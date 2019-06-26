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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2017 法国女导 血色攞命花，利枝穿胸 死里逃生，复仇战姬 怒歼三恶徒！

雄霸天下 发布于：

                                                                                   —— 图文整理自网络

 

 

 

 

复仇战姬 Revenge (2017)

 

又名: 烈女复仇(港) / 血色攞命花(港) / 浴血狂花(台) / 复仇

评分: 时光网 6.4，豆瓣 5.9，IMDb 6.3，个评 7.2

导演: 科拉莉·法尔雅 Coralie Fargeat

编剧: 科拉莉·法尔雅 Coralie Fargeat

主演: 玛蒂尔达·鲁茨 / 凯文·让森斯 / 文森特·科隆布 / 纪尧姆·布谢德

类型: 动作 / 惊悚

国家: 法国

语言: 英语 / 法语

上映: 2017-09-10(多伦多电影节) / 2018-02-07(法国)

片长: 108分钟

IMDb 链接:  tt6738136

 

　　珍(玛蒂尔达·鲁茨饰)和富有男友来到僻静之地打算度过浪漫的假期，然而当男友的好友出现时，一场 “狩猎” 即将展开。珍更是面临前所未有的折磨。

 

      Never take your mistress on an annual guys' getaway, especially one devoted to hunting - a violent lesson for three wealthy married men.

 

 

 

 

 

血色攞命花 /浴血狂花/复仇/烈女复仇/ Revenge 2017

 

编号：SJBD-3400A ，镜像完成

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

         独享索尼法B区、镭射港A区双版蓝光复合版本，荟萃独家台3区DVD素材精华，

         优选港A区框架及原版绝无压缩原汁原味视频，

         杜比TrueHD 5.1（港版独有）高清无损原音，官方中（独家港台双版）英法字幕，。

音轨：英语/法语混合语DD-HD 5.1 法语5.1-448

字幕：英 法 中繁 中简 中繁

片长：108 分钟

花絮：女导演访谈

 

 

 

 

 

　　三个男人︰李察 (Richard)、史丹 (Stan) 和迪米里 (Dimitri) 如常地在荒漠集合，准备一年一度的打猎活动。不过今年，李察的小三珍妮花 (Jennifer) (玛蒂迪卢丝　饰) 也一同前来。珍妮花美豔性感，身材惹火，令史丹和迪米里垂涎欲滴，一晚的豔舞挑逗，更令众人欲火焚身。第二天早上，飢渴的史丹按捺不住，趁李察不在家时把珍妮花强姦了！李察发现后，不但无动于衷，更把珍妮花推下万迟悬崖，试图毁灭「证据」。

　　谁料，珍妮花竟霸气「复活」，怒火中烧的她穿上一身武装，准备极地复仇，唔攞三个贱男狗命誓不罢休！一场打猎游戏，变成男猎杀女，女猎杀男，究竟最后鹿死谁手？

 

 

 

 

 

血色攞命花 /浴血狂花/复仇/烈女复仇/ Revenge 2017

 

编号：SJD9-10250A ，未收

配置：独家镭射港3+独家索尼法B区蓝光+独家台3+环球美A区蓝光HD内核高清DTS

         +官方中（独家港台双版）英法字幕

音轨：英语/法语混合语5.1-448、英语/法语混合语DTS5.1-768、法语5.1-448

字幕：英 法 中繁 中简 中繁

片长：108 分钟

 

 

★三级女版《荒野猎人》，不报此仇绝不罢休！

★ 烂番茄新鲜度100%好评加持，无负雷惊艳国际影坛

★ “风格独特、无与伦比的机智之作！”                          - Hollywood Reporter

★ “给你满满的黑色幽默和充沛血量，一路紧绷到最后！”  - RogerEbert.com

 

 

 

复仇战姬 Revenge(2017)

6 .4 / 7 .2

复仇战姬(2017)

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