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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 1996 铁马骝之2、街头杀手，剧情麻麻，袁和平、甄子丹精彩铁猴子，午马、周比利绿叶不减，小倩何洲蓉娇小俏丽！

雄霸天下 发布于：

                                                                                                  —— 图文整理自网络

 

 

 

铁马骝II之、街头杀手 街頭殺手 (1996)

 

又名: 铁血壮士 / 铁猴子2 / 铁马驹2 之街头杀手 / Iron Monkey 2

评分：时光网 5.9，豆瓣 5.6，IMDb 4.6，个评 7.1

导演: 井岗 / 赵鹭江 / 袁和平

编剧: 钱道远

主演: 甄子丹 / 原文庆 / 午马 / 周比利 / 刘畊宏

类型: 动作

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 1996-04-24(香港)

片长: 92分钟

IMDb 链接:  tt0172610

 

　　故事发生在清朝末年，戏院中，一出精彩的《十八罗汉斗悟空》正在上演，台下坐着的，是崇洋媚外的汉奸玉面虎和俄国大使。忽然之间，台上正在表演的演员们冲下了台，想要刺杀玉面虎，然而刀枪哪有子弹快，刺杀行动失败了，刺客之一铁猴子救下了一名同伴，两人逃离了现场。

 

　　阿金是一位单纯的少年，他进城只为了寻找下落不明的父亲，却遇见了小春和小倩这两个无所事事的小混混。玉面虎的生意升了级，开始贩卖起了军火，一场交易之中，铁猴子出现搅局，小春和小倩在误打误撞之中盗走了装有军火的车辆。其实，阿金的父亲正是铁猴子当初救下的那名同伴，在得知父亲已经被玉面虎杀死之后，阿金决定加入铁猴子一伙人，为父亲报仇。

 

 

拓展阅读：

1847-07 黄飞鸿：习武德为先（李连杰、赵文卓、关德兴、甄子丹、元彪）

 

 

 铁马骝2 ，港3的全区版，音画惨不忍睹 ：

 

 

 

 

 

 

 

 


铁马骝2、街头杀手 Iron Monkey 2

 

编号：SJD9-3681A ，画质喜人，媲美蓝光！

配置：泰盛1区+Optimum英2+独家高清修复版重编码视频（画质甩过往DVD版本九条街）

         +官方国粤语+官方中英文字幕+精彩预告

音轨：粤语  DD2.0 384K 国语  DD2.0 384K 英语  DD2.0 384K

字幕：中 简/英

花絮：预告片

 


      袁和平联合执导，甄子丹继续主演，

   挂《铁马骝》之名略显牵强，

但在那个功夫片的黄金年代，多少值得一看。

 

 

 

图片欣赏：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

街头杀手 Iron Monkey 2(1996)

5 .9 / 7 .1

街头杀手(1996)

影评(10)

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标签：
袁和平 甄子丹 午马 周比利 何洲蓉
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