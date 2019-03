—— 图文整理自网络

娼 年 (2018)

又名: Call Boy

评分:时光网 6.2,豆瓣 5.7,IMDb 6.4

导演: 三浦大辅

编剧: 三浦大辅 / 石田衣良

主演: 松坂桃李、真飞圣、富手麻妙、

猪塚健太、樱井由纪、佐佐木心音

类型: 爱情 / Q色

官网: shonen-movie.com

国家: 日本

语言: 日语

上映: 2018-04-06(日本)

片长: 119分钟

IMDb 链接: tt7529650

该片改编自直木奖提名同名小说。

讲述一个平凡的20岁男大生—— 森中领(松坂桃李 饰),每天过着平凡无趣的生活。某天,他认识了经营会员制 BOYS CLUB 的老板—— 御堂静香(真飞圣 饰),在她的友惑下 ,森中领决定以「娼夫(男伎)」的身份在她的店里工作。随着和各式各样的女性接触 , 森中领温柔地释放了她们内心所蕴藏的玉望,疗愈她们受伤的心,自己也渐渐有所成长。

娼 年 Call Boy 2018

编号:SJBD-10385A

配置:独家Happinet日2+独家台3+蓝光HD内核高清DTS+官方中日文字幕

音轨:日语5.1-448 日语DTS 5.1-768

字幕:日 中简 中繁









Ryo Morinaka is a university student and works part-time at a bar. He is bored with his daily life and exists in a state of torpor. One day, his friend Shinya Tajima brings the owner of a host bar over to the place where Ryo works. Shizuka Mido is the owner of the host bar. Soon, Ryo begins to work for Shizuka at the members only host bar. He feels embarrassment initially, but he fulfills the desires of women and develops a sense of purpose.

堪称日本版《午夜牛郎》/《鸭王》,花美男 松坂桃李、巨胸女 富手麻妙 领衔!

娼 年 Call Boy

编号:SJBD-3556A

配置:【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享Happinet日A区首发蓝光正式版,荟萃独家台3区素材精华,

特别诱惑DTS-HD 5.1高清无损原音,官方中日文字幕。

音轨:日语DTS-HD 5.1

字幕:日 中简 中繁