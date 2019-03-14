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佚名碟商，美一版 ：

心中有鬼 (2007)

又名: 誓言 / The Matrimony

评分：时光网 6.0，豆瓣 5.5，IMDb 5.6

导演: 滕华涛

编剧: 张家鲁 / 杨倩玲

主演: 黎明、刘若英、范冰冰、

徐松子、郑毓芝

类型: 剧情 / 惊悚 / 恐怖

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映: 2007-02-08(中国大陆)

片长: 91分钟

IMDb 链接: tt0819785

30年代上海，电影摄影师 沈君初（黎明饰）深爱着自己的女友播音员 徐曼丽（范冰冰饰），但因性格内向无法开口向女友求婚。在懊丧中曼丽播出了一个自己编写的广播剧。在广播剧中，摄影师君初因为错过了曼丽的结婚请求而懊悔不已，他买了戒指约曼丽见面的时候曼丽被车撞死。

君初日后一直生活在对曼丽的思念中。之后出现了另一个女人妻子 三三（刘若英饰），但君初并不理会三三。而三三虽深爱着君初，却也无法让他快乐。直到有一天，三三看到了徘徊不去的曼丽，她教给三三如何接近君初让君初快乐 … …

广播剧结束了，君初听到了曼丽的故事，写了一封信向曼丽求婚，曼丽接到信后飞奔去了约会的地方，就是广播剧故事当中他们约会的南京路口… …

S-0556 港三内封 ：

剧情2、

君初和爱人曼丽早就论及婚嫁，却因为一场车祸，天人永隔。他眼睁睁看着未婚妻香消玉陨，无力回天。

君初整个人崩溃，整日关在阴森幽阔的老宅子里回想从前，痛苦难以名状。母亲半哄半骗逼他和三三办了婚事，盼望能藉此跳脱厄运。没想到，君初益加懊丧，更骇人的是，这栋身处竹海的老宅子，总在出人不意时，传来细碎的低语，莫名的噪音，甚至，惨淡的魅影……

三三还是个小绣娘时，就已爱上君初这位斯文俊朗的沈家少爷，却从不敢期望有一天真能成为他的妻。她万般珍惜这段胡涂姻缘，小心翼翼呵护着，捍卫着，即便君初再刻薄，她总笑脸相迎，只盼有那一天，君初能对她笑，唤他一声妻。

怎知君初不堪往事纠缠，精神耗弱病倒，命在旦夕。大夫叹气：病人若失去求生意志，神仙难救。听着君初辗转病榻，仍不断呼求曼丽的名字，三三决定了，她红着眼眶，奔回老宅，狂喊着要阴魂不散的曼丽现身。只要能救君初一命，要她怎么样都行……

曼丽和三三都爱着君初，也为了救起深爱的人，她们推心置腹。曼丽的魂魄得以占据三三的身体，因此能前往医院探君初，两人相见，涕零难舍，恍若梦中。君初的病渐渐好起来，对三三逐渐产生好感。曼丽却逐渐走向黑暗，妒火让她失去理智。她先是活生生吓疯了被她视为始作俑者的沈母，接下来要和三三摊牌，甚至不惜要带走她毕生的至爱君初 … …

心中有鬼

编号：胜者 S-0556

配置：港三DTS版+马来西亚三区版+6区 45分钟精彩拍摄花絮

音轨：国语5.1、国语DTS、粤语5.1、国语2.0

字幕：中文、英文、马来西亚文

片长：91 分钟

制作缘起

“其实，《心中有鬼》早在三年前就已经诞生了。” 导演滕华涛说。

“那时候我刚刚拍完《情牵一线》。因为非典的原因，后期也不知道什么时候才能开始，无聊之下，几个胆子大的朋友每天都约在后海的烟袋斜街小酒吧里坐在阳台上聊天，说非典，说后面要拍的电影。” 他继续：“那段时间，在很多方面，包括电影创作、商业运作上，心里有了一些比较新的认识和理解。我渐渐感觉，应该把更多的精力放在如何吸引观众和赢得商业市场上。就在不断的思考中，我发现中国恐怖惊悚类电影虽然投资较小，生产量也不大，但在票房上却能有很大的收获。”

于是，导演滕华涛开始积累和发掘能够拍成惊悚电影的故事题材。不久，他便从电影圈的一个朋友那里发现了《心中有鬼》的原故事素材。

“当时是在街上遇到那位朋友的。他拉着我说他有一个特牛奔的故事想给我讲讲，我能拍。正好老杜(杜家毅)路过，我便叫他一起来听这个故事。故事很精彩，我和老杜都被吸引了。我当即决定要拍这个故事，而当时偶然路过的杜家毅，便成了这个电影的制片人。”

“其实，最初这个故事并不叫《心中有鬼》而是叫《隔岸花》。从《隔岸花》到《心中有鬼》。仅仅如此吗？当然不会。影片拍摄期间还曾改过一个名字叫做《誓言》。三易其名。不变的唯有动人心魄的故事。” 制片人杜家毅如是说。

“一开始，我想拍一部完全不一样的惊悚电影。拿到故事梗概后，发现《心中有鬼》里三位主角之间那种悲惨的交织纠缠的爱情非常动人。于是，决定将二者融为一体。所以，在定义上我并不把《心中有鬼》单纯地定义为惊悚片或爱情片，而是把她定义为一部惊悚浪漫电影。” 导演滕华涛说。

“我们不是拍恐怖片，吓人不是我的目的。再说《心中有鬼》这个故事从根本上来讲它并不是一个彻底的恐怖故事。《心中有鬼》的故事主轴是男女主人公的爱情纠葛，在这段纠葛中发生了一些出人意料的事情。这些事情发生在角色的真实生活尤其显得不可思议，叫人有一种心中一颤的感觉。我们希望给观众讲一个完全不一样的爱情故事，于是，我们决定给这个故事一个精彩的壳——就是惊悚元素。” 导演滕华涛解释说。

很快，滕华涛在原有的故事原型的基础上加入自己设计的一些情节之后，写出来第一稿故事大纲，然后，便开始积极寻觅出色的编剧来撰写剧本。很快，因为《异度空间》而获得广泛认同和肯定的香港编剧杨倩玲走进了导演的视线。“我很喜欢《异度空间》，尤其是编剧讲故事的手法，非常特别。”

“当时我和导演并不认识，他是通过香港的一个朋友找到我的。一开始我听说是大陆电影心中有些犯难，我的国语不好，写一个大陆电影的剧本就更加困难。但我在听导演讲完这个故事之后，心里的想法就有所改变了，因为《心鬼》这个故事非常特别。然后我又仔细看了故事大纲，就决定接下这个剧本。好的故事题材总能让我产生一种创作激情，这对于我来说，非常重要。” 编剧杨倩玲回忆说，“当然，导演的信任也是我接下这个剧本的原因之一。”

“我相信杨倩玲的功力，绝对不会因为国语的问题影响到剧本的水平。” 滕华涛解释说，“我在上一部电影《情牵一线》里已经跟很多香港演员和工作人员有过合作，所以，在语言上是没有问题的。因此，我跟杨倩玲关于剧本的沟通也是比较顺利，我看到了一个自己想要的剧本。”

《心中有鬼》以其特别的故事题材吸引了业内人士的关注，台湾的一位非常著名的电影制作人、《双瞳》的导演——陈国富对《心中有鬼》的故事题材产生兴趣，在片约不断的情况下，加入《心中有鬼》担任监制。同时，很快参与到剧本筹备工作中来。

同时，在陈国富监制的推荐之下，曾因创作《天下无贼》而获得金马奖最佳改编剧本的台湾编剧张家鲁正式参与到《心中有鬼》的创作之中来，接棒完善《心中有鬼》的剧本。

“在前期剧本创作阶段，陈导演给了我很多全新的关于整个电影创作的启发和灵感。而张家鲁的加入不仅解决了剧本在语言和台词上 ‘粤普’ 的尴尬问题，也为故事增添了很多很惊喜的新鲜血液。” 导演说。

“《心中有鬼》是一个非常特别和好看的故事，因此，我们需要在电影剧本的创作上花更大的功夫，希望能让剧本变得更加精彩、更加完善直至完美。杨倩玲、张家鲁的出色表现，再加上陈国富和滕华涛导演的共同努力，我可以很自信地说：大家将会看到一个完全不同于以往的故事……” 制片人杜家毅说。

台湾电影金马奖 (2007；第44届) ，获奖：2

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