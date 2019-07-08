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第八日的蝉 八日目の蟬 (2011)

又名: Youkame no Semi / The Eighth Day / Rebirth

评分：时光网 8.1，豆瓣 8.3，IMDb 7.3

导演: 成岛出

编剧: 奥寺佐渡子 / 角田光代

主演: 井上真央 / 永作博美 / 小池荣子 /

森口瑶子 / 田中哲司 / 风吹淳 / 渡边木实

类型: 剧情

国家: 日本

语言: 日语

上映: 2011-04-29(日本)

片长: 147分钟

IMDb 链接: tt1727825

1995年东京地方法院，野野宫希和子坐在被告席上。她绑架了秋山夫妇出生刚六个月的婴儿，过了四年的逃亡生活。法官问她最后有什么要说的，希和子平静地开口道：“在这四年里我尝到了养育孩子的喜悦，我对此表示感谢。”

希和子爱上了有家室的上司秋山，而且怀上了他的孩子。秋山常说自己迟早会和妻子离婚，却总不见他行动，得知希和子有孕后，秋山要她把孩子打掉。然而人流手术给希和子带来了后遗症，她不能再怀孕了。希和子发现秋山的妻子刚刚产下了一个女婴。对于这个一面让情人打胎、一面又让妻子生下后代的男人，希和子绝望了，她决定在离开秋山前，看一眼那个婴儿。她趁夫妻俩不在家的时候溜进宅子。婴儿床上的孩子哇哇大哭，而当希和子抱起孩子时，她却甜甜地笑了。下一个瞬间，希和子用衣服紧紧裹住婴儿冲入了大雨之中。

希和子给孩子取名为薰，她剪掉了长发，改名换姓辗转于各地躲避追查。和薰在一起的时间越久，希和子就越离不开她。两人来到小豆岛安身，过上了平静安详的生活。在这个宛如天堂的地方，希和子全力倾注自己的爱，带着薰去看各种美好的东西。然而，警察还是来了，希和子在福田港的船码头被捕。

秋山惠理菜是一名二十一岁的大学生。她的经历与众不同，长到四岁才和真正的双亲重逢，当所谓的爸爸妈妈告诉她刚生下来就被坏女人劫走，名字其实是惠理菜时，她毫无实感。惠理菜不知该怎么和父母相处。总有多事的媒体关注着他们，让一家人心力憔悴。母亲哭着说：“看到你的脸我就想起那个女人，为什么只有我会受这样的苦？！”这些话让惠理菜觉得好像所有的责任都在自己。她恨着拐走自己的那个女人，封闭了心灵长大成人。

惠理菜靠打工赚取生活费，离开家独自生活。她遇到了有妇之夫岸田孝史，坠入了情网。这天，惠理菜发现自己怀孕了。突如其来的问题搅乱了她的心：这么一来我不是和那个女人一样了么？我才不像她那么蠢！

有个叫安藤千草的撰稿人来找惠理菜，说是想写一本关于那起绑架案的书。惠理菜不愿搭理此事，千草却频频来访，厚着脸皮闯入了她的生活。在千草的鼓励下，惠理菜决定回溯自己幼年时和希和子一起走过的旅程，以此来确认自己曾经的人生。

最后，当惠理菜踏上小豆岛时，尘封于记忆深处的东西复苏了……

第八日的蝉 （电影版）

编号：VS-2725

配置：日本二区版+独家三区中/日文官方字幕+完整幕后花絮

音轨：日语DD5.1-448K、日语DD2.0-192K

字幕：日 中 中 中

片长：148分

编号：SJD9-2157A，未收

配置：日本2区限定收藏版+3区官方中英文字幕+完整花絮+附加花絮（“本编再生”向左、上进入）

音轨：日语5.1-448K

字幕：日 中 中 中

片长：148分

本片改编自角田光代的同名小说。角田毕业于早稻田大学第一文学部，在学期间就曾公开发表作品并获奖。1990年，她正式出道文坛，此后几乎每年都有新作问世，拿奖也是家常便饭，她曾经摘得第135届直木奖并多次入围芥川奖。《第八日的蝉》是角田光代的首部长篇悬疑小说，被不少书迷誉为其最高杰作。该作于2005年11月起在读卖新闻上连载，07年获得了中央公论文艺奖，并以其独特的视角和构架博得了媒体的广泛赞誉。去年NHK推出檀丽联袂北乃纪伊的养眼阵容将小说拍成了电视剧，安排在春季深夜档播出，该剧获得了当年度的ATP电视剧奖。

据说藏于土中多年的蝉一旦来到地面上就只能再活七天。“第八日的蝉” 是贯彻全篇的一个悬念，也是一个独特隐喻。故事的女主人公们宛如失去了一切的空壳，她们无人理解的境遇好似活在第八日的蝉，当她们克服悲伤和孤独，独力踏出第一步的时候，或许就能迎来幸福。

执导本片的是刚拍完话题医疗片《孤高手术刀》的成岛出。成岛出非常喜欢原作小说，他在读了小说之后，旋即亲自和出版社联系，由此获得了翻拍权，诞生了这部电影版《第八日的蝉》。

永作博美和井上真央的首度银幕合作为本片引来了巨大的关注。永作博美在片中扮演诱拐了情人之女并将之抚养长大的悲剧女性野野宫希和子。说来凑巧，2010年5月，新婚燕尔的永作产下了她的第一胎，而《第八日之蝉》是她产后复出所拍的首部电影，角色正要求她去展现特别的母性情怀。演技不俗的永作对这个心理复杂的角色相当投入，简直成了希和子的化身，在拍希和子与薰分别的场面时，她十分入戏，在排练试拍时便热泪滚滚。当拍完最后一个场面，永作觉得非常开心，感叹自己终于从希和子这个角色解脱了，她所承受的压力可见一斑。

井上真央扮演的是成年后的薰即秋山惠理菜。作为新一辈女优中人气实力顶尖的佼佼者，井上在本片中迎来了巨大的挑战，向来以飒爽清新形象示人的她此番要演绎一个童年经历特殊又在不伦之恋中怀上了孩子的彷徨女子。井上本人很喜欢这部小说，对于自己能参演深感光荣，本打算带着轻松的心情挑战惠理菜这个角色。谁知在读了剧本之后，她发现电影和原作不同，以惠理菜的视角展开，戏份比预想的要重，再加上成岛导演对她说：“永作全副投入了这部电影，你也是主演，要加油！” 这给她带来了不小的压力。井上如何表现这一难度颇高的角色是本片的一大看点。

日本电影学院奖 (2012；第35届)， 获奖：10 ，提名：3

获奖

·最佳影片 成岛出 Izuru Narushima

·最佳女主角 井上真央 Mao Inoue

·最佳女配角 永作博美 Hiromi Nagasaku

·最佳导演 成岛出 Izuru Narushima

·最佳编剧 奥寺佐渡子 Satoko Okudera

·最佳摄影 藤泽顺一 Junichi Fujisawa

·最佳录音 藤本贤一 Kenichi Fujimoto

·最佳剪辑 三条知生 Chise Sanjo

·最佳电影配乐 安川午朗 Goro Yasukawa

·最佳灯光 Masao Kanazawa

提名

·最佳女配角小池荣子 Eiko Koike

·最佳美术松本知惠 Chie Matsumoto

·最佳新人奖渡边好 Konomi Watanabe