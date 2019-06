—— 图文整理自网络

复仇战姬 Revenge (2017)

又名: 烈女复仇(港) / 血色攞命花(港) / 浴血狂花(台) / 复仇

评分: 时光网 6.4,豆瓣 5.9,IMDb 6.3,个评 7.2

导演: 科拉莉·法尔雅 Coralie Fargeat

编剧: 科拉莉·法尔雅 Coralie Fargeat

主演: 玛蒂尔达·鲁茨 / 凯文·让森斯 / 文森特·科隆布 / 纪尧姆·布谢德

类型: 动作 / 惊悚

国家: 法国

语言: 英语 / 法语

上映: 2017-09-10(多伦多电影节) / 2018-02-07(法国)

片长: 108分钟

IMDb 链接: tt6738136

珍(玛蒂尔达·鲁茨饰)和富有男友来到僻静之地打算度过浪漫的假期,然而当男友的好友出现时,一场 “狩猎” 即将展开。珍更是面临前所未有的折磨。

Never take your mistress on an annual guys' getaway, especially one devoted to hunting - a violent lesson for three wealthy married men.

血色攞命花 /浴血狂花/复仇/烈女复仇/ Revenge 2017

编号:SJBD-3400A ,镜像完成

配置:【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享索尼法B区、镭射港A区双版蓝光复合版本,荟萃独家台3区DVD素材精华,

优选港A区框架及原版绝无压缩原汁原味视频,

杜比TrueHD 5.1(港版独有)高清无损原音,官方中(独家港台双版)英法字幕,。

音轨:英语/法语混合语DD-HD 5.1 法语5.1-448

字幕:英 法 中繁 中简 中繁

片长:108 分钟

花絮:女导演访谈

三个男人︰李察 (Richard)、史丹 (Stan) 和迪米里 (Dimitri) 如常地在荒漠集合,准备一年一度的打猎活动。不过今年,李察的小三珍妮花 (Jennifer) (玛蒂迪卢丝 饰) 也一同前来。珍妮花美豔性感,身材惹火,令史丹和迪米里垂涎欲滴,一晚的豔舞挑逗,更令众人欲火焚身。第二天早上,飢渴的史丹按捺不住,趁李察不在家时把珍妮花强姦了!李察发现后,不但无动于衷,更把珍妮花推下万迟悬崖,试图毁灭「证据」。

谁料,珍妮花竟霸气「复活」,怒火中烧的她穿上一身武装,准备极地复仇,唔攞三个贱男狗命誓不罢休!一场打猎游戏,变成男猎杀女,女猎杀男,究竟最后鹿死谁手?

