的面前，两人一见钟情眉来眼去。欲火焚身的贝卡向爱德华求欢却惨遭拒绝，原来爱德华是吸血鬼，归属于庞大的库伦家族，一方面，爱德华对贝卡有着强烈的爱意，而另一方面，他还必须忍受着存在于他基因里的嗜血的欲望。

爱德华带贝卡去见自己的家人，聚会却被贝卡搅得一团糟。伤心的爱德华深知他只能带给贝卡带来灾难而忍痛提出分手，而雅各布在成为吉娃娃人之后也终于向贝卡袒露了自己的爱意，作为一个默默无闻的平凡少女，突然间被两大帅哥同时追求的她该做出怎样的选择？

暮色大电影 / 暮光之城:恶搞版 Vampires Suck

编号：3G-BD 意大利B区蓝转+意大利二区+优质中文字幕

音轨：英语DD5.1-640K、英语DTS5.1-1536K、意大利语DD5.1-448K

字幕：意大利文、中文1-2

片长：82 分钟

编号：DNA B-1105，蓝光高清全码DTS扩展终极版，未收

配置：福克斯A区蓝光扩展版高清画质+蓝光全码DTS高清音质+福克斯一区+OST+

13分钟精选花絮

音轨：英语DD5.1-640K、英语DTS5.1-1536K、法语DD5.1-448K

字幕：英文、法文注释、西班牙文、中文1-2

花絮：主菜单PLAY 向上，进入24首电影原声音乐

《惊声尖笑》系列导演杰森佛雷、与编剧艾伦塞瑟以嘲讽风格再度携手恶搞《暮光之城》等当红吸血鬼电影。本片由《新飞越比佛利》影集的新生代男星麦特兰特和《花边教主》影集的克里斯多佛瑞吉，分饰狼人和吸血鬼，珍波丝可则演出贝拉一角。此外，因《醉後大丈夫》而获得瞩目的喜剧男星郑肯亦参与演出。









暮色大电影 Vampires Suck

编号：YBD-8543，英皇蓝光

音轨：DTS-HD5.1、法语DD5.1

字幕：英文、法文注释、西班牙文、中文1-2、缅甸文

片长：82/89 分钟

暮色大电影 Vampires Suck

编号：TOP-627 W

配置：美版一区宽屏版[剧场版&未分级版]+蓝光未分级版全码DTS音轨+精制优质中文字幕

+OST+花絮+完整花絮内容

音轨：英语5.1[448] 英语DTS[1509]

字幕：英文 正中 简中 西班牙文 法文

片长：约84分钟[未分级版]

约82分钟[剧场版]

花絮：[删除片段]约7分钟/中字

[NG片段]约4分钟/中字

[预告片]约2分钟

容量：7.25GB







