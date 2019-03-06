网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 2010 暮色大电影，暮光之城恶搞版 戏说吸血鬼很烂，木瓜之城 吸啜新世紀！

雄霸天下 发布于：

                                                                                         —— 图文整理自网络

 

 

 

暮色大电影 Vampires Suck (2010)

 

又名: 吸血鬼了没 / 搞乜鬼吸啜大制作 / 暮光之城恶搞版 / 戏说吸血鬼 / 

        暮光够了没 / 吸啜新世紀 / 吸血鬼很烂 / 木瓜之城

评分：时光网 5.8，豆瓣 6.1，IMDb 3.4

导演: 贾森·弗莱德伯格 / 亚伦·赛尔策

编剧: 贾森·弗莱德伯格 / 亚伦·赛尔策

主演: 珍·普罗斯克、马特·兰特尔、

        戴德里克·巴德、克里斯·里吉

类型: 喜剧

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2010-08-18

片长: 82 分钟

IMDb 链接:  tt1666186

 

　　17岁的少女贝卡（珍·普罗斯克 Jenn Proske 饰）随着父亲来到了一个无论怎么看都十分诡异的小镇上学，在这里，她和儿时的玩伴 雅各布（克里斯·里吉 Chris Riggi 饰）重逢了，这个进入青春期的大男孩处处透露出一股奇怪的气息。在学校，打扮老土的她成为了同学们欺负的对象。这时，面色苍白瞳孔金黄的大帅哥 爱德华（马特·兰特尔 Matt Lanter 饰）出现在了她的面前，两人一见钟情眉来眼去。欲火焚身的贝卡向爱德华求欢却惨遭拒绝，原来爱德华是吸血鬼，归属于庞大的库伦家族，一方面，爱德华对贝卡有着强烈的爱意，而另一方面，他还必须忍受着存在于他基因里的嗜血的欲望。 

 

　　爱德华带贝卡去见自己的家人，聚会却被贝卡搅得一团糟。伤心的爱德华深知他只能带给贝卡带来灾难而忍痛提出分手，而雅各布在成为吉娃娃人之后也终于向贝卡袒露了自己的爱意，作为一个默默无闻的平凡少女，突然间被两大帅哥同时追求的她该做出怎样的选择？

 

 

 

 

 

暮色大电影 / 暮光之城:恶搞版 Vampires Suck

 

编号：3G-BD 意大利B区蓝转+意大利二区+优质中文字幕

音轨：英语DD5.1-640K、英语DTS5.1-1536K、意大利语DD5.1-448K

 

字幕：意大利文、中文1-2

片长：82 分钟

 

编号：DNA  B-1105，蓝光高清全码DTS扩展终极版，未收

配置：福克斯A区蓝光扩展版高清画质+蓝光全码DTS高清音质+福克斯一区+OST+

        13分钟精选花絮

音轨：英语DD5.1-640K、英语DTS5.1-1536K、法语DD5.1-448K

字幕：英文、法文注释、西班牙文、中文1-2

花絮：主菜单PLAY 向上，进入24首电影原声音乐

 

 

    《惊声尖笑》系列导演杰森佛雷、与编剧艾伦塞瑟以嘲讽风格再度携手恶搞《暮光之城》等当红吸血鬼电影。本片由《新飞越比佛利》影集的新生代男星麦特兰特和《花边教主》影集的克里斯多佛瑞吉，分饰狼人和吸血鬼，珍波丝可则演出贝拉一角。此外，因《醉後大丈夫》而获得瞩目的喜剧男星郑肯亦参与演出。 

 

 

 



暮色大电影  Vampires Suck

 

编号：YBD-8543，英皇蓝光

音轨：DTS-HD5.1、法语DD5.1

字幕：英文、法文注释、西班牙文、中文1-2、缅甸文

片长：82/89 分钟

 

 

 

 暮色大电影  Vampires Suck

 

编号：TOP-627 W 

配置：美版一区宽屏版[剧场版&未分级版]+蓝光未分级版全码DTS音轨+精制优质中文字幕

        +OST+花絮+完整花絮内容

音轨：英语5.1[448] 英语DTS[1509]

字幕：英文 正中 简中 西班牙文 法文

片长：约84分钟[未分级版]

        约82分钟[剧场版]

花絮：[删除片段]约7分钟/中字

        [NG片段]约4分钟/中字

        [预告片]约2分钟

容量：7.25GB



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暮色大电影 Vampires Suck(2010)

5 .8

暮色大电影(2010)

影评(431)

收藏(339)

回复 (3) | 收藏 (0) | 6 次阅读 |
标签：
吸血鬼
下一篇：2007-2008 天才嘉年华1-2，创... >>

雄霸天下

雄霸天下 (上海)

男 47岁 处女座

日志分类
日志标签
CC qs 最佳影片 sb 标准 成龙 邵氏 文学电影 周润发 刘德华 午马 洪金宝 女同 标准CC 晴色 徐克 梁朝伟 甄子丹 林正英 周星驰 科幻 张学友 黄秋生 乐贸 程小东 张国荣 王祖贤 袁和平 李连杰 情色
更多 >>