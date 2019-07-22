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ALBD-033，20BD25，

世界晴色电影精品鉴赏、第二部 豪华珍藏版，

小姐，168分钟 (加长版)，镜像 完成，

ALBD 世界晴色电影精品鉴赏1-4，79碟BD蓝光 80部代表作，性感迷离 摄魂夺魄，

诠释着人类变幻莫测的感情纠葛！

小姐 아가씨 (2016)

又名: 下女诱罪(港) / 下女的诱惑(台) / 指匠情挑 / The Handmaiden

评分：时光网 7.9，豆瓣 8.1，IMDb 8.1，个评 8.4

导演: 朴赞郁

编剧: 郑瑞景 / 朴赞郁 / 莎拉·沃特丝

主演: 金敏喜 / 金泰梨 / 河正宇 / 赵震雄 / 金海淑

类型: 剧情 / 悬疑 / 同性

国家: 韩国

语言: 韩语 / 日语

上映: 2016-05-14(戛纳电影节) / 2016-06-01(韩国)

片长: 145分钟 / 168分钟(加长版)

IMDb 链接: tt4016934

公爵（河正宇 饰）为了得到日本贵族秀子小姐（金敏喜 饰）的财产，意欲娶她为妻，而后以其患上精神疾病为由将秀子送入精神病院。为了实现自己的阴谋，公爵将出生于小偷世家的南淑熙（金泰璃 饰）送到秀子的身边担任女佣，如此一来两人里应外合，深闺之中不谙世事的秀子和她的万贯家财根本，就是他们的囊中之物。

在南淑熙的眼中，秀子天真而又脆弱，善良但是敏感，随着时间的推移，朝夕相处的两人之间产生了真挚的情谊，而公爵虚伪而又贪婪的假面渐渐令南淑熙意欲作呕。可是，面对高额的报酬，南淑熙选择了背叛，在她的游说之下，秀子和公爵私奔，举行了结婚仪式，就在这时，发生了一件令南淑熙再也想不到的意外。

相关：英国女作家 萨拉·沃特斯：唯美的维多利亚拉拉三部曲/ 南茜的情史·轻舔丝绒、指匠情挑、灵契！

韩国名导朴赞郁执导全新19禁晴色心理惊悚大作，本届戛纳展映震惊四座获金棕榈提名。

本片根据英国同幸恋女作家莎拉·沃特斯的第三部作品《指匠情挑》改编，原作讲述英国维多利亚时代，在贼窝长大的少女刻意接近贵族女继承人，不料与之发生真挚感情的故事。朴赞郁将对该小说进行韩国近代日本统治时期背景的改编，讲述的是日本人贵族和朝鲜女仆之间的故事。

小姐 / 下女诱罪（第二版）The Handmaiden

编号：SJD9-5871B ，洗版：索尼1区全新制作，加入安乐港版及泰3素材

配置：独家索尼1区版+威望/JY台3区正式版+安乐港A区蓝光+独家泰3+

蓝光HD内核全码DTS+官方中英西泰字幕+独家OST

音轨 ：韩语5.1-448K 韩语DTS5.1-1536K 泰语5.1-448K

字幕：英 英 西 中繁 中简 中繁 泰

花絮：OST（Play向上进入）

片长：145分钟

镜像：完成

经粗略对比，DVD的剧场版，在情玉戏方面，基本没少，加长版应该是在剧情过渡方面增加了部分情节！

小姐 / 下女诱罪【BD】（导演延展加长版）The Handmaiden

编号：SJ-2364B，未收，ALBD-033

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享M6Video首发导演加长版（加长近30分钟），

复合安乐港A、索尼美A区蓝光及威望/YJ台3、独家泰3等各区DVD素材精华，

特别情挑DTS-HD 5.1高清无损原音，据台3区精修中文字幕，保留原版精彩预告。

音轨：韩语DTS-HD5.1 泰语5.1-448K

字幕：法 中简 中繁

花絮：预告片

戛纳电影节 (2016；第69届) ，获奖：1 ，提名：2

获奖

· Vulcain Prize for the Technical Artist 柳成熙 Seong-hie Yu

提名

· 同志棕榈奖 朴赞郁 Chan-wook Park

· 金棕榈奖 朴赞郁 Chan-wook Park

第71届英国电影学院奖 (2018)

电影奖 最佳非英语片

第37届韩国电影青龙奖 (2016)

最佳影片(提名) 朴赞郁

最佳导演(提名) 朴赞郁

最佳女主角 金敏喜

最佳新人女演员 金泰梨

最佳美术

最佳配乐(提名)

最佳照明(提名)

技术奖(提名)

第11届亚洲电影大奖 (2017)

最佳新演员 金泰梨

最佳女配角 文素丽

最佳编剧(提名) 郑瑞景 / 朴赞郁

最佳剪接(提名) 金尚范 / 金宰范

最佳美术指导 柳星姬

最佳造型设计 乔桑庆

第53届百想艺术大赏 (2017)

电影类 大赏 朴赞郁

电影类 最佳影片(提名)

电影类 最佳导演(提名) 朴赞郁

电影类 最佳女主角(提名) 金敏喜

电影类 最佳男配角(提名) 赵震雄

电影类 最佳新人女演员(提名) 金泰梨

电影类 最佳编剧(提名) 郑瑞景 / 朴赞郁

第88届美国国家评论协会奖 (2016)

五佳外语片(提名)

第22届美国评论家选择电影奖 (2017)

最佳外语片(提名)

第21届金卫星奖 (2017)

电影部门 最佳外语片(提名)

第15届华盛顿影评人协会奖 (2016)

最佳外语片(提名)

第37届波士顿影评人协会奖 (2016)

最佳外语片 朴赞郁

最佳摄影 延政勋

第42届洛杉矶影评人协会奖 (2016)

最佳艺术指导

最佳外语片

第29届芝加哥影评人协会奖 (2016)

最佳影片(提名)

最佳导演(提名) 朴赞郁

最佳改编剧本 郑瑞景 / 朴赞郁

最佳外语片

最佳摄影(提名) 丁正勋

最佳艺术指导

第20届美国在线影评人协会奖 (2017)

最佳影片(提名)

最佳非英语片

第3届豆瓣电影年度榜单 (2016)

最受关注的非院线电影(提名)

评分最高的韩国电影(提名)

年度LGBT电影

8月最受关注电影(提名)