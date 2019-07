—— 图文整理自网络

陈慧娴 ,1965年7月28日出生于香港,中国香港女歌手。

1984年,凭借歌曲《逝去的诺言》出道,同年获得十大中文金曲最有前途新人奖。

1985年,因演唱歌曲《花店》而在香港歌坛受到关注。

1986年,演唱的歌曲《跳舞街》获得十大劲歌金曲最受欢迎Disco歌曲奖。

1988年,发行粤语专辑《秋色》,

专辑中的歌曲《人生何处不相逢》成为其歌唱生涯的代表作品之一 。

1989年,推出粤语专辑《永远是你的朋友》,其中主打歌《千千阙歌》在华语地区获得关注,

并获得十大中文金曲奖以及十大劲歌金曲奖,同年宣布退出乐坛 。

1995年,回归乐坛并发行专辑《Welcome back》。

1996年,在香港红勘体育馆举行10场 “雪映美白演唱会”。

2000年,在推出专辑《为你好》后淡出歌坛。

2003年,重返歌坛并签约环球唱片公司。

2004年,发行专辑《娴情时间》,同年宣布退出歌坛。

2008年,获得9+2音乐先锋榜乐坛贡献奖。

2010年,复出歌坛并发行国语单曲《雪花飞》。

2015年,发行粤语专辑《Evolve》。

2016年,在香港红磡体育馆举行 “陈慧娴Priscilla-ism演唱会” 。

小美女重返 Back to Priscilla 陈慧娴30周年演唱会 (2014)

三十周年演唱会,场场爆满 一票难求,

精彩演绎三十六首经典名作,一次过共同重温三十年音乐历程。

编号:DBD-H2650(4GBD25M 6488 ,未收)

音轨:原唱DTS-HD MSTR 5.1

字幕:中繁(过场+歌词)/中简(歌词)

保留:全部花絮内容

曲目 CD 1

01、Opening Medley :

i)傻女

ii)玻璃窗的爱

iii)逝去的诺言

iv)花店

v)Love me once again

vi)痴情意外

vii)变、变、变变变

viii)跳舞街

ix)与泪抱拥

02、千千阕歌

03、A man and a woman (music) / 夜了点

04、Joe le taxi

05、Dancing boy

06、反叛

07、逝去的诺言

08、人生何处不相逢

09、月亮说

10、飘雪

11、飘

12、凌晨旧戏

13、1874

曲目 CD 1

01、Dance Medley :

i)不住怨妇街

ii)夜半惊魂

iii)不羁恋人

iv)变、变、变变变

v)贪、贪、贪

vi)跳舞街

02、慧娴 “Talk Some”

03、正是爱

04、心满意足

05、几时再见

06、今天的爱人是谁

07、去吧

08、红茶馆

09、轻抚你的脸 (陈慧娴+张学友)

10、望月(张学友)

11、夜机

12、恋恋风尘

13、傻女