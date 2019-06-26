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复仇战姬 Revenge (2017)
又名: 烈女复仇(港) / 血色攞命花(港) / 浴血狂花(台) / 复仇
评分: 时光网 6.4，豆瓣 5.9，IMDb 6.3，个评 7.2
编剧: 科拉莉·法尔雅 Coralie Fargeat
主演: 玛蒂尔达·鲁茨 / 凯文·让森斯 / 文森特·科隆布 / 纪尧姆·布谢德
类型: 动作 / 惊悚
国家: 法国
语言: 英语 / 法语
上映: 2017-09-10(多伦多电影节) / 2018-02-07(法国)
片长: 108分钟
IMDb 链接: tt6738136
珍(玛蒂尔达·鲁茨饰)和富有男友来到僻静之地打算度过浪漫的假期，然而当男友的好友出现时，一场 “狩猎” 即将展开。珍更是面临前所未有的折磨。
Never take your mistress on an annual guys' getaway, especially one devoted to hunting - a violent lesson for three wealthy married men.
编号：SJBD-3400A ，镜像完成
配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】
独享索尼法B区、镭射港A区双版蓝光复合版本，荟萃独家台3区DVD素材精华，
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杜比TrueHD 5.1（港版独有）高清无损原音，官方中（独家港台双版）英法字幕，。
音轨：英语/法语混合语DD-HD 5.1 法语5.1-448
字幕：英 法 中繁 中简 中繁
片长：108 分钟
花絮：女导演访谈
谁料，珍妮花竟霸气「复活」，怒火中烧的她穿上一身武装，准备极地复仇，唔攞三个贱男狗命誓不罢休！一场打猎游戏，变成男猎杀女，女猎杀男，究竟最后鹿死谁手？
编号：SJD9-10250A ，未收
配置：独家镭射港3+独家索尼法B区蓝光+独家台3+环球美A区蓝光HD内核高清DTS
+官方中（独家港台双版）英法字幕
音轨：英语/法语混合语5.1-448、英语/法语混合语DTS5.1-768、法语5.1-448
字幕：英 法 中繁 中简 中繁
片长：108 分钟
★三级女版《荒野猎人》，不报此仇绝不罢休！
★ 烂番茄新鲜度100%好评加持，无负雷惊艳国际影坛
★ “风格独特、无与伦比的机智之作！” - Hollywood Reporter
★ “给你满满的黑色幽默和充沛血量，一路紧绷到最后！” - RogerEbert.com