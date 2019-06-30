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陈慧娴 ，1965年7月28日出生于香港，中国香港女歌手。

1984年，凭借歌曲《逝去的诺言》出道，同年获得十大中文金曲最有前途新人奖。

1985年，因演唱歌曲《花店》而在香港歌坛受到关注。

1986年，演唱的歌曲《跳舞街》获得十大劲歌金曲最受欢迎Disco歌曲奖。

1988年，发行粤语专辑《秋色》，

专辑中的歌曲《人生何处不相逢》成为其歌唱生涯的代表作品之一 。

1989年，推出粤语专辑《永远是你的朋友》，其中主打歌《千千阙歌》在华语地区获得关注，

并获得十大中文金曲奖以及十大劲歌金曲奖，同年宣布退出乐坛 。

1995年，回归乐坛并发行专辑《Welcome back》。

1996年，在香港红勘体育馆举行10场 “雪映美白演唱会”。

2000年，在推出专辑《为你好》后淡出歌坛。

2003年，重返歌坛并签约环球唱片公司。

2004年，发行专辑《娴情时间》，同年宣布退出歌坛。

2008年，获得9+2音乐先锋榜乐坛贡献奖。

2010年，复出歌坛并发行国语单曲《雪花飞》。

2015年，发行粤语专辑《Evolve》。

2016年，在香港红磡体育馆举行 “陈慧娴Priscilla-ism演唱会” 。

小美女重返 Back to Priscilla 陈慧娴30周年演唱会 (2014)

三十周年演唱会，场场爆满 一票难求，

精彩演绎三十六首经典名作，一次过共同重温三十年音乐历程。

编号：DBD-H2650（4GBD25M 6488 ，未收）

音轨：原唱DTS-HD MSTR 5.1

字幕：中繁（过场+歌词）/中简（歌词）

保留：全部花絮内容

曲目 CD 1

01、Opening Medley :

i)傻女

ii)玻璃窗的爱

iii)逝去的诺言

iv)花店

v)Love me once again

vi)痴情意外

vii)变、变、变变变

viii)跳舞街

ix)与泪抱拥

02、千千阕歌

03、A man and a woman (music) / 夜了点

04、Joe le taxi

05、Dancing boy

06、反叛

07、逝去的诺言

08、人生何处不相逢

09、月亮说

10、飘雪

11、飘

12、凌晨旧戏

13、1874

曲目 CD 1

01、Dance Medley :

i)不住怨妇街

ii)夜半惊魂

iii)不羁恋人

iv)变、变、变变变

v)贪、贪、贪

vi)跳舞街

02、慧娴 “Talk Some”

03、正是爱

04、心满意足

05、几时再见

06、今天的爱人是谁

07、去吧

08、红茶馆

09、轻抚你的脸 (陈慧娴+张学友)

10、望月(张学友)

11、夜机

12、恋恋风尘

13、傻女