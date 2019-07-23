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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 1991 皇家重案组 喋血边缘，失忆卧底干探如何回归真我？钱小豪、惠英红、西协美智子！

雄霸天下 发布于：

                                                                                            —— 图文整理自网络

 

 

 

喋血边缘 喋血邊緣 (1991)

 

又名: 皇家重案组 / The Real Me

评分：时光网 ，豆瓣 ，均无

导演: 周华宇

编剧: 郑启明

主演: 钱小豪 / 惠英红 / 江华 / 黄子扬 / 

        西协美智子 / 徐虾

类型: 剧情 / 动作 / 犯罪

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 1991-06-06(香港)

片长: 87分钟

IMDb 链接: tt0101728

 

　　干探霍超和妻子张婉仪本来是幸福的一对，可惜移民问题使两人决裂分手。仪只身到美国发展，超毅然接受上司的 “提拔” 做卧底，搜集贩毒头子洛振华的罪证。很快他便得到华的信任，成为华的得力助手。这一天，他已盗取足以致华于死地的罪证，但由于车祸使他失忆，令超更死心塌地替华打江山。超的上司程督察想尽办法帮他记忆卧底身份。他的前妻和丈夫 Gary Chan 也返港帮他改邪归正，仪带超重游昔日定情的地方，使他恢复记忆。

 

      但由于霍超不愿意出卖华，以至仪和 Gary 相继被他间接害死，他的身份亦暴露了，华被迫派人杀超灭口，英子为了救超，死在华派出的杀手枪下，超始走上跟华决斗的绝路 ……

 

 

 

 

 

 喋血边缘 / 皇家重案组 / The Real Me 1991

 

编号：SJD9-10558A

配置：绝版Impact Video1区+独家1080p高清重编码视频+官方国粤语+官方中文字幕+完整花絮

音轨：粤2.0-192 国2.0-192 英2.0-192

字幕：中简 中繁

花絮：1、预告片

         2、精彩预览

 

 

 

 

喋血边缘 The real me(1991)

喋血边缘(1991)

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标签：
钱小豪 惠英红 西协美智子
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