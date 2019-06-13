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满足 satisfaction 1-3季 澳洲强档剧集 完整典藏版
编号：WX-3173、WX-3174、WX-3175
碟数：9D9
配置：澳洲四区第1-3季完整收藏版+中/英文字幕+完整幕后花絮
澳大利亚破天荒极度赤果18禁晴色剧，揭示风月场的灵与肉，完整典藏版！
澳大利亚电视剧《满足》，本片激情真实再现了高级风月场所中5名年轻美女的私密生活和情感，揭示了这些美女之间的关系：友谊、竞争、忠诚、无情和同志之爱。
时光网没有本片资料 ！
WX-3173 满足 第一季 ：
满足 第一季 Satisfaction Season 1 (2007)
评分：时光网 无资料，豆瓣 6.6，IMDb 7.4
导演: Paul Moloney / Daina Reid
编剧: Roger Simpson / Matt Ford / Samantha Winston
主演: 凯斯蒂·莫拉西 / 迈德琳·怀斯特 / Alison Whyte / 戴安娜·格伦 / 博亚娜·诺瓦科维奇
类型: 剧情
国家: 澳大利亚
语言: 英语
首播: 2007-11-01
季数: 1
集数: 10
单集片长: 60分钟
IMDb 链接: tt1129029
Set in a high class brothel this new series creates a hyper reality whereby we are privy to the private lives and emotions of five beautiful young women
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WX-3174 满足 第二季 ：
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WX-3175 满足 第三季 ：