发达秘笈 发财秘笈 (1989)

又名: 发财秘笈 / How To Be A Millionaire... Without Really Trying

评分: 时光网 6.8,豆瓣 7,IMDb 6

导演: 高志森 / 黄百鸣

编剧: 高志森 / 黄百鸣

主演: 李美凤 / 郑文雅 / 杨宝玲 / 黄百鸣 / 黄秋生

类型: 喜剧

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 1989-07-19(香港)

片长: 85 分钟

IMDb 链接: tt0121257

黄尚(黄百鸣 饰)是一个其貌不扬的小小上班族,来到了车水马龙人头攒动的香港,心里满怀希望的他决定要在此干出一番大事业。在香港,黄尚结识了三位各具风情的美女——个性温柔贤良淑德的亚萍(杨宝玲 饰)、风情万种热情奔放的露露(李美凤 饰)和高贵冷艳霸气外露的珍妮(郑文雅 饰) ,每一个人都让黄尚心动不已。

一次偶然中,黄尚捡到了一本《发财秘笈》,半信半疑的他按照书中所写待人处事,果然没过多久便升官发财。发达之后的黄尚先是得到了露露的芳心,之后又利用手段逼迫珍妮同自己结婚,一番折腾之后,一场超现实的奇遇却让黄尚开始思考,这样的生活真的是自己想要的吗?

发财秘笈+厉鬼缠身

编号:JH-2897

配置:港三乐贸修复版

音轨:国语DD2.0、粤语DD2.0

字幕:英文、中文4条













婚纱背后





填词:潘源良

谱曲:徐日勤

专辑:《每一步》

时长:3:56

发行:1986-8-5

原唱:徐小凤









仍然说笑 尽管这是苦笑

望着嘉宾 给他庆贺呼叫

奏着仍是昨天的曲调

也许今天弹得更妙

仍然祝福 祝福这段婚宴

望着婚纱 婚纱背后的脸

你是谁共你未见一面

却已经令我心酸





未想多讲半句 惟恐怕会落泪

缘已尽不可追 理由谁可领会

让孤单加空虚 让当初都过去

纵有痴心 仍难定散聚

婚纱中背影双双远去

走进蜜月甜梦里

我但愿前事跟他远去

让我心中安静如水





仍然祝福 祝福这段婚宴

望着婚纱 婚纱背后的脸

你是谁共你未见一面

却已经令我心酸

未想多讲半句 惟恐怕会落泪

缘已尽不可追 理由谁可领会

让孤单加空虚 让当初都过去





纵有痴心 仍难定散聚

婚纱中背影双双远去

走进蜜月甜梦里

我但愿前事跟他远去

让我心中安静如水

我让旧情伴婚纱远去

一切又从头面对

爱若是如梦终必破碎

亦继续不息地求取