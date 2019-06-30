网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 陈慧娴：2014 陈慧娴 Back to Priscilla，千千阕歌 飘雪，逝去的诺言 人生何处不相逢！

雄霸天下 发布于：

                                                                                         —— 图文整理自网络

 

 

 

陈慧娴，1965年7月28日出生于香港，中国香港女歌手。

 

1984年，凭借歌曲《逝去的诺言》出道，同年获得十大中文金曲最有前途新人奖。

1985年，因演唱歌曲《花店》而在香港歌坛受到关注。

1986年，演唱的歌曲《跳舞街》获得十大劲歌金曲最受欢迎Disco歌曲奖。

1988年，发行粤语专辑《秋色》，

              专辑中的歌曲《人生何处不相逢》成为其歌唱生涯的代表作品之一 。

1989年，推出粤语专辑《永远是你的朋友》，其中主打歌《千千阙歌》在华语地区获得关注，

              并获得十大中文金曲奖以及十大劲歌金曲奖，同年宣布退出乐坛 。

1995年，回归乐坛并发行专辑《Welcome back》。

1996年，在香港红勘体育馆举行10场 “雪映美白演唱会”。

2000年，在推出专辑《为你好》后淡出歌坛。

 

2003年，重返歌坛并签约环球唱片公司。

2004年，发行专辑《娴情时间》，同年宣布退出歌坛。

2008年，获得9+2音乐先锋榜乐坛贡献奖。

2010年，复出歌坛并发行国语单曲《雪花飞》。

2015年，发行粤语专辑《Evolve》。

2016年，在香港红磡体育馆举行  “陈慧娴Priscilla-ism演唱会” 。

 

 

 

 

 

小美女重返 Back to Priscilla 陈慧娴30周年演唱会 (2014)

 

       三十周年演唱会，场场爆满 一票难求，

精彩演绎三十六首经典名作，一次过共同重温三十年音乐历程。

 

编号：DBD-H2650（4GBD25M 6488 ，未收）

音轨：原唱DTS-HD MSTR 5.1

字幕：中繁（过场+歌词）/中简（歌词）

保留：全部花絮内容

 

 

     曲目 CD 1

01、Opening Medley :

     i)傻女

     ii)玻璃窗的爱

    iii)逝去的诺言

    iv)花店

    v)Love me once again

    vi)痴情意外

    vii)变、变、变变变

    viii)跳舞街

     ix)与泪抱拥

02、千千阕歌

03、A man and a woman (music) / 夜了点

04、Joe le taxi

05、Dancing boy

06、反叛

07、逝去的诺言

08、人生何处不相逢

09、月亮说

10、飘雪

11、飘

12、凌晨旧戏

13、1874

 

     曲目 CD 1

01、Dance Medley :

       i)不住怨妇街

       ii)夜半惊魂

       iii)不羁恋人

       iv)变、变、变变变

       v)贪、贪、贪

       vi)跳舞街

02、慧娴 “Talk Some”

03、正是爱

04、心满意足

05、几时再见

06、今天的爱人是谁

07、去吧

08、红茶馆

09、轻抚你的脸 (陈慧娴+张学友)

10、望月(张学友)

11、夜机

12、恋恋风尘

13、傻女

 

 

 

 

 

回复 (4) | 收藏 (0) | 6 次阅读 |
标签：
陈慧娴
下一篇：草蜢：2014三位一体 ；2017世界巡... >> << 上一篇：1989 新长征路上的摇滚，大陆首张原创...

雄霸天下

雄霸天下 (上海)

男 47岁 处女座

日志分类
日志标签
CC 最佳影片 sb qs 成龙 标准 邵氏 文学电影 李连杰 周润发 刘德华 午马 洪金宝 徐克 女同 甄子丹 标准CC 晴色 梁朝伟 周星驰 林正英 袁和平 黄秋生 科幻 乐贸 程小东 张学友 张国荣 王祖贤 情色
更多 >>