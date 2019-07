—— 图文整理自网络









叠影狂花2:变态狂

Single White Female 2: The Psycho (2005)





又名: Single White Female 2: The Psycho

评分:时光网 ,豆瓣 ,IMDb

导演: Keith Samples

主演: Kristen Miller / Allison Lange / Todd Babcock

类型: 惊悚

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2005-10-25

片长: 91 分钟

IMDb 链接: tt0448120





当霍莉搬进新公寓时,以为遇到了一个完美的室友苔丝,实际上,在害羞甜美的外表下,苔丝是一个变态杀人狂,她最享受的就是杀死自己的那些有很多烦恼、生活痛苦的朋友。





A young woman develops a dangerous, obsessive friendship with her new roommate and plots to murder all those whom have done her new friend wrong.