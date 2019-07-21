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怒吼狂花 (1998)

导演: 刘观伟

编剧: 新达宝编剧组

主演: 张耀扬，吴家丽，梁琤，于荣光，尹扬明

高雄，黄子扬，关礼杰

类型: 剧情

制片: 香港

语言: 粤语

上映: 1998-11-26(香港)

片长: 86分钟

内地女子秀琴经人介绍嫁给了香港电脑专家黄亚涛。到香港后当了一名健美教练并结识了永泰集团创办人李棠的遗孀冰姐。冰姐在秀琴被人强暴追杀之时搭救了秀琴，从此两人以姐妹相称。

香港上市公司永泰集团遭受亚洲金融风暴袭击，内部又连连出事，发现公司账目亏空的阿力被人强灌镪水昏迷不醒；责任人阿察被杀人灭口；集团总裁李棠亦遭人追杀，命丧他乡。其妻阿冰幸免于难，回到香港，强忍悲痛，决心重振丈夫事业。她起用助手黄亚涛从内地新来的妻子阿琴担任海外销售主管。阿冰与阿琴前往菲律宾开展业务，不料遭人暗算，被海关查出携带毒品，两人有口莫辩，只得协商由阿琴顶罪入狱，阿冰回港酬款营救。阿冰回港后发现公司财务主管谭铭已将公司据为己有，阿冰这才认出他就是藏在身边的毒蛇，又发现杀害李棠的凶手就是谭的部下。她忍痛卖掉自己的房产，到菲律宾救出阿琴，两人同仇敌忾，与谭铭及其党羽拼死搏斗，最后手刃恶人，报仇雪恨。

怒吼狂花 (1998)

编号：DT-91654

音轨：粤语LPCM2.0 、国语2.0

字幕：中文 中文

配置：独家港版全新修复版+官方国粤语音轨+官方中文字幕

经典港产女性复仇动作片，

典型的九十年代类型，

情节简单粗暴，

动作血腥暴力！

永泰集团保安负责人谭铭野心勃勃，他雇用杀手暗杀了永泰集团负责人李棠，又以永泰作掩护进行走私光碟，同时利用黄亚涛帮他用电脑进行商业诈骗，还让手下设陷阱使冰姐在菲律宾蒙冤，最后把永泰占为已有。谭铭及其同伙在内地进行商业诈骗时，阿冰与琴追踪到内地，追查谭铭犯罪证据──软碟，被谭等发现追杀，后在我公安人员围捕下消灭了犯罪分子。