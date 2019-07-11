网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 淘碟计划：SJBD（2019-7-11）

雄霸天下 发布于：

 

SJ-0016B 猫鼠游戏（第二版）Catch Me If You Can(2002)，9，豆排75，

                三国配，史蒂文·斯皮尔伯格，莱昂纳多·迪卡普里奥 / 汤姆·汉克斯

 

SJ-1166C 美国狙击手（第三版）American Sniper‎ (2014)，7.6，克林特·伊斯特伍德

SJ-1521B 偷天情缘/土拨鼠日（第二版）Groundhog Day，8.6，比尔·默瑞

 

SJ-2227A 一九零零/1900：新世纪（4K修复版）（2BD）Novecento‎ (1976)，8.7，

                 贝纳尔多·贝托鲁奇，罗伯特·德尼罗

 

 

SJ-3876A 祖鲁战争/战血染征袍Zulu（1964），7.5，50周年纪念版，英国，历史 战争

SJ-3879A 假装性高潮 Fake Orgasm‎ (2010)，6.4，西班牙 纪录片

SJ-3881A 男人的未来是女人+剧场前 여자는 남자의 미래다‎ (2004)，2BD，7.0，洪尚秀

                男人的未来是女人Woman Is the Future of Man / /Tale ofCinema 

 

 

SJ-3908A 浴血擒魔/眼镜蛇Cobra (1986)，6.4，史泰龙自编自演经典动作片，

                一代女神布里吉特·尼尔森自此片定情成就数年婚姻

 

SJ-3913A 蛛丝马迹Along Came a Spider (2001)，6.7，《惊唇劫》前传，摩根·弗里曼

SJ-3918A 逃亡者The Escapees (1981)，5.2，情瑟僵尸类型片

SJ-3958A 放·逐(2006)，8，杜琪峰，黄秋生 吴镇宇 张家辉 任贤齐 何超仪 张耀扬 林雪 任达华

SJ-3971A 我爱扭纹柴 (1992)，6.8，周润发、郑裕玲、毛舜筠、刘嘉玲、黄秋生

 

回复 (0) | 收藏 (0) | 8 次阅读 |
下一篇：淘碟计划 SJD9，2019-7-11 >>

雄霸天下

雄霸天下 (上海)

男 47岁 处女座

日志分类
日志标签
CC 最佳影片 sb qs 成龙 标准 邵氏 文学电影 李连杰 周润发 刘德华 午马 洪金宝 徐克 女同 标准CC 晴色 甄子丹 梁朝伟 周星驰 林正英 黄秋生 科幻 袁和平 乐贸 程小东 张学友 张国荣 王祖贤 情色
更多 >>