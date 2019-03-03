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僵尸肖恩 Shaun of the Dead (2004)

又名: 杠上活死人 / 笑死人凶间 / 活死人情缘 / 活人甡吃(台)

评分：时光网 7.7，豆瓣 7.7，IMDb 7.9，个评 7

导演: 埃德加·赖特

编剧: 埃德加·赖特 / 西蒙·佩吉

主演: 西蒙·佩吉、尼克·弗罗斯特、

比尔·奈伊、凯特·阿什菲尔德

类型: 喜剧 / 恐怖

国家: 英国 / 法国 / 美国

语言: 英语

上映: 2004-04-09 (英国)

片长: 99 分钟

IMDb 链接: tt0365748

肖恩（西蒙·佩吉 Simon Pegg 饰）事业不如意，爱情也不怎么顺心。认识了一帮同样游手好闲的朋友，整天和他们厮混，包括皮特，和只会打机和讨人厌的艾德。难得肖恩为了女朋友振作一次，却遭到同事嘲笑，女友也不能会意，肖恩只有继续和朋友醉酒纵乐。

但这天整个城市却有了翻天覆地的变化。僵尸入侵了，只要是被他们咬到的人，都会随之变成僵尸。而肖恩正和艾德在酒吧里豪饮，却发现陷入僵尸的重重包围中。现在肖恩必须拿出英雄气概，去捍卫家人朋友。

僵尸肖恩

配置：U-0383

配置：环球1区罗格版+英2版+台3版+首度曝光OST+评论双显字幕+英版花絮

音轨：英语5.1-448k 、英语解说2.0-192K、英语解说2.0-192k

字幕：英1-3 西 中 中 日 泰 韩 韩文解说 中文解说1-说2、解双显 中英双显

片长：100 分钟

僵尸肖恩

编号：德宝 DB-0499（SJ-1966A 未收）

配置：美版A区蓝光视频+蓝光HD内核全码DTS+1区+法2+日2+3区官方中韩泰字幕

+中文评论字幕+花絮+OST

音轨：英语5.1-448k 、英语DTS5.1-1536k 、法语2.0-192k 、英语评论1-2 -192k

字幕：英 西 日 中 法 韩 泰 英评论 中评论 中双显

片长：99 分钟