—— 图文整理自网络
陈慧娴，1965年7月28日出生于香港，中国香港女歌手。
1984年，凭借歌曲《逝去的诺言》出道，同年获得十大中文金曲最有前途新人奖。
1985年，因演唱歌曲《花店》而在香港歌坛受到关注。
1986年，演唱的歌曲《跳舞街》获得十大劲歌金曲最受欢迎Disco歌曲奖。
1988年，发行粤语专辑《秋色》，
专辑中的歌曲《人生何处不相逢》成为其歌唱生涯的代表作品之一 。
1989年，推出粤语专辑《永远是你的朋友》，其中主打歌《千千阙歌》在华语地区获得关注，
并获得十大中文金曲奖以及十大劲歌金曲奖，同年宣布退出乐坛 。
1995年，回归乐坛并发行专辑《Welcome back》。
1996年，在香港红勘体育馆举行10场 “雪映美白演唱会”。
2000年，在推出专辑《为你好》后淡出歌坛。
2003年，重返歌坛并签约环球唱片公司。
2004年，发行专辑《娴情时间》，同年宣布退出歌坛。
2008年，获得9+2音乐先锋榜乐坛贡献奖。
2010年，复出歌坛并发行国语单曲《雪花飞》。
2015年，发行粤语专辑《Evolve》。
2016年，在香港红磡体育馆举行 “陈慧娴Priscilla-ism演唱会” 。
小美女重返 Back to Priscilla 陈慧娴30周年演唱会 (2014)
三十周年演唱会，场场爆满 一票难求，
精彩演绎三十六首经典名作，一次过共同重温三十年音乐历程。
编号：DBD-H2650（4GBD25M 6488 ，未收）
音轨：原唱DTS-HD MSTR 5.1
字幕：中繁（过场+歌词）/中简（歌词）
保留：全部花絮内容
曲目 CD 1
01、Opening Medley :
i)傻女
ii)玻璃窗的爱
iii)逝去的诺言
iv)花店
v)Love me once again
vi)痴情意外
vii)变、变、变变变
viii)跳舞街
ix)与泪抱拥
02、千千阕歌
03、A man and a woman (music) / 夜了点
04、Joe le taxi
05、Dancing boy
06、反叛
07、逝去的诺言
08、人生何处不相逢
09、月亮说
10、飘雪
11、飘
12、凌晨旧戏
13、1874
曲目 CD 1
01、Dance Medley :
i)不住怨妇街
ii)夜半惊魂
iii)不羁恋人
iv)变、变、变变变
v)贪、贪、贪
vi)跳舞街
02、慧娴 “Talk Some”
03、正是爱
04、心满意足
05、几时再见
06、今天的爱人是谁
07、去吧
08、红茶馆
09、轻抚你的脸 (陈慧娴+张学友)
10、望月(张学友)
11、夜机
12、恋恋风尘
13、傻女