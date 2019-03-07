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吸血鬼与电影

吸血鬼一向是恐怖电影特别钟情的题材，从电影诞生到今天，有关吸血鬼的电影几是成千上万，能让人记住名字的也几近百部，有的甚至已经成了电影中的经典，受到众多影迷的热捧，比如《吸血惊情四百年》。为了满足人们内心受虐倾向的需要，电脑游戏也总是选用吸血鬼、狼人、木乃伊和僵尸等等，作为惊骇游戏中的热门角色，因为动作的奇异和可爱，僵尸应该算是游戏中的首选，但是就现代史上气息的感觉而言，具有出没于黑夜、畏光、嗜血等惊人习性的吸血鬼，却为惊悚游戏和惊悚电影提供了更加完美的可供发挥的铺张和呈述；永不衰老的容颜、高贵的血统和绚丽的古典服饰，也为其情节和境界的凄美动人烘培出适合发挥技艺的温度，所以吸血鬼的电影才会不断地被拍摄，被观看，被评论，而从未因人厌倦。

正所谓 "如果换来的是永生，失去太阳又算的了什么"，导演尤维·波尔正是看中了 "吸血鬼题材" 在创作上的双重可能才选择将知名动作游戏《吸血莱恩》搬上大银幕的。在《吸血莱恩》中，不仅人类在与吸血鬼作战，吸血鬼之间也在互相斗争。吸血鬼甚至强爆了人类中的一位女性，从而导致她生下了一名女儿。这个吸血鬼跟人类交配而产出的半人半吸血鬼，担负着拯救全人类的命运。与其他吸血鬼电影不一样的地方，就是这个由 "终结者" 美女 克莉丝汀娜·罗根 扮演的幸感迷人、精力充沛的半吸血女鬼，在得知自己身世之后，与自己的吸血鬼父亲之间的诡谲关系，若能激发她人性的一面，则可将其拉回到正义一边，从而完成寻宝、拯救人类的工作，如果被她父亲控制，其鬼性一面胜出，则世界将进入永世的黑暗。这种分裂的性格给此片增加了极大的看点，也使得此片的情节显得更加紧张、激烈、离奇，从而把本片与其他吸血鬼电影拉开了极大的距离。

DNA-957 四区版 外封套：

吸血莱恩 Blood Rayne (2005)

又名: 嗜血黑天使 / 血腥莱恩

评分：时光网 4.8，豆瓣 4.6，IMDb 2.9

导演: 乌维·鲍尔

编剧: 吉娜薇·特纳

主演: 克里斯塔娜·洛肯、

迈克尔·马德森

类型: 动作 / 恐怖 / 奇幻 / 冒险

官网: http://www.bloodrayne-themovie.com/

国家: 美国 / 德国

语言: 英语

上映: 2005-10-23

片长: 95 分钟 / Philippines: 92 分钟(cut)

IMDb 链接: tt0383222

故事发生在遥远的1723年，那是吸血鬼与人类共存的时代，身为吸血鬼之王，卡甘（本·金斯利 Ben Kingsley 饰）凭借自己强大的力量和邪恶的本性将人类尽数驱赶，那些还未沦为吸血鬼们盘中餐的人类，只能如同蝼蚁一般躲藏在硫磺城之中。

即便是在这样一个黑暗的时代，依然有勇士为了自由和光明勇敢的斗争着，他们是名叫 “地狱之火” 的团体。为了得到更强大的力量，卡甘决定寻找吸血鬼祖先留下的法宝，这也意味着，一旦卡甘得手，人类的末日将真正来临，而在传说中，有一个名为莱恩（克里斯塔娜·洛肯 Kristanna Loken 饰）的神秘女人，她是唯一一个知道除掉卡甘方法的存在。

吸血莱恩

编号：DNA-957，碟已出

配置：福克斯三区版

音轨：英语DD5.1-448K、英语DTS5.1-768K、英语评论DD2.0-192K

字幕：中文1-2、英文、韩文1-2

片长：94 分钟

游戏与电影

除了吸血鬼题材丰富的可发挥性和诡谲迷人的气息，导演尤维·波尔也是因为看中这款知名电脑游戏 "吸血莱恩" 的出色的动作和打斗，才选择将其搬上大银幕的。实际上，从德国来到好莱坞的 尤维·波尔 本身就是一名游戏粉丝，特别酷爱改编当红游戏的题材。在执导、《吸血莱恩》之前，他执导的电影作品《死亡之屋》、《鬼屋魔影》等等都是PK僵尸、玩恐怖生存的游戏改编套路，所以他在这方面早已经称为驾轻就熟的高手。在改编《吸血莱恩》时，波尔并没有完全奉行彻底的拿来主义路线，而是将游戏原作中二战前夕(20世纪30年代)的故事背景置换成了鬼魅丛生的18世纪，将叙事的时间整整向前回溯了二百年之久，女主人公莱恩的敌手也由德国纳粹培育的超自然生物变为了法力强劲的吸血鬼，影片的神话传说的味道因此变得浓郁起来。从而使得本片与他之前的游戏电影相比，显得更加富于魅力、生动，并且有内涵。

自从60年代电脑诞生以来，电脑游戏也逐渐发展成熟，变得丰富、生动、多姿多彩。电脑与电影的关系从一开始就紧密地联系在一起。借助于电脑特技，电影的画面更加精美，许多之前从不敢想象的镜头也能通过电脑特技实现。而游戏在某种程度上又正好投合了人类精神特质中酷爱游戏的天性，使得人们愿意放弃眼前的现实生活，而进入游戏的世界经历另一番人生。当某一款游戏有了众多的粉丝，也就意味着这部根据游戏改编的电影事先就有了一大批的观众，从而为票房打下一定的基础。因为那些游戏迷十分愿意看到他们酷爱的游戏里虚拟的角色由真人扮演后是什么样子，所以当今电影里，随着电脑特技的进一步发展，以及游戏事业的蒸蒸日上，由游戏改编电影必然是电影自救的道路之一。《吸血莱恩》固然说不上在这方面具有开创性的功绩，但也为游戏电影这种类型增加了一种深度和耐人寻味的思考。

DNA-957 四区版 内封套：

女主角

《吸血莱恩》最大的看电影应该是女主角，其扮演者是 克里斯汀娜·罗根。克里斯汀娜·罗根原籍挪威，曾经是一个十分优秀的模特儿。克里斯汀娜·罗根的走红是因为出演《终结者3》中的女机器人。当初，她通过了各种关卡，一次又一次试镜，打败了上万个竞争者，历经千辛万苦才拿到扮演新一代女机器人T-X这个千载难逢的机会。为了演好动作片里的健壮而硕大的女机器人，克莉丝汀娜接受了艰苦的体能训练，甚至不惜增重15磅，练就了银幕上无比抢眼的魔鬼好身材。性感、冷静以及致命是她在《终结者3》中给人的深刻印象。2004年，她接拍了《尼伯龙根的指环》，仍然是好莱坞打女的形象。2005年，她转变成半人半吸血鬼之身，出演《吸血莱恩》。美丽、性感，并且眼中蕴含着一份复仇之火。克里斯汀娜·罗根一头红发，修长健壮的且热辣的身材，更是与游戏中的形象配合的天衣无缝。

虽说《终结者3》中的激情出演使得她在观众心目中永远留下的是一个美女终结者的经典形象，壮硕充沛，咄咄逼人。然而，想要在影视圈内真正走的更远，绝对是不能有丝毫不能松懈的。因此，在《吸血莱恩》中，克里斯汀娜更加卖力地展示着自己。因为有了当初出演T-X机器人的经历，吸血鬼的动作戏对身高180cm，体能素质良好的克里斯汀娜·罗根来说，简直是小事一桩。此外，不同于仅仅只能打斗，却面无表情的机器人，这次她扮演的莱恩还有丰富的较为复杂的内心戏。这对于克里斯汀娜来说是一次挑战。虽然美女穿着性感的衣服打斗的确能吸引很多人的目光，但除了拼体能却没其他本事很显然是走不了多远的。克里斯汀娜·罗根在《吸血莱恩》中出色的表现已经证明了她的出色和伟大。

吸血莱恩





编号：YJ -

配置：一区导演剪辑版+三区加长DTS版+三区中韩字幕

音轨：英语DD5.1-448K、英语DTS5.1-768K、英语评论DD2.0-192K

字幕：中文1-2、英文、韩文1-2

片长：95 分钟

花 絮 ：

1、凄婉艳丽、业已超乎恐怖之上的 “德古拉伯爵” 传说的发源地，18世纪的罗马尼亚，幽暗的小镇，哥特风十足的颓败古堡，身上肩负着为母复仇、保护人类使命的半人半鬼(吸血鬼)的性感女主人公，其中既有宿命的指引，也不乏永生的安慰，对于波尔来说，《吸血莱恩》在创作元素上提供了众多华丽养眼的视觉可能性，为了更好地烘托出影片的故事氛围，剧组亲赴罗马尼亚完成了外景拍摄。

2、凭借《终结者3》中超酷TX冷血机器人形象成名影坛的挪威靓女名模克莉丝汀娜·罗根，为了展现出利落的身手，骑马、格斗、剑术、吊威亚等等劳其筋骨的活计一个也没少，足斤足两地上阵操练。

3、有意思的是，片中与 “花花太岁吸血鬼” 李奥尼德一块儿起腻的那些风骚别致的半倮伎女角色是由真正的罗马尼亚风尘女子扮演的，导演这么做的理由相当的现实，因为雇佣她们的费用要比女演员来得便宜。对于性产业发达的罗马尼亚而言，这倒也成为了其风情展示的一个侧面。

4、当片中的吸血鬼猎手弗拉基米尔与塞巴斯蒂安大夸特夸手中弄到的黑色粉末(其实就是火药)是个神奇的舶来品时，导演犯了一个常识性的错误，因为故事的背景已经指明是18世纪，而当时的火药在东欧已经不是什么稀奇玩意了。

5、在专业的IMDB网站上，许多看过《吸血莱恩》首映的观众纷纷发表了自己的看法，有抱怨情节简单的，有指责对白弱智的，更有挑剔动作场景的编排难以入目的，口径居然高度一致，都是说导演尤维·波尔不适合做导演，只适合打游戏。

页1、2005 吸血莱恩，YJ ，一区导演剪辑版+三区加长版 ；

页2、2007 吸血莱恩2：解脱，YJ-0359 一区未分级官方版；

页3、2010 吸血莱恩3：第三帝国，CEO K0162 蓝光BD50GB，3D+2D。