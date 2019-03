—— 图文整理自网络

死亡日记 Diary of the Dead (2007)

又名: George A. Romero's Diary of the Dead / Land of the Dead 2 /

活尸日记 / 活死人日记

评分:时光网 6.5,豆瓣 5.8,IMDb 5.7

导演: 乔治·A·罗梅罗

编剧: 乔治·A·罗梅罗

主演: 肖恩·罗伯茨 / 梅根·帕克 / 米歇尔·摩根 / 祖舒华·克洛斯 / Amy Ciupak Lalonde

类型: 科幻 / 恐怖

官网: http://www.bacfilms.com/site/diary/

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2008-02-15

片长: 95 分钟

IMDb 链接: tt0848557

Jason Creed(Joshua Close)和一帮朋友正在森林中拍摄一部恐怖电影时,从广播上得知了死去又会活来的活死人的新闻,他们行动如僵尸,数目正如瘟疫般在迅速扩大。另一位导演Tony Ravello(Shawn Roberts)坚持认为这不过是媒体在制造新闻,但多数人都感觉到凉意正从背后袭来。胆小的男主角Ridley(Philip Riccio)率先逃往不远处自家的别墅后,一帮人跟着Jason的女友Debra(Michelle Morgan)开车去她的家。

上路没多久,他们便遇上恐怖事件,慢慢地,随着眼睛所见(世纪末景象之外,身边的伙伴变作活死人),包括Tony在内的所有人都完全相信了活死人正遍布这个世界的每一个角落,想办法自救成为他们认为的第一重要的事。然而Jason坚持不肯放下摄影机,他认为记录所看到的真相比保命更重要,媒体所发布的新闻都是在政府的操控下经过编辑的结果(隐瞒数目与尽可能延后发布),即便真相更为恐怖,大众也有权利知道,于是他每日把拍到的影像放到BLOG,哪怕举动不得Debra和其他伙伴的理解也在所不惜。

ZB-D5 美版,碟出:

在影片中警察在记者招待会上用一尊雕像来躲避巫毒崇拜者的攻击,这尊雕像雕刻的对象是乔治·A·罗梅罗本人。

在影片中出现的戏中戏式的纪录片的名字叫做《死亡之死》(The Death of Death)。《死亡之死》同时也是罗梅罗为 DC Comics 的巫毒崇拜者系列所拍摄的四集电视剧集短片的名字。

欧2 版封套:

在巫毒教巫师的场景中,背景声音里能很清楚地听到收音机里访谈的声音。接受采访的人是汤姆·萨维尼——乔治·A·罗梅罗的好朋友。事实上,这段采访直接来自于《活死人黎明》的花絮。

影片23天就完成了拍摄,典型的罗梅罗速度。

活尸日记

编号:CC-J097

配置:1区

音轨:英语DD5.1-448K、英语导评DD2.0-192K

字幕:英文、西班牙文、中文1-2

片长:96 分钟

活尸日记





编号:TVB T-0912

配置:1区特别版+泰3+港3

音轨:英语DD5.1-224K、泰语DD5.1-224K

字幕:英文、泰文、中文1-2

片长:95 分钟













活尸日记





编号:YJ-1104

配置:帝门1区特别版+优秀中文字幕+完整花絮

音轨:英语DD5.1、英语DD2.0

字幕:英文、西班牙文、中文1-2

片长:96 分钟