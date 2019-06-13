网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 2007 满足satisfaction，澳大利亚情玉剧9D9，激情真实再现风月场的灵与肉、蕾丝情结！

雄霸天下 发布于：

                                                                                               —— 图文整理自网络

 

 

 

满足 satisfaction  1-3季 澳洲强档剧集 完整典藏版

 

 

编号：WX-3173、WX-3174、WX-3175

 

碟数：9D9

配置：澳洲四区第1-3季完整收藏版+中/英文字幕+完整幕后花絮

 

      澳大利亚破天荒极度赤果18禁晴色剧，揭示风月场的灵与肉，完整典藏版！

 

      澳大利亚电视剧《满足》，本片激情真实再现了高级风月场所中5名年轻美女的私密生活和情感，揭示了这些美女之间的关系：友谊、竞争、忠诚、无情和同志之爱。

 

     时光网没有本片资料 ！

 

 

 

WX-3173  满足  第一季 ：


 

 

 



满足 第一季 Satisfaction Season 1 (2007)

 

评分：时光网 无资料，豆瓣 6.6，IMDb 7.4

 

导演: Paul Moloney / Daina Reid

 

编剧: Roger Simpson / Matt Ford / Samantha Winston

主演: 凯斯蒂·莫拉西 / 迈德琳·怀斯特 / Alison Whyte / 戴安娜·格伦 / 博亚娜·诺瓦科维奇

类型: 剧情

国家: 澳大利亚

语言: 英语

首播: 2007-11-01

季数: 1

集数: 10

单集片长: 60分钟

IMDb 链接: tt1129029

 

　　Set in a high class brothel this new series creates a hyper reality whereby we are privy to the private lives and emotions of five beautiful young women

 

 

————————————————————————————————————

 

 

WX-3174  满足  第二季 ：

 

 

 


 

——————————————————————————————————--—————————

 

WX-3175  满足  第三季 ：

 

 

 



 

 

 

回复 (3) | 收藏 (0) | 4 次阅读 |
下一篇：1967-01 陈明真·留住这一刻：变心... >>

雄霸天下

雄霸天下 (上海)

男 47岁 处女座

日志分类
日志标签
CC 最佳影片 sb qs 成龙 标准 邵氏 文学电影 李连杰 周润发 刘德华 午马 洪金宝 徐克 女同 标准CC 甄子丹 晴色 梁朝伟 周星驰 林正英 黄秋生 科幻 袁和平 张学友 乐贸 程小东 张国荣 王祖贤 情色
更多 >>