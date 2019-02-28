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武士的一分 武士の一分 (2006)

又名: 武士的尊严 / Love and Honor / Bushi no ichibun

评分：时光网 7.7，豆瓣 7.9，IMDb 7.8

导演: 山田洋次

编剧: 山田洋次 / 平松惠美子 / 山本一郎 / 藤泽周平

主演: 木村拓哉 / 檀丽 / 桃井薰 / 笹野高史 / 绪形拳

类型: 剧情 / 爱情

官网: www.ichibun.jp

国家: 日本

语言: 日语

上映: 2006-12-01

片长: Germany: 121 分钟(Berlin International Film Festival)

IMDb 链接: tt0483578

三村新之丞（木村拓哉 饰）是名平凡的下级武士，他的工作是帮藩主试毒，备好的饭菜先由试毒者吃，确认没有不良反应后才会给主人吃。就在一次试毒中，新之丞双目失明，失去眼睛无异于废人，他的命运急转而下，幸而美貌贤惠的妻子加世（檀丽 饰）帮助下，他才重新面对生活。

但三村一家由此失去了生活来源，在亲友建议下，为了维持生计，加世拜托上级武士岛田藤弥（坂东三津五郎 饰）向藩主求情，希望能保住一半薪俸。可岛田以新之丞的薪俸为要挟，强迫加世委身于他。新之丞得知后，无法接受事实，休掉了妻子并决定和岛田决一死战，挽回比生命更加宝贵的武士尊严。

武士的一分





编号：SJD9-1394A

配置：日本二区+三区DTS-ES收藏版

音轨：日语DD5.1-448K 、日语DTS-ES5.1-768K 、日语讲评 DD192-64K

字幕： 日 英 中

片长：122 分钟









武士的一分

编号：SJD9-1394A

配置：日本2区豪华典藏版+3区官方中英文字幕+附加花絮(PLAY向上进入)

音轨：日语DD-EX6.1-384K 日语DTS-ES6.1-768K 讲评2.0-64K

字幕：日 英 中

日本电影学院奖 (2007；第30届)， 获奖：4 ，提名：10

获 奖

·最佳男配角 笹野高史 Takashi Sasano

·最佳摄影 长沼六男 Mutsuo Naganuma

·最佳灯光 Takeshi Nakasu

·最佳新人奖 檀丽 Rei Dan

提名

·最佳影片 山田洋次 Yoji Yamada

·最佳男主角 木村拓哉 Takuya Kimura

·最佳女主角 檀丽 Rei Dan

·最佳女配角 桃井薰 Kaori Momoi

·最佳导演 山田洋次 Yoji Yamada

·最佳编剧 山田洋次 Yoji Yamada、

平松惠美子 Emiko Hiramatsu、

山本一郎 Ichirô Yamamoto

·最佳美术 出川三男 Mitsuo Degawa

·最佳录音 Kazumi Kishida

·最佳剪辑 石井岩 Iwao Ishii

·最佳电影配乐 富田勋 Isao Tomita

亚洲电影大奖 (2007；第1届) ，提名：1

·最佳电影山田洋次 Yoji Yamada

上海国际电影节 (2007；第10届) ，获奖：1 ，提名：1

获奖

·金爵奖-最佳音乐富田勋 Isao Tomita

提名

·金爵奖-最佳影片山田洋次 Yoji Yamada

“山田藤泽” 三部曲的收尾之作

2002年，《黄昏清兵卫》囊括日本学院奖12项大奖，获奥斯卡最佳外语片提名；2004年，《隐剑鬼爪》入围柏林国际电影节，2006年，《武士的一分》则当选为今年东京电影节的开幕片。

以《寅次郎的故事》系列电影闻名于世的山田洋次导演在步入花甲之年后连续拍摄了三部古装片，由于前两部电影相当成功，因而将于今年年底上映的《武士的一分》也备受瞩目。和前两部作品一样，山田的古装新作也选择了藤泽周平的小说作为蓝本。山田导演并未确定自己今后是否会再推出古装片，但他明确表示这是他最后一次改编这位日本著名剑侠小说家的作品。而本片的制作阵容也基本没有什么新面孔，摄影长沼六男、服装黑泽和子、音乐富田勋、美术出川三男、剪辑石井岩以及录音岸田和美皆是前两部作品的功臣。

藤泽周平的原作《盲剑回音》是一部只有40多页的短篇小说，在计划将之搬上银幕时，山田导演决定把电影的主题定为 “夫妻之爱”。剧本从动笔到基本定稿历时半年，标题从《爱妻记》变成了《武士的一分》，然而主题并未改变。在《黄昏清兵卫》中，人们看到了父亲守护家庭的和煦的爱；在《隐剑鬼爪》中，人们看到了跨越阶级阻隔的坚定情爱；而在这部作品中，人们将能看到夫妻之间的鹣鲽情深。

善于表现平民生活的山田导演在他的古装作品中也喜欢聚焦于生活窘迫的下级武士。这部作品的主人公处于一种不得不处处忍耐的生活状态之中，而当心中最为珍贵的东西被夺走之后，主人公终于忍无可忍挺身抗争。以这样的情节为构架的夫妻之爱故事，显得刚柔并济、跌宕起伏，而由此所体现出来的武士精神也具有更为丰富的内涵，闪烁出人性的光辉。

摄影棚里的山村家

原作藤泽周平所虚构的 “海坂藩” 是以自己的故乡山形县鹤冈市为原型的。《黄昏清兵卫》和《隐剑鬼爪》都开赴当地拍摄外景，而本片的拍摄工作却主要在摄影棚中进行。

其实当初剧组依然计划前往鹤冈市拍摄，可是由于故事发生在早春到晚秋，而拍摄期却定在12月下旬至3月上旬，那时的鹤冈市一片白雪皑皑根本无法拍片，于是剧组不得不取消了原定的外景计划。而这份遗憾也造就了本片的一个看点——山田导演所率领的摄制组将如何在摄影棚中体现鹤冈风貌——相当令人好奇。

不过，说起本片的摄影棚也着实得来不易。松竹公司早在12年前就失去了东京附近的所有摄影棚。这令摄制组大伤脑筋。后来通过多方协商，终于向东宝公司借到了面积达1000多平方米的第8摄影棚拍戏。这是松竹公司第一次借用东宝的摄影棚拍戏。

拍摄工作从12月18日正式开始。工作人员在棚中搭出了主人公三村的家，再配上灯光的照明效果营造出剧情要求的季节感。门外虽然寒风凛冽，而室内的人哪怕只穿单衣也是挥汗如雨。

如何去体现自然风令设置作烦恼不已。为了达到山田导演苛刻的要求，工作人员运用电风扇、各种大小扇子来制造风。而录音师不得不饱受风扇杂音干扰之苦。

引人注目的演员阵容

本片的男主角由红极一时的SMAP成员木村拓哉出演。木村虽然早年也演过1、2部偶像电影，但主要还是活跃在电视银屏。近年来，木村开始拓展其活动领域，他参演了王家卫的作品《2046》，为宫崎骏的大作《哈尔的移动城堡》配音，《武士的一分》是他第一次主演古装电影。山田导演和木村的缘分可以追溯到十多年前。当时，山田在一个派对上看到木村，觉得他凛然如同一名年轻的武士，留下了深刻的印象。而经过这次合作，山田导演更是对木村赞不绝口，他表示木村自我要求严格，拥有一双富有吸引力的眼睛，让他想起了当年的高仓健。

出演本片女主角的是2005年夏刚从宝塚退团的檀丽。她天生丽质，原是宝塚月组和星组的首席花旦，分别与真琴翼和湖月渡搭档。檀丽还曾随团来中国演出，在当时博得了杨贵妃再世的美誉。本次是檀丽初登大银幕。

另外，片中的反面角色由著名歌舞伎演员坂东三津五郎出演。在配角阵容中，桃井薰、笹野高史、小林稔侍、绪形拳都是和山田导演有过合作的实力派演员。





惊心动魄的武打场面

武打场面是日本古装片的传统看点。山田导演所呈现出的武打场面向来张弛有度、利落紧张，虽不华丽却具有独特的美感，《黄昏清兵卫》中真田广之和舞蹈家田中泯出演的那场室内决斗堪称银幕经典。

本片一共有三个武打场面。一是主人公独自在院中挥舞木刀练习剑术、二是新之丞在道场向师父讨教绝招、三是新之丞与仇人岛田的决斗。这三场戏展现出失明后的新之丞剑技提升的过程。如何拍出盲剑士的独特武艺是摄制组所面对的一大课题。木村在拍戏前先用了一天时间来体验失明的感觉。而剑术指导蓑轮胜也是自己蒙着眼睛练熟动作后再开始指点木村。武打指导久世浩更是为了设计武打场面而绞尽了脑汁。

最后那场决斗的高潮戏拍摄于静冈县大井河的岸边。当时导演山田在意风，摄影师长沼在意太阳，摄制组经过漫长的等待才得以开拍。

究竟自幼修习剑道的偶像明星木村和日本传统艺能界出身的坂东三津五郎之间的这场大决斗会何等惊心动魄？这要等影片上映后才能揭晓。