—— 图文整理自网络
怒吼狂花 (1998)
编剧: 新达宝编剧组
主演: 张耀扬，吴家丽，梁琤，于荣光，尹扬明
高雄，黄子扬，关礼杰
类型: 剧情
制片: 香港
语言: 粤语
上映: 1998-11-26(香港)
片长: 86分钟
香港上市公司永泰集团遭受亚洲金融风暴袭击，内部又连连出事，发现公司账目亏空的阿力被人强灌镪水昏迷不醒；责任人阿察被杀人灭口；集团总裁李棠亦遭人追杀，命丧他乡。其妻阿冰幸免于难，回到香港，强忍悲痛，决心重振丈夫事业。她起用助手黄亚涛从内地新来的妻子阿琴担任海外销售主管。阿冰与阿琴前往菲律宾开展业务，不料遭人暗算，被海关查出携带毒品，两人有口莫辩，只得协商由阿琴顶罪入狱，阿冰回港酬款营救。阿冰回港后发现公司财务主管谭铭已将公司据为己有，阿冰这才认出他就是藏在身边的毒蛇，又发现杀害李棠的凶手就是谭的部下。她忍痛卖掉自己的房产，到菲律宾救出阿琴，两人同仇敌忾，与谭铭及其党羽拼死搏斗，最后手刃恶人，报仇雪恨。
编号：DT-91654
音轨：粤语LPCM2.0 、国语2.0
字幕：中文 中文
配置：独家港版全新修复版+官方国粤语音轨+官方中文字幕
典型的九十年代类型，
情节简单粗暴，
动作血腥暴力！
永泰集团保安负责人谭铭野心勃勃，他雇用杀手暗杀了永泰集团负责人李棠，又以永泰作掩护进行走私光碟，同时利用黄亚涛帮他用电脑进行商业诈骗，还让手下设陷阱使冰姐在菲律宾蒙冤，最后把永泰占为已有。谭铭及其同伙在内地进行商业诈骗时，阿冰与琴追踪到内地，追查谭铭犯罪证据──软碟，被谭等发现追杀，后在我公安人员围捕下消灭了犯罪分子。