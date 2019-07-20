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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 2008 第一滴血4，平民趟雷 恶军暴屠，狗血传教士缅甸被俘，史泰龙率雇佣军 深入虎穴 智勇救难！

雄霸天下 发布于：

                                                                                                    —— 图文整理自网络

 

 

 

第一滴血4 Rambo (2008)

 

又名: 第四滴血 / 兰博4 / 

        RAMBO 热血回归 / Rambo IV / John Rambo

评分：时光网 7.4，豆瓣 7.2，IMDb 7.0，个评 7.5

导演: 西尔维斯特·史泰龙

编剧: 亚特·蒙特拉斯特里 / 西尔维斯特·史泰龙 / David Morrell

主演: 西尔维斯特·史泰龙，

        朱莉·本茨，

        马修·马斯登

类型: 动作 / 惊悚

国家: 美国 / 德国

语言: 英语 / 缅甸语 / 泰语

上映: 2008-01-25(美国)

片长: 92分钟 / 99分钟(加长版)

IMDb 链接： tt0462499

 

　　军政府统治下的缅甸，其西部由于蕴含丰富资源而被军队觊觎多年，那里的儿童经常被军队强征入伍，针对平民的屠杀已经成了部分军人的娱乐……一支教会义工小队为了进入该地区向难民提供人道主义帮助，在泰国找到了隐居的兰博（西尔维斯特•史泰龙 Sylvester Stallone 饰），希望熟悉河道的后者提供帮助。兰博认为时局没有改变的可能，拒绝带路，但终被义工莎拉（Julie Benz 饰）的诚意打动，将他们送达。 


　　岂料这支义工小队在村庄中遭到军队的袭击，生还者全部被掳走。教会获悉义工们身陷险境，组织雇佣兵营救，并再次委托兰博带路，这一次，兰博的态度发生了转变，他率领雇佣兵们潜入缅甸军营，又一次化身热血战士。 

 

 


 

第一滴血4 Rambo (2008)

 

编号：英皇 YBD-8277

音轨：英语DTS-HD7.1

字幕：英文、中文1-2、西班牙文、英文SDH、泰文

容量：25GB

片长：99 分钟

花絮：中文字幕

        加长版

分辨率：1920x1080P

 


1982-2008 兰博 第一滴血1-4，西尔维斯特·史泰龙铁血经典，MLIFE等蓝光收碟

西尔维斯特·史泰龙 的火爆动作经典：第一滴血1-4 ，铁血硬汉 孤胆英雄 兰博传奇

1946 史泰龙 动作电影经典全集 12BD-39部，洛奇第一滴血 胜利大逃亡，敢死队金蝉脱壳 绝岭雄风，弹指威龙 飞越巅峰！

 

 

第一滴血4，CC-J108，1+3+6国配DD5.1+BD ，1区封套：

 

 

 

第一滴血 1-4，RBD-83174T  ，镜像：完成

 

 

 

 

第一滴血4 Rambo‎ (2008)


编号：RBD-83174T -4

音轨：英语DTS-HD5.1、英语5.1、国语5.1

字幕：英文、中文繁体、法文、西班牙

容量：25GB

片长：剧场版 91 分钟，

        加长版 99 分钟

 

 

第一滴血4 ，DNA HD-0257

 

 

 

 

 

 

　　20年后的约翰·兰博，已经没有了以前的英姿勃发，他远离家园，退守至泰国北部的一个小村落，在萨尔温江畔做着摆渡的生意勉强糊口…… 其实兰博需要做的远不止是将人或货物送到江对岸那么简单，因为靠近泰国和缅甸的边境附近，仍然饱受着战火的摧残，发生在缅甸人和克伦邦人之间的内战，虽然已经持续了长达60年之久了，却丝毫没有停歇的迹象，所以有些地带，即使是兰博，也是慎入的。

 

 

　　兰博似乎终于找到了自己的归属，在群山和丛林之间悠闲自得，靠捕鱼和抓毒蛇去卖以维持生计，过着日复一日、孤独却简单的日子，他已经很久没有认认真真地为谁战斗过了，不管是医生、雇佣兵、叛乱者还是和平使者，任何人从战火纷飞的地带经过，都与他没有太大的关系。

 

　　然而，不平凡的人，注定没办法过太长时间平静的生活，一群以宣扬人权为己任的传教士找到了兰博，因为他们需要一个会说英语的向导。为首的莎拉和迈克尔·伯内特向兰博阐明了来意：原来这群人从去年开始就在各个难民营中艰苦地跋涉，为难民们提供必需品。不过由于缅甸的军队在公路上埋了地雷，所以他们没办法再采取以前走陆路的方法了，实在太危险了，只能选择水路。他们请求兰博帮助他们横渡萨尔温江，这样他们才能够把药品和食物供给带去给克伦邦人。最初的时候，兰博是拒绝从泰国进入缅甸的，然而看着这些本着人道精神远道而来的异国人，兰博似乎被轻微地触动了，他最终把莎拉、迈克尔和与他们一道前来的所有人，都成功地送到目的地……

 

　　差不多两个星期之后，牧师亚瑟·马什突然造访，他告诉兰博，他之前护送的那批人道主义援助者，一个都没有回来，大使馆对于他们的失踪也是无计可施 … … 亚瑟抵押了自己的房子，又从教会筹到一笔钱，打算自己请雇佣兵去救这些传教士，因为亚瑟猜测，他们多半已经成为缅甸军方的俘虏了。虽然通过美国军队的训练，兰博已经成为越南最有杀伤力的超级战士，然而几十年过去了，他也早就放弃了用暴力和武器解决一切的处世方式，就连仍然清晰可辩的伤疤也正在渐渐融入到皮肤里--但这位孤独的战士知道，有的时候，有些事必须由他来完成。

 

 

 

 

 

拥有象征意义的银幕英雄

 

 

　　1982年10月的美国，当坐在电影院的观众看到一个名叫约翰·兰博的越南老兵，在俄勒冈州的荒原里，独自一人就放倒了一群嗜血的警察以及国家卫兵时，他们忍不住起立大声地喝彩…… 这个名叫《第一滴血》的影片中，讲述的是一个活跃且鼓舞人心的平民论的寓言神话，却反射出美国大众对于政府机构设施与日俱增的不满情绪。影片迅速统领了世界范围内的票房榜，不仅衍生了两部续集作品，还帮助主演西尔维斯特·史泰龙从《洛奇》的辉煌当中成功转型，成为他那一代人里最闪耀的动作巨星。不过，这里最值得注意的，还是兰博在全世界急升的偶像地位，即使是26年后的今天，他仍然是不可替代的动作之王。你能够在远东地区看到兰博的形象印在挂毯上或购物袋上；然后在非洲可以看到人们穿着印有兰博头像的T恤；还有中美洲，大街小巷随处可见兰博的玩偶。除此之外，兰博的名字还频繁地出现在美国的政治演讲中--不管前女兵杰西卡·林奇(Jessica Lynch)是否愿意，她都被称为 “女孩版的兰博”；就连2007年五角大楼的报告中，也将军队里普遍存在的精神健康问题称为 “兰博问题”。如今，曾经获得奥斯卡提名的史泰龙继续发挥他作为一名编剧、制片人、导演和演员的才能，续写了这个充满了传奇色彩的孤胆英雄的故事。

 

　　然而，即使是《第一滴血3》，也是差不多20年前的事了，但西尔维斯特·史泰龙和其他制片人艾维·勒纳(Avi Lerner)、凯文·金(Kevin King)以及约翰·汤普森(John Thompson)却坚信影迷们仍然会受到兰博的个人魅力与坚韧的召唤，史泰龙表示：“有关兰博的神话，是建立在一种 ‘不情愿的英雄’ 的基础上，他几乎转瞬间就能为所有人传达一种英勇的感觉--邪恶和罪犯应该受到惩罚，弱者应该得到保护。我们回到了那些伴随着人们长大的故事中，就是有关好人与坏人的神话传说。”  凯文·金则补充道：“兰博的故事还体现了一种以少胜多的传奇，他变成了一个国际化的人物，因为只有一个人饰演过他，也只有这个人能饰演他，那就是史泰龙，他还带给这个角色一种不能否认的残暴。”

 

　　与那些被赋予了超能力的漫画英雄有所不同，兰博身上体现出来的是一种超越了文化的原始力量，他自己制造武器，仅用弓和箭就能制服那些全副武装的人，使用他的格斗智慧战胜他的对手。最重要的是，他的意图是坚定且高贵的，即使被同胞们背叛，他也不会放弃寻找更高的道德标准，艾维·勒纳说：“兰博是那种会主动退出参与复杂、高度文明的现代化社会的那种人，宁愿去过简单朴素的生活。” 在影片中饰演雇佣兵头头刘易斯的格拉汉姆·麦克泰维什(Graham McTavish)却认为：“兰博是那种经典的战士原型，任何语种的国家都能够接受，是一个贝奥武夫、阿基里斯的变体，属于那种注定不会被淹没在人群里的人，生活在正常的社会之外。这种人最伟大的地方就在于，他从来都不会踌躇不前，当其他人还在原地思考该做什么的时候，他已经付诸行动了。”

 

 

 

 

 

世界上持续时间最长的战争

 

 

　　从哈维·韦恩斯坦和鲍伯·韦恩斯坦兄弟手中买来了有关兰博的续集的制作版权后，艾维·勒纳是第一个支持史泰龙继续兰博的故事的人。史泰龙自愿创作剧本，但是他却坚持，除非他们能够找到一个足够有吸引力的故事，否则还不是制作第四集影片的时候，史泰龙说：“我觉得，如果我想拍摄一部影片，一定要有充足的理由和准备才行，我不想把它弄得与毒品或珠宝抢劫案有关，我希望它的内容中能够体现出一种人性的闪光点。”

 

　　对于这部续集，多个故事点子包括完成的剧本纷纷进入艾维·勒纳的办公室里，几乎所有的内容都与众所周知的伊拉克、阿富汗、苏丹、哥伦比亚甚至是达尔福尔有关，但是它们却没办法引起史泰龙的兴趣，他想要一个不是那么受关注的背景地，然后让故事发生在一个较少人知道的地带，史泰龙说：“我不停地寻找，甚至向身边的人打听，我给《命运战士》杂志的编辑部打电话，还给联合国打电话，问他们，‘在这个星球上，你觉得什么才是受到最少关注，却最有违人权的事件？’ 他们总是回答，‘缅甸。’ 我想说的是，影片中讲述的故事来源于真实事件，那是一场持续了差不多60年的战争、世界上时间最长的战争。”

 

　　这一次，约翰·兰博卷入了一场发生在缅甸的特殊冲突中，敌对双方分别是：克伦邦部落，一个少数人的群体；另一个是在缅甸占统治地位的军事集团，在第二次世界大战、英国的殖民统治结束后，他们就假装自己是缅甸的统治者…… 在过去的60年里，克伦邦人已经建立了一个自治政府，然而却遭受到缅甸军事力量残忍、系统性、有计划的种族屠杀。史泰龙表示：“我认为缅甸的现状对于影片来说是比较理想和完美的，自从我听说了缅甸的情况后，就开始搜索这方面的资料，我当时就想，‘如果我能够结合这两种元素--发生在克伦邦和缅甸之间的内战，以及一个能够吸引观众的好故事，那就太好了。’ ”

 

　　对克伦邦进行种族屠杀的这个事实，军方在很大程度上已经取得了成功，因为缅甸封锁了所有和西方世界的外交及媒体联系，凯文·金说：“缅甸政府在对待这场冲突的态度上，是极度、极度保密的，我希望通过这部影片，能够唤起国际方面足够的注意，然后有一个完全不一样的转变。”

 

　　之前的三部系列电影，与兰博有关的故事都是围绕着当时的政治问题展开的，这已经成了一种约定俗成的规律。就在2007年9月末，影片拍完没多久，史泰龙连同其他制片人一起见证了一场充满戏剧性、非常少见的画面，那就是缅甸爆发了一场大规模的抗议游行，缅甸的军方力量通过打击、逮捕和谋杀抗议者进行了残酷的镇压，同时他们还封锁了网络和电话系统……没有人知道官方的死亡人数，因为保密措施太过严密和信息的匮乏，但我们都有理由相信，那极有可能是一个让人不忍说出口的庞大数字。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一滴血4 Rambo(2008)

7 .4 / 7 .5

第一滴血4(2008)

影评(487)

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