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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 1931 高仓健经典电影收藏版 1-3辑，7BD容纳31部，一步到位的收藏！

雄霸天下 发布于：

                                                                                                       —— 图文整理自网络

 

 

 高仓健  Ken Takakura

 

又名: 高倉健 / たかくら けん / 健さん / 小田 剛一 / おだ ごういち / Goichi Oda (本名)

性别: 男

星座: 水瓶座

生卒日期: 1931-02-16 至 2014-11-10

出生地: 日本，福冈县，中间市

职业: 演员

imdb编号: nm0847264

 

　　高仓健，原名小田刚一，日本著名男演员；福冈县中间市人，1978年，高仓健主演的《追捕》作为文革之后登陆中国的第一部外国电影，在中国大陆引起了巨大的轰动，高仓本人也成为中国大陆一代人的偶像。迄今，高仓健已拍摄了204部电影。

 

 

  高仓健电影经典10部：

 

 

 

 

 

 

 

高仓健经典电影收藏版（第1辑） 

 

编号：W5069 ，3BD

配置：日本A区蓝光版+无损PCM声轨+官方国语声轨+官方中文字幕

音轨：日语PCM2.0 国语2.0

字幕:中简 中繁 日

 

 

内容：

 

 碟一：

1966、昭和残侠传，又名 唐狮子牡丹，佐伯清 导演；

1974、高手，6.7，西德尼·波拉克

1975、新干线爆炸案，8，佐藤纯弥 导演；

1976、追捕，8.2，佐藤纯弥 导演；

1977、八甲田山，7.1，森谷司郎 导演；

 

 碟二：

1977、幸福的黄手绢，8.2，山田洋次 导演；

1978、冬之华，7.0，降旗康男 导演；

1978、野性的证明，6.7，佐藤纯弥 导演；

1980、远山的呼唤，8.6，山田洋次 导演；

 

 碟三：

1980、动乱，7.0，森谷司郎 导演，吉永小百合、志村乔；

1981、车站，7.9，降旗康男 导演；

1982、海峡，7.7，森谷司郎 导演；

1983、兆治的小酒馆、7.9，降旗康男 导演；

 

 

 

 

 高仓健经典电影收藏版（第2辑） 

 

编号：W5070，2BD

配置：日本A区蓝光版+无损PCM声轨+官方国语声轨+官方中文字幕

音轨：日语PCM2.0 国语2.0

字幕：中简 中繁 日

 

内容：

 

 碟一：

1983、南极物语，8.4，藏原惟缮 导演；

1985、夜叉，8.0，降旗康男 导演；

1989、情义知多少，8.2，降旗康男 导演；

1989、黑雨，7.3，雷德利·斯科特 导演；

 

 碟二：

1992、棒球先生，5.9，弗雷德·谢皮西 导演；

1999、铁道员，8.4，降旗康男 导演；

2001、萤火虫，7.5，降旗康男 导演；

2012、致亲爱的你，8.2，降旗康男 导演；

 

 

 

 

高仓健经典电影收藏版（第3辑）

 

编号：W5205 ，2BD

配置：HDTV高清版+官方中文字幕

音轨：日语2.0

字幕：中简 中繁

 

内容：

 

 碟一：

           大黑街；

           无赖汉；

1963、11个强盗集团，石井輝男 导演；

1964、东京大哥对香港大哥，石井輝男 导演；

1965、饥饿海峡，8.4，内田吐梦 导演；

 

 碟二：

1962、暗黑街之黑街末日，井上梅次 导演；

1963、暗黑街最大的决斗，井上梅次 导演；

           九龙之首 

1973、骷髅13，6.0，佐藤纯弥 导演；

1994、四十七人之刺客，7.2，市川昆 导演；

1975、大脱狱，5.5，石井辉男 导演。

 

 

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8 .2

远山的呼唤(1980)

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