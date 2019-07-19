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空中杀阵 Les chevaliers du ciel (2005)

又名: 空中决战 / 捍卫天骑 / Sky Fighters

评分：时光网 6.8，豆瓣 7.0，IMDb 5.8，个评 5.1

导演: 吉拉尔·皮雷

编剧: Gilles Malençon

主演: 伯努瓦·马吉梅尔 / 克洛维斯·科尔尼亚克 / 热拉尔丁娜·帕亚 / 阿丽斯·塔格里奥妮

类型: 动作 / 冒险

国家: 法国

语言: 法语 / 英语 / 阿拉伯语

上映: 2005-11-09

片长: 102分钟

链接: tt0421974

在法保罗夫航空展上，一架最先进的幻影2000战机在飞行表演之时无故失踪。安东尼（伯努瓦·马吉梅 Benoît Magimel 饰）和塞巴斯蒂安上尉（科洛维斯·科尔尼拉 Clovis Cornillac 饰）奉命追踪飞机的下落，并最终找到了飞机，没想到幻影2000竟然向两人发起了攻击，无奈之中，为了自保，安东尼将其击落。

之后，安东尼和塞巴斯蒂安因为违抗军令而遭到了撤职，法国军方找到两人，举荐他们参加一场秘密的战机竞赛，他们的对手是美国方面，赢得了比赛的那一方即可获得大笔的军火订单，而安东尼和塞巴斯蒂安亦可因此官复原职。就这样，两人接收了任务，哪知道等待着他们的，竟是恐怖分子冷酷的枪口。

空中杀阵 /空中决战【BD】Les chevaliers du ciel (2005)

编号：4GBD25 3988

音轨：法DTS-HD MSTR 5.4GBD253988 1 、法5.1-448、

国5.1-448 、国DTS-HD5.1 、泰5.1-448

字幕：英/法/中简/中繁/泰

保留：全部花絮内容

本片由法国著名导演 吉拉尔·皮雷 倾力执导。1998年，吉拉尔·皮雷执导的惊险喜剧影片《的士速递》(TAXI)，曾一举拿下当年的法国票房冠军，观影人数高达640万，票房过亿。之后，他一直未有新片出笼，直到2001年拍摄了和《的士速递》题材类似的《极速骑手》(Riders)，影片于2002年在法国上映后引起新一轮的急速电影风潮。同一年，吉拉尔又拍摄了一部极尽幽默搞笑、惊险动作于一体的《法国间谍》(DOUBLE ZERO)。该片是对美国间谍喜剧片《Spies likes us》(《像我们这样的间谍》)的重新翻拍，法国电影人的精心制作和法国演员的精彩演绎为影片注入了特有的法国式喜剧风格……

《空中决战》的拍摄始于2004年法国国庆日。导演吉拉尔·皮雷的计划得到了法国空军的大力支持，影片的第一组精彩镜头便是空军在香街上空演习时拍摄下来的。吉拉尔动用了十台摄像机，其中四台聚焦一架幻影2000歼击机，其余六台摄像机则拍摄下“协同”军用运输机，阿尔法式喷气式飞机等机型在空中飞行的精彩瞬间。

《空中决战》取材于法国家喻户晓的经典漫画，这部被视为法国版《壮志凌云》的影片在法国上映时，曾取得不俗的票房成绩……