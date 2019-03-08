—— 图文整理自网络

吸血情圣 The Wisdom of Crocodiles (1998)

又名: Immortality

评分：时光网 7.4，豆瓣 6.6，IMDb 6.3

导演: 梁普智

编剧: Paul Hoffman

主演: 裘德·洛 、

Elina Löwensohn 、

蒂莫西·斯波 、

杰克·达文波特 、

科林·萨蒙

类型: 爱情 / 惊悚

官网: http://www.miramax.com/pls/front_con/mp.entryPoint?action=0&midStr=630

国家: 英国

语言: 英语

上映: 1998-11-27

片长: 98 分钟

IMDb 链接: tt0120894

史蒂芬（裘德·洛 Jude Law饰）靠不断吸取女子的血液维持生存。他魅惑而充满吸引力的气质，让无数女子像飞蛾扑火一样乖乖罗网，成为他的盘中餐。但是，当猎人爱上猎物的时候，他的劫数常因此肇始。史蒂芬遇见了安妮（依莉娜·罗文索恩Elina Löwensohn饰），并被她深深吸引。此刻的他是矛盾的，嗜血是他的立命之本，而面前的女子却让他想要珍惜。

另一方面，一桩接一桩的离奇命案引来了警探的调查。他把怀疑的目光投向史蒂芬，却也被他渐渐欺骗。作为一个医德高尚的医生，作为一个勇于仗义相助的善良之人，史蒂芬是凶手的可能性很小。史蒂芬的故事，到底会终结在谁的手上…

吸血情圣

碟商：丽晶 LJ-D5，镜像完成，碟出

配置：日二版

音轨：英语DD5.1

字幕：中文1-2、英文、日文

片长：95分钟

吸血情圣





碟商：经典 JD-D9

配置：1区+日2+3区

音轨：英语DD5.1、英语DTS、日语2.0

字幕：中文1-2、英文、日文

片长：95 分钟

转文：

多多

吸血情圣，这个片名翻译很垃圾，不如直译来得更贴切，鳄鱼的智慧。

鳄鱼的眼泪，出自古埃及文献记载：“如果鳄鱼在水边发现了人，就用尽一切办法把他杀死，再流着眼泪把他吃掉。”

看上去像是在忏悔，然而科学家证明鳄鱼的肾脏发育不全，他的体内又有多余的盐分，于是不得不靠这种长在眼睛边上的腺体来排泄多余的盐液，于是每当腺体活动时，残暴的鳄鱼就像在流着痛苦的眼泪。

鳄鱼的智慧在于，他会用尽一切方法得到食物，并且流露出悲天悯人的神色。

小时候看过一个金城武的烂片，他饰演一个天使要靠真爱才能存活，然而最后他没有得到真爱，奄奄一息。

影片中吸血鬼的定位和这个有异曲同工之妙，靠吸食流动着爱的血液存活。为了达到这个目的，他近乎像 criminal minds 里面的变态一样，观察、跟踪、近乎完美情人的表现，最后坚定地咬住她们的动脉血管。

他靠着他的智慧从来没有落空过。

影片一开始的猎物时玛丽娅，一个试图轻生的老女人，在地铁站被他阻止，然后爱上他，成为他的食物。很多人说，就像拯救怀疑他的警察一样，安抚生病的女孩一样，拯救玛利亚是真心想救她。就像那个警察说的，会救人救意味着本质上是一个好人。

我相信在拯救他们是出自真心，然而后面的猎食也是出自本能，当这二者结合在一起时，救凸显了鳄鱼的智慧。

整个过程中他像是在进行某种带有强迫症倾向的记载，从开始对猎物感兴趣，收集她们的私人小物件，记下一些特征关键词，甚至享用大餐之后还要总结陈词，这看上去像是一个连续杀人犯所钟爱的方式，事实上，他也的确是个杀人惯犯。

尽管饱含深情的记载，看上去像是一个情意绵绵的凶手。

就像最后的最后，尽管已经爱上自己的猎物安妮，鳄鱼先生却还是难以抵抗本能的召唤，于是撤下床单，换上餐布，准备进行哀伤的晚餐。

在安妮发现真相后，安妮说我不爱你，这是一种多大的绝望，于是他哭了，像鳄鱼的眼泪一样，安妮宁愿跳楼也不再愿意相信他。不知道是出于对猎物的怜悯，还是出于对猎物的真爱，总之即使安妮刺伤了他，他也不愿意就这样放手。

影片最出彩的地方时那个结局，简直让我热泪不止。

吸血鬼没有在爱人的怀中死去，猎物没有为猎人献上生命，他们没有像苦命鸳鸯一样殉情自杀。谁也没有为了谁献上自己，因为 “战胜本能” 看上去比 “吸血鬼死了” 更不切实际。

拍片的是个中国导演，名不见经传，于是很多人的评价是“这是一部垃圾导演的垃圾片子”。

然而我觉得这是一部不错的片子，这个吸血鬼是我见过最像人类，也最像动物，或者说这是最像吸血鬼的吸血鬼。

而那时候，裘德洛也年轻美貌的一塌糊涂，活脱脱一个英国盛产的忧郁绅士。所以这部片子的鳄鱼先生非他莫属。

作为一个好故事，除了古怪的男女主角，必须有一个十分正常的小人物配角，这就是警察。鳄鱼先生和警察斗智斗勇，和警察做朋友，他甚至模仿警察那样灭烟，也许潜意识里他渴望自己拥有 一个简单的灵魂，一个爱人，一个信仰。

孤单时痛苦的，奇怪的病态是痛苦的，永远无法拥有真爱是痛苦的。

所以就像童年时的经历一样，痛苦变得巨大，更巨大，直到变成你所拥有的这个世界，于是坚持这种痛苦便成为最大的痛苦。

所以当死亡来临那一霎，真是太美好了。