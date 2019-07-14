—— 图文整理自网络

钢琴教师 La pianiste (2001)

又名: The Piano Teacher

评分：时光网 7.5，豆瓣 7.4，IMDb 7.5，个评 6.5

导演: 迈克尔·哈内克

编剧: 迈克尔·哈内克 / 艾尔芙蕾德·耶利内克

主演: 伊莎贝尔·于佩尔、

伯努瓦·马吉梅尔、

安妮·吉拉尔多

类型: 剧情 / 爱情 / 惊悚

国家: 法国 / 奥地利

语言: 法语

上映: 2001-09-05(法国)

片长: 131 分钟

IMDb 链接: tt0254686

40岁的 Erika Kohut（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）表面上是一个优雅的钢琴老师，外形独特、气质出众，但对学生却无比严厉。同时她的母亲专制又无理，无休止的折磨令 Erika 的各种欲望都无法发泄。于是 Erika只好躲在厕所用剃刀伤害自己以求快感，嗅着内裤上的味道以发泄欲望，还去租看色情录像带。当18岁英俊冲动的Walter（伯努瓦·马吉梅 Benoît Magimel 饰）闯进她的生活时，一切都改变了。他们互相需索互相慰藉，Erika以为她终于找到了自己的幸福，然而年少的Walter有一日厌倦了这种关系……

钢琴教师【BD50】 （CC标准收藏版）The Piano Teacher

编号：SJ-50055A，镜像完成

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享2017新发CC标准收藏美A区、TF1法B区双版蓝光复合版本，

荟萃人造眼英2、3区、1区、法2等各区DVD素材精华，

优选CC版更全花絮框架及更优画质原版绝无压缩原汁原味视频

[导演迈克尔·哈内克指导高清数字修复]，特别两面DTS-HD 5.1高清无损原音，

官方中英文字幕，保留CC/法B/英2三版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：法DTSHD5.1

字幕：英 中简 中繁

花絮：

1、导演访谈一 29:43

2、导演访谈二 24:52（英2）

3、精选场景评论 50:24

4、伊莎贝尔·于佩尔 访谈 11:13

5、配乐特辑 19:09

6、作家 米榭·席俄塔 评《钢琴教师》 9:35（法B）

7、作家 埃尔弗里德·耶利内克 访谈 10:26（英2）

编号：SJBD-3308A

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保留CC/法B/英2三版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：法DTSHD5.1

字幕：英 中简 中繁

花絮：

1、导演访谈一 29:43

2、导演访谈二 24:52（英2）

3、精选场景评论 50:24

4、伊莎贝尔·于佩尔 访谈 11:13

5、配乐特辑 19:09

6、作家 米榭·席俄塔 评《钢琴教师》 9:35（法B）

7、作家 埃尔弗里德·耶利内克 访谈 10:26（英2）

编号：SJ-0289B ，2D9 （第二版）

配置：独家2017新发CC1区标准收藏版【导演迈克尔·哈内克指导高清数字修复】+

独家TF1法B区蓝光+独家人造眼英2+3区+1区+法2+蓝光HD内核全码DTS+

官方中英文字幕+CC/法B/英2三版完整花絮+绝版OST

音轨：法5.1-448 法DTS5.1-1536

字幕：英 中简 中繁

碟二：花絮

1、导演访谈一 29:43

2、精选场景评论 50:24

3、伊莎贝尔·于佩尔访谈 11:13

4、配乐特辑 19:09

5、导演访谈二 24:52（英2，上进有菜单）

6、作家米榭·席俄塔评《钢琴教师》 9:35（法B，上进有菜单）

7、作家埃尔弗里德·耶利内克访谈 10:26（英2，上进有菜单）

8、OST（上进有菜单）

钢琴教师 La pianiste (2001)

编号：EE-656 / SJ-0289A

配置：法2区MK2收藏版+1区+3区官方中文字幕

音轨：法语5.1 法语2.0

字幕：英 法 中简 中繁

戛纳电影节 (2001；第54届) ，获奖：3 ，提名：1

获奖

·主竞赛单元-最佳男演员奖伯努瓦·马吉梅 Benoît Magimel

·主竞赛单元-最佳女演员奖伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert

·主竞赛单元-评审团大奖迈克尔·哈内克 Michael Haneke

提名

·主竞赛单元-金棕榈奖迈克尔·哈内克 Michael Haneke

欧洲电影奖 (2001；第14届) ，获奖：1 ，提名：5

获奖

·欧洲电影奖-最佳女演员伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert

提名

·欧洲电影奖-最佳影片 Veit Heiduschka

·欧洲电影奖-最佳编剧迈克尔·哈内克 Michael Haneke

·观众奖-最佳男演员伯努瓦·马吉梅 Benoît Magimel

·观众奖-最佳女演员伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert

·观众奖-最佳导演迈克尔·哈内克 Michael Haneke

英国电影和电视艺术学院奖 (2002；第55届) ，提名：1

·电影奖-最佳非英语片 Veit Heiduschka 迈克尔·哈内克 Michael Haneke

法国凯撒奖 (2002；第27届) ，获奖：1，提名：1

获奖

·凯撒奖-最佳女配角安妮·吉拉尔多 Annie Girardot

提名

·凯撒奖-最佳女演员伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert

德国电影奖 (2002；第52届) ，获奖：1

获奖

·最佳外国电影迈克尔·哈内克 Michael Haneke

诺贝尔文学奖获得者

来自奥地利的女作家 艾尔芙蕾德·耶利内克 是2004年诺贝尔文学奖的获得者，不过她立即就宣布不会去瑞典领奖。这位激进的女性主义作家，其作品大胆呈现两性之间的残酷暴力和病态的爱欲。她描写生的艰辛与难堪，人生境地是不得不如此的种种丑态，而作为女人，“冤屈如烈日焚城，烧到世界末日”。

1946在奥地利小镇穆尔祖什拉克出生，那恰恰是二战后的第一年，她的父亲是捷克裔的犹太人，幸运地逃过了大屠杀，她母亲则出身于维也纳富有家庭。正如她的半自传体小说《钢琴教师》中的艾丽卡一样，耶利内克从小在严格的管教下学习钢琴和其他乐器。

1983年问世的《钢琴教师》是耶利内克最为知名的作品。这部小说描写女人在长期压制下形成的病态人格，2001年被匈牙利导演迈克尔·哈内尔看中，改编拍成一部130分钟长度的电影，并在戛纳电影节上获得当年包括评审团大奖、最佳男演员奖、最佳女演员在内的多个奖项。

迄今为止该片算得上是哈内克最富盛名同时也是最被认可的一部电影，只不过他本人并不将其视为最能代表自己导演事业成就的一部作品，认为该片的创意不是来自于自己而是原著作者。相对而言，《钢琴教师》的题材与自己还是有些距离，至少他不可能写出关于女性性玉方面题材的小说来，因而他更认可完全是由自己原创的电影作品。

抓住古典音乐的灵魂

迈克尔·哈内克在拍摄《趣味游戏》（1997）的时候，就曾经想过与伊莎贝尔·于佩尔合作，于佩尔以影片 “过于程式化” 为由婉言谢绝了邀约。哈内克后来又把新的拍片计划也就是这部《钢琴教师》的剧本拿给她看，并且说这个要比《趣味游戏》更加 “糟糕”。然而于佩尔读完之后不但没有认为剧本很烂，反而觉得这是一个很经典的结构：有三个主要角色，每个人的身份特征鲜明，这样最有利于演员的发挥。于是很快就接下了这部片子。

至于片中钢琴教师这个角色，于佩尔很小的时候就开始练习弹钢琴，但在练习了12年时间后又停了下来。为了让影片更加真实可信，成为名副其实的 “钢琴家”，于佩尔又重新努力地练习起钢琴来，此外她还认为学习影片中的音乐也是必须的，这样才能真正触摸到影片的灵魂——因为这部电影实际上是 关于舒伯特的灵魂以及舒曼的灵魂。

作为一个成年人，艾丽卡付出了成长的巨大代价，在影片结尾处她步履蹒跚地走着，透露出她只是一个脆弱不堪的成年人。与此同时她也生平第一次学会了如何忍受，她必须要容忍，因为她甚至没有自杀的能力。在任何一部正常的爱情悲剧中，女主角往往都是要以死告终的。然而在这部电影里，导演哈内克没有让艾丽卡像其他形象正派的女主角那样 “光荣而亡”，她不得不面在余生中勇敢地活下去，去面对那些可怕的后果。

在《钢琴教师》中，我们所看见的是一个非常奥地利式的背景环境。首都维也纳是历史悠久的古典音乐之都，片中大量采用了这种类型的音乐，其用意自然不言而喻。音乐是美丽动人的，然而这样的氛围也会成为压抑的工具，尤其是在这个以古典音乐为日常生活消费品的地方，整个社会结构都让人感到压抑。舒伯特的《冬之旅》（Winterreise）的第17首歌作为影片的核心，音乐中的悲恸与哀伤奠定了该片的基调，甚至可以将其视作女主人公艾丽卡的座右铭。伟大的音乐所承载的感情要远甚于肉体上遭遇的苦难。《冬之旅》已经超越了任何能够用言语来形容的痛苦。

偏离中产阶级标准的胆量

原本是男主角的 沃尔特·克勒姆，看起来更像是一个魔鬼，实际上在耶利内克的小说中，这个角色被塑造得还要更加负面和消极，将他从一个幼稚自负的傻瓜转变为一个法西斯主义的混蛋。影片中则稍微将他表现得有趣和吸引人一些。此外电影中没有像小说中那样把这桩 “风流韵事” 放在了核心位置上，而是更关注在了母女之间千丝万缕的关系上，沃尔特只是这场悲剧的导火线。

由于片中存在不少的色晴和幸爱描写，一经问世就引起了很大的争议，有的争议在于为了实现所谓解放的目的是否非得通过色晴来达到。导演哈内克则坚持认为《钢琴教师》有一些肮脏污秽的描写但并不能算作是一部色晴电影。用他的话来说，任何偏离中产阶级标准的行为都有可能被视为是大逆不道的。标准本身就是下流的。哈内克希望自己的电影至少还具备下流的基本元素在其中。

近年来哈内克的电影都是在奥地利取景拍摄，采用的语言则是法语。主要原因是哈内克影片的投资方来自法国，片中的大部分演员也都是法国人。这也就不难理解为何《钢琴教师》是发生在奥地利的故事，演员们说的都是法语。