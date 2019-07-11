SJ-0016B 猫鼠游戏（第二版）Catch Me If You Can(2002)，9，豆排75，
三国配，史蒂文·斯皮尔伯格，莱昂纳多·迪卡普里奥 / 汤姆·汉克斯
SJ-1166C 美国狙击手（第三版）American Sniper (2014)，7.6，克林特·伊斯特伍德
SJ-2227A 一九零零/1900：新世纪（4K修复版）（2BD）Novecento (1976)，8.7，
贝纳尔多·贝托鲁奇，罗伯特·德尼罗
SJ-3876A 祖鲁战争/战血染征袍Zulu（1964），7.5，50周年纪念版，英国，历史 战争
SJ-3881A 男人的未来是女人+剧场前 여자는 남자의 미래다 (2004)，2BD，7.0，洪尚秀
男人的未来是女人Woman Is the Future of Man / /Tale ofCinema
一代女神布里吉特·尼尔森自此片定情成就数年婚姻
SJ-3913A 蛛丝马迹Along Came a Spider (2001)，6.7，《惊唇劫》前传，摩根·弗里曼
SJ-3958A 放·逐(2006)，8，杜琪峰，黄秋生 吴镇宇 张家辉 任贤齐 何超仪 张耀扬 林雪 任达华