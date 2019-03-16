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偷窥课程 Private Lessons‎ (1981)





又名: 个人教授

评分: 时光网 7.0，豆瓣 5.9，IMDb 5.2，个评 8.7

导演: Alan Myerson

编剧: 丹·格林伯格

主演: Sylvia Kristel / Howard Hesseman / Eric Brown

类型: 喜剧

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1981-08-26

片长: 87 分钟

IMDb 链接: tt0082948





Phillip Filmore 是一个天真对性好奇的15岁少年，这个夏天，由于父亲出差，所以雇佣了一个新来的30岁左右的管家兼保姆 Nicole Mallow 来照顾他，而他却迷恋上了这个保姆，而父亲的那个阴险狡诈的司机利用 Phillip 对保姆的迷恋，让 Nicole Mallow 勾引他，然后制造她死亡的假相，以达到勒索 Phillip 委托金的目的.....

















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编号：SJD9-10463A，镜像完成

配置：独家2018·10新发Indigo德B区版蓝光高清重编码视频+蓝光HD内核高清DTS+

盛佳典藏级中文字幕+原始预告

音轨：英D2.0-192 、英DTS2.0-768 、德2.0-192

字幕：英 中简 中繁

花絮：原始预告片 2:04









引 无趣 ：

心怀鬼胎的美艳大姐和精虫上脑的青涩小弟，轻喜剧基调下理所当然的happy ending。收尾落幕是翩翩少年成长为专杀熟女的花花公子。

















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编号：SJBD-3641A ，镜像完成

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

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音轨：英DTSHD2.0 德DTSHD2.0

字幕：英 中简 中繁

花絮：原始预告片 2:04





















西尔维娅·克里斯蒂 Sylvia Kristel





西尔维娅·克里斯特尔（荷兰语：Sylvia Kristel，1952年9月28日－2012年10月17日），荷兰籍女演员及模特，出生于荷兰乌德勒支。她在17岁开始担任模特的工作，1973年参加欧洲电视小姐竞选并获得冠军。她在1974年参与法国软性QS电影《艾曼纽》的拍摄，并凭演出艾曼纽一角而在国际成名，而《艾曼纽》亦成为法国最成功的电影之一。





2012年6月，因罹患脑中风，住进阿姆斯特丹的医院。同年10月17日傍晚，克里斯特尔于睡梦中逝世，享年60岁。她生前患有咽喉癌、肺癌与食道癌。































