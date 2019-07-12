SJ-0016B 猫鼠游戏（第二版）Catch Me If You Can(2002)，9，豆排75，
三国配，史蒂文·斯皮尔伯格，莱昂纳多·迪卡普里奥 / 汤姆·汉克斯
SJ-0206B 艳舞女郎（全新4K重制版，第二版）Showgirls (1995)，6.8，保罗·范霍文
加百代法B区全新4K重制版，换法B区最优质视频，新增法B花絮
SJ-1166C 美国狙击手（第三版）American Sniper (2014)，7.6，克林特·伊斯特伍德
SJ-1521B 偷天情缘/土拨鼠日（第二版）Groundhog Day，8.6，比尔·默瑞
SJ-2227A 一九零零/1900：新世纪（4K修复版）（2BD）Novecento (1976)，8.7，
贝纳尔多·贝托鲁奇，罗伯特·德尼罗
SJ-3856B 小偷家族（第二版）Shoplifter / 万引き家族 (2018)，是枝裕和，8.7
SJ-3859A 地心抢险记/地心浩劫 The Core (2003)，6.7，希拉里·斯万克，经典灾难
SJ-3860A 大黄蜂（第二版）Bumblebee (2018)，7，《变形金刚》首开外传
SJ-3876A 祖鲁战争/战血染征袍Zulu（1964），7.5，50周年纪念版，英国，历史 战争
SJ-3879A 假装性高潮 Fake Orgasm (2010)，6.4，西班牙 纪录片
SJ-3881A 男人的未来是女人+剧场前 여자는 남자의 미래다 (2004)，2BD，7.0，洪尚秀
男人的未来是女人Woman Is the Future of Man / /Tale ofCinema
SJ-3882A 四千金的情人The Age of Beauty (1992)，7，西班牙，
奥斯卡击败《霸王别姬》夺得最佳外语片
SJ-3898A 六个瑞典女孩在学校 Six Swedes on aCampus
SJ-3899A 六个瑞典女孩在伊比沙 6 Schwedinnen aufIbiza
SJ-3908A 浴血擒魔/眼镜蛇Cobra (1986)，6.4，史泰龙自编自演经典动作片，
一代女神布里吉特·尼尔森自此片定情成就数年婚姻
SJ-3913A 蛛丝马迹Along Came a Spider (2001)，6.7，《惊唇劫》前传，摩根·弗里曼
SJ-3918A 逃亡者The Escapees (1981)，5.2，情瑟僵尸类型片
SJ-3922A 速成家庭 Instant Family，7.7，马克·沃尔伯格
SJ-3923 冷血追击Cold Pursuit (2019)，6.7，尼姆·连森、劳拉·邓恩
SJ-3931A 触不可及（法国版）Intouchables，豆瓣50多万人评分9.2
SJ-3932A 触不可及（美国版）The Upside（2017），8.3，根据法国同名经典翻拍
SJ-3958A 放·逐(2006)，8，杜琪峰，黄秋生 吴镇宇 张家辉 任贤齐 何超仪 张耀扬 林雪 任达华
SJ-3971A 我爱扭纹柴 (1992)，6.8，周润发、郑裕玲、毛舜筠、刘嘉玲、黄秋生
SJ-7750X 何以为家/迦百农（第二版）Capernaum，8.9，等第三版
SJ-7780 我唾弃你的坟墓4：似曾相识 I Spit on Your Grave: Deja Vu (2019)，3.6
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SJ-50103A 牯岭街少年杀人事件（BD50G+BD25G，4K修复典藏版）(1991)，8.8， 杨德昌