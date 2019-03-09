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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2007 活尸死亡日记，乔治·A·罗梅罗 摆脱政治和金钱控制的媒体，追求僵尸真相

雄霸天下 发布于：

                                                                                    —— 图文整理自网络

 

 

 

死亡日记 Diary of the Dead (2007)

 

又名: George A. Romero's Diary of the Dead / Land of the Dead 2 / 

       活尸日记 / 活死人日记

评分：时光网 6.5，豆瓣 5.8，IMDb 5.7

导演: 乔治·A·罗梅罗

编剧: 乔治·A·罗梅罗

主演: 肖恩·罗伯茨 / 梅根·帕克 / 米歇尔·摩根 / 祖舒华·克洛斯 / Amy Ciupak Lalonde

类型: 科幻 / 恐怖

官网: http://www.bacfilms.com/site/diary/

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2008-02-15

片长: 95 分钟

IMDb 链接:  tt0848557

 

　　Jason Creed（Joshua Close）和一帮朋友正在森林中拍摄一部恐怖电影时，从广播上得知了死去又会活来的活死人的新闻，他们行动如僵尸，数目正如瘟疫般在迅速扩大。另一位导演Tony Ravello（Shawn Roberts）坚持认为这不过是媒体在制造新闻，但多数人都感觉到凉意正从背后袭来。胆小的男主角Ridley（Philip Riccio）率先逃往不远处自家的别墅后，一帮人跟着Jason的女友Debra（Michelle Morgan）开车去她的家。 

　　上路没多久，他们便遇上恐怖事件，慢慢地，随着眼睛所见（世纪末景象之外，身边的伙伴变作活死人），包括Tony在内的所有人都完全相信了活死人正遍布这个世界的每一个角落，想办法自救成为他们认为的第一重要的事。然而Jason坚持不肯放下摄影机，他认为记录所看到的真相比保命更重要，媒体所发布的新闻都是在政府的操控下经过编辑的结果（隐瞒数目与尽可能延后发布），即便真相更为恐怖，大众也有权利知道，于是他每日把拍到的影像放到BLOG，哪怕举动不得Debra和其他伙伴的理解也在所不惜。

 

 

ZB-D5 美版，碟出：

 

 

      在影片中警察在记者招待会上用一尊雕像来躲避巫毒崇拜者的攻击，这尊雕像雕刻的对象是乔治·A·罗梅罗本人。

 

     在影片中出现的戏中戏式的纪录片的名字叫做《死亡之死》（The Death of Death）。《死亡之死》同时也是罗梅罗为 DC Comics 的巫毒崇拜者系列所拍摄的四集电视剧集短片的名字。

 

 

欧2 版封套：

 

 

 

      在巫毒教巫师的场景中，背景声音里能很清楚地听到收音机里访谈的声音。接受采访的人是汤姆·萨维尼——乔治·A·罗梅罗的好朋友。事实上，这段采访直接来自于《活死人黎明》的花絮。

 

 

      影片23天就完成了拍摄，典型的罗梅罗速度。

 

 

 

 

 

活尸日记

 

编号：CC-J097

配置：1区

音轨：英语DD5.1-448K、英语导评DD2.0-192K

字幕：英文、西班牙文、中文1-2

片长：96 分钟

 

 

 

 

 

活尸日记


编号：TVB  T-0912

配置：1区特别版+泰3+港3

音轨：英语DD5.1-224K、泰语DD5.1-224K

字幕：英文、泰文、中文1-2

片长：95 分钟




 

 

活尸日记


编号：YJ-1104

配置：帝门1区特别版+优秀中文字幕+完整花絮

音轨：英语DD5.1、英语DD2.0

字幕：英文、西班牙文、中文1-2

片长：96 分钟







 

 

 

 

 

 

死亡日记 Diary of the Dead(2007)

6 .5

死亡日记(2007)

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标签：
僵尸 乔治·A·罗梅罗
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