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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 1992 巴贝特·施罗德美作叠影狂花，双面女郎 布里吉特·芳达，詹妮弗·杰森·李精神分裂的恶行恶果！

雄霸天下 发布于：

                                                                                                —— 图文整理自网络

 

 

 

 

 

双面女郎 Single White Female (1992)

 

又名: 叠影狂花

评分：时光网 7.7，豆瓣 6.8，IMDb 6.4，个评 7.1

导演: 巴贝特·施罗德

编剧: 唐·罗斯

主演: 布里吉特·芳达 / 詹妮弗·杰森·李 / 斯蒂文·韦伯

类型: 惊悚

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1992-08-14

IMDb 链接: tt0105414

 

　　愛麗憎恨男友不忠，將他掃地出門，但是強烈的不全感又使她害怕獨居，就在她最需要陪伴時，海蒂出現了，這位害羞的新房客成了她的好姐妹，她們一塊購物、進餐、交換衣服、分享一切。直到愛麗重回男友懷抱，海蒂覺得被利用，她的地位將被人取代，憤怒使她變得行為異常，染髮、改變造型，甚至一舉一動都在模仿愛麗，似乎是想取而代之。於是愛麗深入追查，發現事實的真象，而她的生命亦受到威脅‧‧‧

 

 

 

 

MTV 电影奖  (1993；第2届)， 获奖：1

 

MTV电影奖-最佳反派 詹妮弗·杰森·李 Jennifer Jason Leigh  

 

 

 

 

 

      剧情拖沓无聊，精彩惊险放在了最后，两位女主不算超靓，演技还不错，虽均有裸戏，但并没有给人眼前一亮的情欲感觉，比较自然！

 

 

 

 

 

 双面女郎 / 叠影狂花 / Single White Female 1992

 

编号：SJBD-3610A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】             

         独享2018·10新发惊叫工厂美A区版，荟萃绝版3区DVD素材精华，

          DTS-HD 2.0高清无损原音，集成独家东影上译国配，官方中英法字幕，

          保留原版完整幕后花絮内容，并附独家全程中文字幕。

音轨：英DTSHD2.0 、国语2.0-192 、英讲评2.0-192

字幕：英 法 中简 中繁

 

花絮：

1、采访导演巴贝特·施罗德 27:20

2、采访演员皮特·弗雷德曼 7:17

3、采访演员斯蒂文·韦伯 19:41

4、采访编剧唐·罗斯 25:41

/5、预告片 2:04

 

 

      昔日两大女神 布里吉特·芳达、詹妮弗·杰森·李，

   领衔经典悬疑作品，

片中大段亮点镜头，令观众大饱眼福 ！

 

 

 

 

 

双面女郎 / 叠影狂花 / Single White Female 1992

 

编号：SJD9-10440A ，未收

配置：独家2018·10新发惊叫工厂美A区蓝光高清重编码视频+绝版3区+蓝光HD内核高清DTS

         +独家东影上译国配+官方中英法字幕+蓝光完整花絮

音轨：英2.0-192 英DTS2.0-768 国语2.0-192 英讲评2.0-192

字幕：英 法 中简 中繁

 

花絮：

1、采访导演 巴贝特·施罗德 27:20

2、采访演员 皮特·弗雷德曼 7:17

3、采访演员 斯蒂文·韦伯 19:41

4、采访编剧 唐·罗斯 25:41

 

 

 

 

 

巴贝特·施罗德 Barbet Schroeder

 

又名: 巴贝特·斯科罗德

性别: 男

星座: 处女座

生日: 1941-08-26

生地: 伊朗,德黑兰

职业: 导演 / 演员 / 制片人 / 编剧 / 剪辑

imdb 编号: 

 

巴贝特·斯科罗德 ，父母都是德国人，在美法两地长大。他最早在巴黎的索邦大学主修哲学，而后在印度从事摄影，1958年开始为法国《电影手册》撰写影评。1963年，他作为让-吕克·戈达尔的助手参加了电影《枪手》的拍摄，并在片中扮演了一个小角色。

 

　　23岁时，斯科罗德成立了自己的制片公司 “Les Films du losange”，出品了一系列新浪潮电影，其中包括多部法国新浪潮代表人物埃里克·侯麦的早期作品。1969年，斯科罗德推出了导演处女作《冬日的葬礼》，片中讲述了一段有关吸毒和毁灭的爱情故事，影片在欧洲取得了不俗反响，平克·弗洛伊德乐队为该片配乐，并随后发行了同名专辑。之后的三年间，斯科罗德制作了多部关于新几内亚的纪录片。1972年，他执导了嬉皮士风格的影片《情欲深谷》，片中平克·弗洛伊德乐队再次担纲配乐。

 

　　在1974年拍摄了描写乌干达暴君 伊迪·阿敏独裁统治的纪录片《阿敏将军》之后，斯科罗德执导了性变态题材影片《情妇》，影片由杰拉德·德帕迪约和布鲁·欧吉尔联袂主演，以大量女性对男性的性虐待场面而引发了不小争议。

 

　　进入80年代，斯科罗德赴好莱坞发展，他在好莱坞执导的第一部影片、1987年的《酒心情缘》讲述了一位诗人的酗酒人生，影片在戛纳电影节获金棕榈提名。1990年，斯科罗德执导的《豪门孽债》在好莱坞一炮走红，影片不仅获奥斯卡最佳导演、最佳改编剧本提名，还让杰里米·艾恩斯赢得了奥斯卡最佳男演员奖。尽管随后斯科罗德拍摄了《死亡之吻》、《天伦劫》、《绝点对抗》等多部好莱坞热门影片，但他最钟情的还是非主流电影。2000年，他将哥伦比亚著名作家费尔南多·瓦杰罗(Fernando Vallejo)的争议之作《爱在此生终结时》搬上大银幕，影片在威尼斯电影节获金狮奖提名，并被授予意大利参议院主席金奖章。值得一提的是，斯科罗德还曾在蒂姆·波顿的《火星人玩转地球》中客串了法国总统。

 

 

获奖情况

 

2008  第65届威尼斯电影节  金狮奖(提名)   

2007  第60届戛纳电影节     一种关注单元 一种关注大奖(提名)   恐怖分子辩护人

2000  第57届威尼斯电影节  主竞赛单元 金狮奖 (提名)   杀手的童贞

          第57届威尼斯电影节 意 大利参议院主席金质奖章  杀手的童贞

1991  第63届奥斯卡金像奖 最佳导演(提名)  豪门孽债

1987  第40届戛纳电影节 主竞赛单元 金棕榈奖(提名)  酒心情缘

 

 

导演作品 收碟一览：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

叠影狂花 Single White Female(1992)

7 .7 / 7 .1

叠影狂花(1992)

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