—— 图文整理自网络

【一无所有】、【新长征路上的摇滚】、【花房姑娘】、【不是我不明白】等名曲即有反映时代大背景的HARD ROCK风格作品，也不乏温婉流畅民谣情歌，并且包含了在当时鲜为人知的RAP元素。成为80年代中国年轻人的最佳代言，并且多年来传唱不衰，是当之无愧的传世经典。

1989年 中国旅游声像出版社发行（磁带）

1991年 由中国旅游声像出版社发行（深飞版CD）

1999年 由京文唱片再版发行

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个人不喜的音乐风格

2005《谁是崔健》，再次证明崔健在中国摇滚界举足轻重的地位——中国摇滚之父，当年他一身黄军装，高挽裤脚唱出一无所有的时候，中国人开始诞生了一个新的群体——摇滚音乐人。

这张唱片的创意源于京文唱片老总许钟民和乐评人王晓峰的一次闲聊，2005 年京文与崔健合作，计划在推出崔健最新唱片之余，将前面几张专辑一起再版发行，作为纪念和满足收藏的乐迷。两人谈起关于如何使摇滚乐走向主流，以及京文旗下 “嚎叫唱片” 的众多产品/乐队资源时，不约而同的想到，为什么不能将两者结合一下呢？不就是一张很好的唱片吗？

于是，《谁是崔健》 诞生了！这张特别企划的唱片从此生发！

而崔健本人也欣然应允并给予特别授权，不收取任何改编费用，以示鼓励和感谢。

取名为 “谁是崔健”，刚开始觉得是好玩，是个响亮的创意。而后来京文唱片慢慢的回味，才越发感觉到这个名字的深刻意义。除了向崔健这位国内乐坛举足轻重的教父表达敬意之外，也是对崔健直面的质问。甚至一些乐评人认为崔健已经不知道自己是谁。所以这个振耳欲聋的发问，是一种致敬，一种提醒，对所有人们的提醒，甚至包括崔健本身在内。

专辑曲目：

1.反光镜：新长征路上的摇滚

2.泡泡糖：一块红布

3.张琪： 快让我在雪地上撒点野

4.CMCB：一无所有

5.银色灰尘：假行僧

6.夜叉： 象一把刀子

7.挂在盒子上：不是我不明白

8.扭曲的机器：盒子

9.1979：这儿的空间

10.隐藏：飞了

11.杨天宁：浪子归

这张唱片，创造了许多个耀眼的第一次----是唱片界第一次向国内原创音乐人致敬的音乐秀，也是第一次由国内顶级新生代乐队演绎的崔健作品。所有曲目全部为精挑细选的崔健最具代表性的歌曲，如：新长征路上的摇滚、一无所有等。共11首歌曲，全部由 “嚎叫唱片” 旗下艺人及嘉宾乐队完成。京文唱片公司的执行制作、嚎叫唱片的负责人吕玻表示：他只对乐队进行了主题的简单指导，精选出了11首崔健老歌，如：新长征路上的摇滚、一无所有等，而曲风和混音却让乐队完全用他们自己的风格。

这个前所未有的创意也给这些乐队带来前所未有的体验和再创作冲动和激情。短短一个月时间，他们就完成了对崔健歌曲的再创作、制作的全部过程。这样的激情来源与崔健的不解之缘，乐队成员都有过各自聆听和受崔健影响的音乐历程，他们当中许多人都表示：生平第一张听过的摇滚专辑就是崔健的。崔健的音乐鼓励和启蒙他们走进音乐之路：崔健的智慧和坚忍为他们竖立着榜样，有的乐队和成员甚至已经跟崔健成为朋友 …… 但崔健始终在心里为摇滚青年展开大旗，因为他就是那不倒的旗竿子！而今，他们在各自领域都取得了不小的成就，他们也很期待这样的翻唱来表达自己对崔健的敬意。每支乐队也完全按照自己的理解和方式翻唱那一首首经典，这真的将是是一张绝无仅有的致敬专辑！好玩！好听！够酷！也够严肃！于是，反光镜乐队赋予了《新长征路上摇滚》更歇斯底里的怒吼，在《一无所有》里，能听到 CMCB 的不再沉重，《不是我不明白》，挂在盒子上几乎用尖叫释放了所有对世界的思考。

这张专辑的录音师、制作人王迪，从一开始欣赏这个创意开始，就深陷于创作不能自拔。他说自己经历了最快乐与最痛苦的唱片制作过程。快乐的是能同时将这些乐队这些优秀乐队集合到一起，而痛苦的则是将11首风格迥异的曲风搭配在一张整体的唱片内，让他几乎崩溃。