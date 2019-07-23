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喋血边缘 喋血邊緣 (1991)

又名: 皇家重案组 / The Real Me

评分：时光网 ，豆瓣 ，均无

导演: 周华宇

编剧: 郑启明

主演: 钱小豪 / 惠英红 / 江华 / 黄子扬 /

西协美智子 / 徐虾

类型: 剧情 / 动作 / 犯罪

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 1991-06-06(香港)

片长: 87分钟

IMDb 链接: tt0101728

干探霍超和妻子张婉仪本来是幸福的一对，可惜移民问题使两人决裂分手。仪只身到美国发展，超毅然接受上司的 “提拔” 做卧底，搜集贩毒头子洛振华的罪证。很快他便得到华的信任，成为华的得力助手。这一天，他已盗取足以致华于死地的罪证，但由于车祸使他失忆，令超更死心塌地替华打江山。超的上司程督察想尽办法帮他记忆卧底身份。他的前妻和丈夫 Gary Chan 也返港帮他改邪归正，仪带超重游昔日定情的地方，使他恢复记忆。

但由于霍超不愿意出卖华，以至仪和 Gary 相继被他间接害死，他的身份亦暴露了，华被迫派人杀超灭口，英子为了救超，死在华派出的杀手枪下，超始走上跟华决斗的绝路 ……

喋血边缘 / 皇家重案组 / The Real Me 1991

编号：SJD9-10558A

配置：绝版Impact Video1区+独家1080p高清重编码视频+官方国粤语+官方中文字幕+完整花絮

音轨：粤2.0-192 国2.0-192 英2.0-192

字幕：中简 中繁

花絮：1、预告片

2、精彩预览