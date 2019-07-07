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告 白 (2010)

又名: 自白 / 母亲 / Kokuhaku / Confessions

评分: 时光网 8.5，豆瓣 8.7，IMDb 7.8

No.101，豆瓣电影Top250

导演: 中岛哲也

编剧: 中岛哲也 / 凑佳苗

主演: 松隆子、冈田将生、

木村佳乃、西井幸人、桥本爱

类型: 剧情 / 惊悚

网站: kokuhaku-shimasu.jp

国家: 日本

语言: 日语

上映: 2010-06-05(日本)

片长: 106分钟

IMDb 链接: tt1590089

一所平凡的中学，1年B组即将迎来春假。不知天高地厚的学生们肆意吵闹，殊不知一场绵亘数月的风暴正向他们袭来。级任教师 森口悠子（松隆子 饰）全然无视这片混乱，静静地向学生们做出最后的告白。这个单亲妈妈独自抚养着可爱的女儿（芦田爱菜 饰），然而女儿最终在游泳池中溺水身亡。警察认定这是一起意外，森口则认定女儿死于班上两个学生之手。她不动声色地指责着犯人A和B，并宣布用自己的方式进行复仇。在此之后，森口辞去教师职务，1年B班的学生也心怀惴惴迎来了春假。新学期开始，残酷的风暴袭向了这群无知无畏的少男少女……

本片根据湊かなえ的原作改编，并成为2010年电影旬报十佳影片；第34届日本电影学院奖最佳作品、最佳导演、最佳剧本和最佳剪辑4项大奖。

告白

编号：CC-D457

配置：日2+蓝光+港3+台3+映像特典+OST 19首

音轨：日语DD5.1-640K、日语DTS5.1-768K

字幕：日文、英文、中文1-4

片长：106 分钟

家庭主妇笔下的惊人话题之作

《告白》是女作家凑佳苗的处女作小说。这部作品的前三章曾在《小说推理》杂志上刊载，后又加上三章内容集结成册出版。凑佳苗凭借第一章《圣职者》摘得了2007年度的小说推理新人奖。小说出版后很快广受青睐，不仅在2008年度的周刊文春悬疑作品十佳榜上占据了冠军位置，还入围 “这部悬疑作品真棒！” 评选排名第四，翌年又拿下了 “书店大奖”，这是 “书店大奖” 首次由新人作家的出道作摘得桂冠。

凑佳苗自幼喜欢天马行空地挥洒想象力，熟读推理大师江户川乱步和赤川次郎的作品。大学毕业后她曾去汤加当过两年志愿者，还在高中教过家政课。如今的凑佳苗是标准的家庭主妇，同时也是一名勤奋的笔耕者。她擅长塑造有血有肉的人物、织络错综复杂的故事，在写悬疑推理小说方面自成一格。

小说《告白》由不同人物的独白构成，其中涉及校园欺凌、未成年人杀害儿童、个人复仇等冲击性内容，一时间引起轰动。有人盛赞它是世纪杰作，也有人指出这是一部触及禁忌的争议作品，而毁誉参半的评价更是为之吸引来了更多的读者。

1位名导+3个明星+37名13岁少年

电影版的《告白》因为描写青少年犯罪而被日本映伦分在了 “R15+”级，未满十五岁者不得观看。有点出人意料的是，执导本片的是看上去与阴暗气息格格不入的中岛哲也。《下妻物语》、《令人讨厌的松子的一生》、《帕高与魔法绘本》，无论题材是无厘头爆笑、是悲情凄楚，还是奇幻童话，中岛哲也总是能赋之以瑰丽明艳的色彩、热闹积极的气氛。这么一位开心果般的视觉系导演竟然会出马接拍《告白》这样的电影着实让人不太摸得着头脑，中岛配上负面阴沉的题材究竟会产生怎样的化学反应，是本片的一大悬念。

此外，3位明星加37名13岁少年的演员阵容也是影片一大看点。婚后事业低调却依然充满魅力的松隆子、有长相有实力的当红新星冈田将生、百变多姿的海归美人木村佳乃，这三位主演都有着强劲的号召力。而出演一年级B班37名学生的则是从全国范围千余人参加的试镜选拔中精挑细选出来的 “新鲜人”。这些13岁的少男少女中包括了第五届D-BOYS选秀活动亚军西井幸人、少女时尚杂志专属模特桥本爱、奏音等若干明日之星，而更多的则是从未在演艺圈露过面的孩子，充满着质朴的朝气和清新的感觉。

香港电影金像奖 (2011；第30届) ，获奖：1

·金像奖-最佳亚洲电影中岛哲也 Tetsuya Nakashima

日本电影学院奖 (2011；第34届) ，获奖：4 ，提名：7

获奖

·最佳影片 中岛哲也 Tetsuya Nakashima

·最佳导演 中岛哲也 Tetsuya Nakashima

·最佳编剧 中岛哲也 Tetsuya Nakashima

·最佳剪辑 小池义幸 Yoshiyuki Koike

提名

·最佳女主角松隆子 Takako Matsu

·最佳男配角冈田将生 Masaki Okada

·最佳女配角木村佳乃 Yoshino Kimura

·最佳摄影阿藤正一 Masakazu Ato 尾泽笃史 Atsushi Ozawa

·最佳美术桑岛十和子 Towako Kuwajima

·最佳录音 Masato Yano

·最佳灯光 Susumu Takakura

告白

编号：DB-2234

配置：日2+蓝光+美1+港3+台3+完整花絮+OST 19首

音轨：日语DD5.1-640K、日语DTS5.1-768K、日语DD2.0

字幕：日文、英文、中文1-2

片长：106 分钟

剧情2、

这是一所普通的初中。在一年级B班的班会上，班主任森口悠子的一番话让所有的同学目瞪口呆。数月前，森口老师的独生女被发现死在学校的游泳池里，最后警方认定是意外事故，而她却清楚真凶其实是自己班上的两个学生。森口向受到少年法保护犯人A和犯人B宣告：“这件事不会就这么了结，我会用超乎想象的方式来对你们进行惩罚。”

森口随即辞去了工作。犯人A和往常一样来学校，犯人B却不再上学了。

新来的班主任是个叫寺田良辉的热血青年。他发现班上有着欺凌同学的现象，而大家欺负的对象正是学习成绩拔尖的犯人A。寺田严厉地谴责了这种行为，认为有人出于嫉妒，挑起了事端。对于犯人B，寺田决定进行家访，劝说他回到学校。

自从被森口老师的宣告吓住后，犯人B一直窝在房间里，不仅不出门，甚至不理发、不洗澡。溺爱儿子的母亲看到他变成这样非常伤心。她对老师很不满，坚信在班主任女儿死亡事件中，儿子毫无责任，他只是被坏朋友骗了，帮了点忙而已。

谁也没料到，寺田的家访竟引发出意外的事态……