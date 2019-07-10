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阴阳奇兵 陰陽奇兵 (1986)

又名: The Young Taoism Fighter / Miracle Fighters 4

评分：时光网 0，豆瓣 6.4，IMDb 6.4

导演: 陈志华

编剧: 谢自生

主演: 袁日初 / 李文泰 / 白黄基 / 张一道 / 刘皓怡 / 任世官 / 关聪

类型: 喜剧 / 武侠

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 1986-03-20(香港)

片长: 95分钟

IMDb 链接: tt0202135

天无门主呼伦法师(张道饰)苦练「子阴毒功」有意称霸天下，作法取童子尿与胎盘，以供练功，手段残酷。高生(袁日初饰)乃阴阳堂弟子，无意中闯进禁地，发现「阴阳分元大法」秘籍，乃暗中偷练，但因根基浅薄，弄得魂魄离身，不能返回，幸得银久(李文泰饰)及时救助。海青派李天道遭天无门杀害，妹李剑娥(刘皓怡饰)遍访江湖寻兄。是夜正值关作法取童子尿，剑娥查悉制止……

因《奇門遁甲》在台灣很賣座，於是第一影業的黄卓汉禮聘袁家班原班人馬，继续在台灣拍攝了這部續作，承襲《奇門遁甲》的玄幻風格，廣告標語還提醒大家認明金字招牌。

《奇门遁甲》跟风系列:

《天师撞邪》、《鬼马天师》、《阴阳奇兵》!

天灵灵地灵灵 + 阴阳奇兵

编号：JH-2865

配置：港3乐贸版

音轨：国语DD2.0、粤语DD2.0

字幕：英文、中文1-4

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