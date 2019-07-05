—— 图文整理自网络

通天塔 Babel (2006)

又名: 巴别塔(港) / 火线交错(台)

评分：时光网 8.0，豆瓣 8.0，IMDb 7.5

导演: 亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图

编剧: 吉列尔莫·阿里亚加

主演: 布拉德·皮特、凯特·布兰切特、

菊地凛子、役所广司

类型: 剧情

国家: 法国 / 美国 / 墨西哥

语言: 英语 / 阿拉伯语 / 西班牙语 / 日语 / 柏柏尔语 / 法语 / 俄语 / 日本手语

上映: 2007-03-13(中国大陆) / 2006-11-10(美国)

片长: 143 分钟

IMDb 链接: tt0449467

在摩洛哥、墨西哥和日本发生的三个故事。

理查德（布拉德·皮特 饰）和妻子苏珊（凯特·布兰切特 饰）因为婚姻危机，去摩洛哥旅行，苏珊在旅行车里遭遇枪击，为了医治苏珊，一车美国游客不得不在摩洛哥的小村滞留，而警方也将此次事件上升为恐怖袭击，展开了调查，其实真相却惊人的简单。

理查德夫妇滞留在摩洛哥，影响到了家里的孩子们。墨西哥保姆为了参加儿子的婚礼，只能让她的侄子（盖尔·加西亚·贝纳尔 饰）开车带着她和孩子们一起去，但是，从墨西哥过境回来的时候，他们遇到了麻烦，警方怀疑她绑架美国小孩，事情开始不受控制。

日本，聋哑少女千惠子孤寂地生活在无声的世界中，母亲的自杀使她和父亲的沟通越发困难，由于自己的残疾，她也得不到异性的关注，性格越发叛逆。于是，她用自己的方式，和世界沟通交流。

F9-526 通天塔：荣耀完整双碟收藏版:

简介：

《通天塔》是本届提名奥斯卡最佳影片的五本电影中个人最为喜欢的一部，抛开两部个人非常喜欢的外语片《潘神的迷宫》和《窃听风暴》，如果要我来选这次奥斯卡的最佳影片，那么我会毫不犹豫的选择这部《通天塔》。

该片剧情最吸引我之处就是其布局的巧妙、情节引人入胜、又不失内涵。影片的片名 Babel，直译为 “巴别塔”，本身就是一个意义深刻的典故。对于片名的理解能够帮助我们更深入的洞悉导演拍摄该片的意图所在。

“巴别塔” 取自《圣经》创世记第11章的一段小故事：“那时，天下人的口音言语都是一样。他们往东边迁移的时候，在示拿地遇见一片平原，就住在那里。他们彼此商量说：“来吧，我们要做砖，把砖烧透了。” 他们就拿砖当石头，又拿石漆当灰泥。他们说：“来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。” 耶和华降临，要看看世人所建造的城和塔。耶和华说：“看哪！他们成为一样的人民，都是一样的言语，如今既做起这事来，以后他们所要做的事就没有不成就的了。我们下去，在那里变乱他们的口音，使他们的言语彼此不通。” 于是，耶和华使他们从那里分散在全地上，他们就停工不造那城了。因为耶和华在那里变乱天下人的言语，使众人分散在全地上，所以那城名叫巴别（注：就是“变乱”的意思）。”

如果说3500年前创世记记载的这个故事仅仅表达了人类由于言语不通而造成的沟通障碍的话，那么影片所探讨的正是由于沟通障碍而造成的诸如种族偏见、文化差异、语言障碍乃至心灵隔膜等众多社会话题。墨西哥导演 亚历桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图 采用标志性的多线索交叉和不规则的叙述结构讲述了四段相对独立、但却紧密相连的故事。相对于之前采用相同叙述手法的导演成名作《爱情是狗娘》而言，《通天塔》所涉及的范围和主题更为宏大。影片跨度惊人的地理范围显露出导演极强的叙事野心，故事的地点涉及了美国、摩洛哥、墨西哥和日本等多个国家。虽然每个故事都足以制作成一部完整的影片，但导演却凭借着娴熟的执导技术把它们编织在一起。《通天塔》中每条故事线索的分量都同等重要，并没有绝对的主角，即使是布拉德·皮特和凯特·布兰切特这样的好莱坞大牌也并未获得太多展现星光的机会。

F9-526 通天塔：荣耀完整双碟收藏版:

片名： 通天塔：荣耀完整双碟收藏版

编号：F9-526

容量：2D9

配置：美1+港台+国配2.0+OST+花絮

正片碟：

菜单： FH选择了港三版的动态汉化中文菜单作为正片碟的主菜单。

画面：

FH该版DVD的正片来自于一区派拉蒙版，虽然本片并没有特别眩目的特效镜头，但却是一部特别适合在大银幕显示屏上观看的电影。当影片画面在荒山野岭的非洲和高楼耸立的东京之间相互交替时，观众也随着镜头的转换仿佛身临其境一般感受到世界不同地区之间在环境和文化方面巨大的反差。镜头时而被带到人物的最近处，时而又被拉到视野宽阔的旷野中，这种大幅度的切换带给观众十分强烈的视觉冲击力，大大增加了影片画面的震撼度。该片DVD的正片画面很好的再现了影片独特的画面质感，在色调把握方面也做到了十足的精确度。DVD画面的色温设定在不同场景中表现出一定的视觉差异，无论是炙热的非洲沙漠，还是人情冷淡的东京都市都得到了恰到好处的环境表现。

音轨：

继去年为《断背山》谱曲而获得奥斯卡最佳配乐奖后，阿根廷作曲家古斯塔沃·桑托拉拉凭借在《通天塔》中出色的配乐再次捧走了这一奖项。与《断背山》相似，桑托拉拉依旧采用忧郁深沉的招牌弦乐作为影片的配乐主线。该片配乐虽然并没有太多华丽和优美的旋律，但却以最为简约的弦乐拨弦渲染了剧情的气氛，凄凉凌厉的吉他在整部电影中回荡不绝，与影片本身的结合可谓是浑然天成。为了尽可能的融合各个不同民族的乐风，桑托拉拉还邀请到坂本龙一等众多国际艺人的参与合作，多样化的曲风很好的搭配了影片的主题，获得了相当不俗的效果。

在音轨方面，FH集成了香港三区DTS-ES及DD EX声轨，DTS-ES音轨在各方面的发挥都令人十分满意，尤其在对配乐的表现方面格外细腻精致，让人深感到大师级配乐的功力。此外，FH还集成了来自六区的国语配音音轨，虽然这条音轨是来自六区官方，不过对本人来说基本没什么用处。配音的质量不说，本身《通天塔》这本影片就不太适合使用国配观看，不过加了国配也许能让DVD的配置看上去漂亮一些，更能吸引那些 “DVD配置狂” 和 “国配发烧友” 吧。

字幕：

正片总共包含了3条中文字幕，按照顺序分别为三区粤语风格中文、三区国语风格中文、FH优质自译正片字幕，不过默认指向的中文字幕是第3条中文字幕——FH自译字幕。FH如此自信也并非没有理由，这条FH自制的字幕确实质量很高。虽然该片对白并不算太多，也没有什么难翻的地方，不过FH这条自制的字幕还是在语句通顺度和表达准确性上略强于三区字幕，值得推荐！

花絮：

正片碟中并没有太多的花絮内容，仅是在DVD-ROM的 “CD1”、“CD2” 文件夹中收录了36首双版本OST的MP3文件和相关文本文档。

花絮碟：

花絮碟的内容很丰富，菜单是来自台三区的全汉化菜单。首先是一段11分43秒的制作特辑《深入火线禁地》（这片在台湾被翻译成“火线交错”，所以花絮菜单中的选项也延续了这个译名的风格，真是佩服他们的翻译员，能将这么一部严肃题材的艺术片翻译出如此震撼大气的商业片名，再加上布拉德·皮特和凯特·布兰切特这两位好莱坞大牌压阵，估计能将不少观众 “骗” 进影院，真是让人不服不行），这段特辑分为 “摩洛哥篇”、“墨西哥篇” 和 “日本篇”，详细介绍了影片在各地拍摄的过程。

接下来的一段 “演职员专访” 其实是导演伊纳里图的个人专访，从中我们能了解到导演拍摄该片最初的意图。之后的 “直击火线现场” 则是一段记录影片拍摄现场的纪录短片。“预告特辑” 和 “剧照特辑” 则分别包括了5段预告片和多张影片剧照。

花絮碟另一部分主要内容则以彩蛋的形式集成，在主菜单按上可以进入时长1小时27分39秒影片幕后制作纪录片，这是一段内容更为详细的花絮内容。看过这个长片，基本就能了解到影片台前幕后的各个方面内容了。此外，彩蛋菜单中还收录了FH自制的36首双版本OST（LPCM 2.0－1536Kbps格式） 。

总评：

该片之前推出的那部一区宽屏版在花絮配备上很难让人满足（仅收录了一段预告片），这次终于等到了携带丰富花絮的版本，正片的音轨和字幕配置也更加完整了。FH该片也是市面上唯一一部完整版本的DVD了，各方面集成的配置和素材都很齐整，喜欢《通天塔》的碟友们可以下手了。

该套碟的具体数据制作的详细配置：

正片碟：

片基：无码金盘

容量：7.68GB

片长：2小时23分22秒

画面：16：9可变/NTSC制式

音轨：英语DD-EX5.1（448K）/英语DTS-ES5.1（768K）/英语DD5.1（384K）/

国语DD2.0（192K）

字幕：英文/西班牙文/法文/三区粤语风格中文/三区国语风格中文/FH优质自译正片字幕

DVD-ROM ：光盘的“CD1”、“CD2”文件夹中，收录了36首双版本OST的MP3文件，相关文本文档

花絮碟

片基：无码金盘

容量：7.62GB

花絮：

——深入火线禁地（11分43秒/中文字幕）

——演职员专访（8分09秒/中文字幕）

——直击火线现场（16分52秒/中文字幕）

——预告特辑：5段预告片

——剧照特辑

彩蛋：主菜单按上进入影片幕后制作纪录片（1小时27分39秒/中文字幕）

——36首双版本OST（LPCM 2.0－1536Kbps格式）

通天塔，新UPS-320，美1+港台+国配2.0+OST数据包：

电影评论

《通天塔》的四个层次

首先声明，我很尊敬《通天塔》，因为它刻意尝试区别《撞车》的传统群戏模式，即：每一场几乎都在叙事的 “满”。相反，《通》运用大量空镜头、“废镜头”，譬如婚礼戏、保姆的情爱戏等等，在千头万绪九九归一的复杂进程中，营造出别样的生活化气质。这一点不啻影片最大的新意。

另外，如果没看《爱情是狗娘》、《21克》，我可能会顶礼膜拜《通天塔》。遗憾的是，作为 “隔阂三部曲”(一说“死亡三部曲”……)的最终章，亚历桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图导演的表现并不尽如人意。下面，忽略一切个人感情因素，就事论事，浅谈作品。

影片论述的主旨无疑是沟通。“通天塔” 的典故来自《圣经·创****》，忽略背景知识与起因经过，故事的结果即：人类被神打散，语言不再是同一种，交流不再顺畅，永不止息的争斗让人无暇沾沾自喜高筑塔、妄自菲薄不敬神。…… 言归正传，《通天塔》区别于前两部的《爱》、《21》，故事从三段增肥至四段，为的便是将“沟通”更为精细地分层探讨。

第一层次：画龙点睛

东洋线。直截了当的基础层次，即 “有语言的人V.S.没有语言的人”的沟通。千惠子的叛逆从排球场到更衣间两场戏做足：一方面是 “历史原因” 聋哑造成；一方面其与父亲在车里的对话说明了短期原因，母亲过世；隐含的深层因素则要观众自行体会，孤独--几乎没人愿意同聋哑群体交流。

且不说菊地凛子将倔强、猎奇、寂寞、躁动等多个 “面” 逐一刻画清晰如何不易，仅着眼于编导的表现。编剧吉列莫·阿里加发挥了应有的水准，少女之心的妖冶与诡秘毕露：渴望引起别人注目的千惠子，从最初的若隐若现、到最终的一览无余，全过程你无法感受丝毫的兴奋，就像用慢镜头欣赏一起恶****通事故，纯然大悲剧。

编剧高明在哪呢？结尾处，帅哥警官被欺骗。母亲的死因千惠子撒了谎，有人说跳楼正是她的想法，与结尾处爸爸回家在阳台看到她吻合。我对这种简单粗暴的解释不大敢苟同，更倾向于千惠子骗了警官--正如警官在拉面馆里回顾两人交流的字条百思不得其解一样。千惠子甚至观众都以为聋哑是最大的沟通障碍，最后浮出水面的却是孤独。

脱掉外在的最后一层自我防御，却并未达到能与警官畅所欲言，长期孤独带来的心灵隔阂，让千惠子在完全自我敞开的最后一步产生了犹豫、恐惧。所以她没说出心里话，无论妈妈的死、还是到底想不想轻生，不必细究，都是谎言。阿里加不仅以对日本文化直白而无谓的性的观念的通晓，显示出旁征博引的文化涉猎量；更把沟通的核心障碍从语言推进至心理状态--当孤独因长年累月的惯性，上升为不自觉的、主动的心灵枷锁，何其可怕！古往今来，无数不被人理解的自闭群体皆不外如此，“孤独→自闭→更孤独→更自闭” 的恶性循环怪圈，才是最终其陷入绝望的根源。

但看这一段，最近关于冈萨雷斯与阿里加分歧越来越大、无法继续合作的传闻是可以理解的。谁成就谁很不好讲：必须承认，没有《爱情是狗娘》，不会有阿里加日后的Offer；但阿里加凭自立门户的《艾斯卡达的三次葬礼》荣膺第58届戛纳电影节最佳编剧的事实，足以证明这位墨西哥逸才单飞之后依旧灿烂。反观冈萨雷斯在本段的表现，除频繁使用“聋哑世界观”而反复在有声、无声之间不厌其烦地切换，再无特异之处，令人扼腕。

第二、第三层次：模糊不清

北非本土开枪线，似乎是第二层次。之所以说“似乎”，因其机能与墨西哥美国跨境线的存在效用有很大重叠；而墨西哥方面，在我看来又像是第三层次，故斗胆一并讲。总之，这两个层次，即：“不同语言、不同文化的人” 之间的沟通和 “相同语言、不同文化的人” 之间的沟通。与日本段最终强调心理隔膜相同，语言在这两条故事线仍非根本问题，种族、文化的差异才是关键。

影片不否认语言不通、文化不同的人可以友爱相处，但妄自揣测对方，却是造就交流障碍的根源。无论美国****“恐怖袭击” 的乱加指责，还是美国海关傲慢无礼的刁难行径——不排除制作方对美国有成见，但这确实是推动故事发展的主要矛盾****。碍于北非本土开枪线与北非旅游中弹线的相互影响，先看墨西哥单元。

与菊地凛子一同提名奥斯卡最佳女配角的安德里亚娜·巴拉萨，从口音到动作，一板一眼、绘声绘色地勾勒出安守本分而胆小怕事、优柔寡断而患得患失的墨西哥保姆形象。这个诚惶诚恐、汗出如浆的小老太太，最大的失算不是 “婚礼、孩子两不误” 的小聪明，而是对两个不值得的孩子过分投入的感情。

之所以说不值得，正因为他们是孩子，不懂得保姆的爱也是爱。看看凯特·布兰切特扮演的角色关于冰块水源的臆断，足以了解孩子们受的什么教育，不要提回报和感恩--“佣人” 的观念肯定被灌输得根深蒂固。所以，尽管说着同种语言、一起生活多年，关键时刻一个“No！”，半梦半醒之间下意识地、本能地就把你出卖了。保姆有多么伤心啊，她跟 “孩子姑姑” 这个身份又有什么不同呢？但很可惜，你来自你们认为是 “天堂”、我们认为 “很危险” 的墨西哥。所谓格言说的好，“非我族类，其性必异”。

于是，我们当然不能指责孩子，看看他们追逐公鸡、跳舞时的天真无邪，不过是孩子而已。因此，故事有意识地惩罚了一下潜移默化培植偏见的人，“谁播种仇恨，他自己遭殃”。如果说流弹是意外事故，那么宁可耽误抢救时间也要确保安全的多此一举，纯粹自作自受，布兰切特的角色固然倒霉，亦属活该。让她吸大烟止痛的老太太、助人为乐的翻译，语言或文化不通，但最后一句 “我不要你的钱”，足以让布拉德·皮特无地自容。反观一车西方游客力图自保的嘴脸，“是我族类” 又如何？鲜烈对比中，故事推进至下一层次。

第四层次：流于平庸

北非旅游中弹线，“文化相同、语言相通的人” 之间的沟通，最让人失望的一段。前述种种的交流困难，有语言、文化、种族等 “硬件” 差异(即使文化、种族堪称软件，也是操作系统这样的基础平台的差异)，而布兰切特和皮特扮演的夫妇，则不存在任何问题。睡也过了、人也造了，为什么离心离德、渐行渐远呢？创作者的态度很善良，没有无名的七年之痒，而设置了丧子之痛。悲惨回忆让双方失去了曾经的默契，男方良苦用心却不能再让女方开心，女方面对男方各种费心愈加烦心。

意识是好的：从日本段 “心灵的孤寂表征为语言的隔阂” 展开，经语言、文化、种族，最后回归心灵的孤寂——从日本小女生的不愿敞开，到美国家妇的不愿接受，让沟通的隔阂重新落脚于心理状态。然而未见行之有效：一来当地人、游客、****等各方反应，分散了表现男女之间心理壁垒的应有的专注；二来危难关头奋不顾身的紧急事态，反倒削弱了在平和中才能体现的情感沟通不畅的应有的力量。

因此，才暗赞过妻子搭住丈夫的手的细腻描写，便立刻发生变故，郁闷之情溢于言表。布兰切特的演技自然无从开掘，只好让皮特用力过度地撑完全场。这还不是最糟的，导演的野心严重辜负编剧原本清晰的分层，游客自私、****干预、****出面……大荟萃。原本未及进入心理状态的沟通隔阂，跌回语言、文化不同的层次，浪费了更深层的联系。

难怪有人说日本那一段可以去掉，夫妻不需语言的交流本该成为极佳呼应，却在重视枪击噱头而导致半生不熟、一盘散沙的素材浪费后，使东洋那条线倍感孤单。始于心灵、止于心灵的沟通问题，最终未能完成回头点题；尽管意欲传递的信息不少，但野心膨胀与内涵萎缩的对照，让宗教隐喻沦为炒作。

所以我才很早就叫嚣：该作品不值 “奥斯卡最佳影片”，正因为它只差一步便成经典，却被导演的企图心糟蹋。由是，我很尊敬《通天塔》，但不喜欢它。

奥斯卡金像奖 (2007；第79届) ，获奖：1 ，提名：6

获奖

·奥斯卡奖-最佳原创配乐 古斯塔沃·桑多拉拉 Gustavo Santaolalla

提名

·奥斯卡奖-最佳影片 亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图 Alejandro González Iñárritu、

乔·克里克 Jon Kilik、史蒂夫·高林 Steve Golin

·奥斯卡奖-最佳女配角 艾德里安娜·巴拉扎 Adriana Barraza

·奥斯卡奖-最佳女配角 菊地凛子 Rinko Kikuchi

·奥斯卡奖-最佳导演 亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图 Alejandro González Iñárritu

·奥斯卡奖-最佳原创剧本 吉勒莫·阿里加 Guillermo Arriaga

·奥斯卡奖-最佳电影剪辑 Douglas Crise、史蒂芬·梅洛尼 Stephen Mirrione

戛纳电影节 (2006；第59届) ，获奖：3 ，提名：1

获奖

·主竞赛单元-最佳导演奖 亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图 Alejandro González Iñárritu

·技术大奖 史蒂芬·梅洛尼 Stephen Mirrione

·天主教人道精神奖 亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图 Alejandro González Iñárritu

提名

·主竞赛单元-金棕榈奖 亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图 Alejandro González Iñárritu

美国金球奖 (2007；第64届) ，获奖：1 ，提名：6

获奖

·电影类-剧情类最佳影片

提名

·电影类-最佳编剧 吉勒莫·阿里加 Guillermo Arriaga

·电影类-最佳电影配乐 古斯塔沃·桑多拉拉 Gustavo Santaolalla

·电影类-最佳男配角 布拉德·皮特 Brad Pitt

·电影类-最佳女配角 艾德里安娜·巴拉扎 Adriana Barraza

·电影类-最佳女配角 菊地凛子 Rinko Kikuchi

·电影类-最佳导演 亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图 Alejandro González Iñárritu

英国电影和电视艺术学院奖 (2007；第60届) ，获奖：1 ，提名：6

获奖

·安东尼·阿斯奎斯奖:最佳电影音乐 古斯塔沃·桑多拉拉 Gustavo Santaolalla

提名

·电影奖-最佳剪辑 史蒂芬·梅洛尼 Stephen Mirrione Douglas Crise

·大卫·林恩导演奖 亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图 Alejandro González Iñárritu

·电影奖-最佳影片 亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图 Alejandro González Iñárritu、

乔·克里克 Jon Kilik 、史蒂夫·高林 Steve Golin

·电影奖-最佳剧本-原创 吉勒莫·阿里加 Guillermo Arriaga

·电影奖-最佳摄影 罗德里格·普列托 Rodrigo Prieto

·电影奖-最佳音效 José Antonio García、乔恩·泰勒 Jon Taylor、Christian P. Minkler 、

马丁·赫尔南德斯 Martín Hernández

日本电影学院奖 (2008；第31届) ，提名：1

·最佳外语片亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图 Alejandro González Iñárritu

法国凯撒奖 (2007；第32届) ，提名：1

·凯撒奖-最佳外国电影 亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图 Alejandro González Iñárritu

意大利大卫奖 (2007；第51届) ，获奖：1

·大卫奖-最佳外国电影 亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图 Alejandro González Iñárritu

通天塔

编号：DNA HD-0132

配置：A+1+2+3+6国配+OST刻录包

音轨：英语EX-5.1-448K、 英语DTS ES6.1-768k、法语2.0-96k、国语2.0-192K、

日语2.0-96k

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 日 韩 泰

片长：143 分钟

通天塔 Babel

编号：SJBD-0870A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

尊享派拉蒙美A区版，

市面独家集成环球法B区、日A区、德B区共四版蓝光及港3、泰3、6区等区DVD素材精华，

法B区真正碾压含所谓高码日版在内所有蓝光版本之最优视频，

集成法版DTS-HD 5.1高清无损原音及6区5.1国配，官方中英法西日韩泰字幕，

复合各区缺失德版独有囊括历史版本在内花絮内容并附全程中文字幕

音轨：英语DTS-HD5.1 英语5.1-640k 法语2.0-192k

国语5.1-448k 日语2.0-192k 泰语2.0-192k

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 日 韩 泰

花絮：1、制作特辑 01：27：44

2、导演访谈 08：33

3、拍摄花絮 16：56

4、幕后特辑 11：45

通天塔 Babel

菜单：无片头菜单，播放时有弹出菜单

音轨：国语杜比5.1，英语DTS-HD MA 5.1，两条正片音轨，可任选一条音轨播放

字幕：简体中文、繁体中文，字幕可隐藏，可任选一条字幕观看

介质：BD-25

容量：22.6 G

时长：2小时20分15秒

样盘片基：IFPI Z237

国内出版社: 广东音像出版社，华录电子音像出版有限公司

发行公司: 华录电子音像出版有限公司

版权号: 国权像字 21-2007-0593号

进字号: 文像进字 （2007）287号

ISRC: CN-F18-10-0124-0/V.J9