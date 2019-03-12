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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2013 过界男女，刘嘉玲、陈坤演绎 超生与破产，平淡如水！

雄霸天下 发布于：

                                                                                       —— 图文整理自网络

 

 

 

过界男女

 

又名: Bends

评分：时光网 6.1，豆瓣 5.7，IMDb 6.2

导演: 刘韵文

编剧: 刘韵文

主演: 刘嘉玲 / 陈坤 / 田沅 / 车婉婉 / 郑丹瑞

类型: 剧情 / 爱情

国家: 香港

语言: 粤语 / 汉语普通话 / 英语

上映: 2014-02-14(中国大陆) / 2013-05-18(戛纳电影节) / 2013-11-21(香港)

片长: 94分钟(中国大陆) / 96分钟(香港)

IMDb 链接: 

 

　　香港人辉（陈坤 饰）给一个阔太李太当司机，他娶了一个深圳女人婷（田原 饰），两人已经有了一个女孩，但是婷又怀上了二胎，为了不用交超生罚款，辉想让婷去香港产子。他奔波在各个医院，却被告知已经没有空的床位，而找中介公司却要花费20万元的巨款，辉尝试了各种方法...... 

 

　　辉的老板李太（刘嘉玲 饰）生活在上层社会中，老公事业有成，女儿在国外念书，生活无忧。可是有一天，她的丈夫 Leo 不知所踪，Leo 名下的账户都被冻结了。为了维持生计，李太只能变卖股票和家里各种值钱的东西，来维持表面的风光生活...... 

 

　　辉终于等到了机会，李太让他开车载她去深圳办事，而在回来的路上，发生了一件让李太始料未及的事情...... 

 

 

 

过界男女，9区国版 ：

 

 

过界男女 Bends

 

编号：Y-0066，镜像完成 碟出（DNA D-2584，未收）

配置：港版蓝光视频+六区版+官方中文字幕

音轨：粤语DTS-1536K、粤语5.1-384K、国语DD5.1-384K 

字幕：中文字幕

片长：96 分钟

 

 

      陈坤在《过界男女》饰演了一名生活在底层的小人物，为了能够尽可能接近角色原貌，陈坤不惜增肥、抽烟。而对此陈坤也坦言自己拍戏时最怕的就是抽烟 NG：“我的角色是一个面对种种压力，但又无法释放的司机，吸烟好像是唯一可以让他喘息的事情…… 在戏里吸很多烟，拍摄时几乎每天抽两至三包烟。一般吸一、两支都无所谓，但有时候NG要一口气吸几支真的会吸到作呕。”

 

 

 

 

 

过界 / 过界男女  Bends

 

编号：ST-534，镜像完毕（SJ-4513A，未收）

配置：华娱香港三区版+三区粤语全码DTS+三区官方国/粤双语+官方中/英文字幕+完整花絮

音轨：粤语DD5.1-384K、粤语DTS-1536K、国语DD5.1-384K

字幕：中/英

片长：94 分钟

 

 

 

 

戛纳电影节 (2013；第66届) ，提名：1

一种关注单元-一种关注大奖刘韵文 Flora Lau

 

 

台湾电影金马奖 (2013；第50届) ，提名：1

金马奖-最佳电影原创音乐 Patrick Jonsson  

 

 

 

 

过界男女 Bends(2013)

6 .1

过界男女(2013)

影评(50)

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标签：
刘嘉玲 陈坤
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