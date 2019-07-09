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天灵灵 地灵灵 天靈靈地靈靈 (1986)

又名: 猛鬼复仇 / 天地有情 /

Abracadabra / Loves of the Living Dead / Heaven Wife, Hell Wife

评分：时光网 0，豆瓣 5.9，IMDb 5.4

导演: 麦大杰

编剧: 黄百鸣

主演: 柏安妮、陈加玲、

郑浩南、黄百鸣、徐贵樱（女鬼）

类型: 喜剧 / 恐怖

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 1986(香港)

片长: 85分钟

IMDb 链接: tt0091441

莉莉（柏安妮 饰）和西西（陈加玲 饰）是一对表姐妹，两人合伙在一间商场里租了一家铺子经营服装店的生意。在开张前夕，西西不小心将店内的镜子打破，于是保安便拿来的地下室里的一面布满了灰尘的镜子做替换。让众人没有想到的是，一名僧人于五年前将一批恶鬼封印在了这面镜子里，如今，封印被打破，恶鬼们重见天日在商场里作威作福，搅得整栋大楼鸡犬不宁。

艳桃红是这群恶鬼之首，五年前，她逃脱了僧人的制裁，五年后，她要找当年害死她的一群人复仇，而巧合的是，她要找的，竟然就是西西的前世。艳桃红捉走了西西，将她带到地府。

天灵灵地灵灵 + 阴阳奇兵

编号：JH-2865

配置：港3乐贸版

音轨：国语DD2.0、粤语DD2.0

字幕：英文、中文1-4

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