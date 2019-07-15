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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 1993 少年黄飞鸿之、铁马骝，袁和平/甄子丹 黄金组合功夫经典，于荣光/王静莹 侠胆仁心，恶女李辉实为功夫佳丽！！

雄霸天下 发布于：

                                                                                              —— 图文整理自网络

 

铁马骝，红龙 H-938-2D9，英2+港3 ：

 

 

少年黄飞鸿之、铁马骝 (1993)

 

又名: 铁猴子、Iron Monkey

评分：时光网 7.3，豆瓣 7.5，IMDb 7.6，个评 7.9

导演: 袁和平

编剧: 邓碧燕 / 刘大木 / 徐克

主演: 甄子丹、王静莹、于荣光、

        任世官、黄沾、袁信义、李辉、曾思敏

类型: 动作 / 犯罪 / 武侠

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 1993-09-03

片长: 90 分钟 / USA: 85 分钟

IMDb 链接:  tt0108148

 

　　清朝末年，官吏贪腐，民不聊生，在浙江地方上，有一位蒙面侠士 “铁猴子”，两年来劫富济贫，令卖官鬻爵的历任知府叫苦不迭。铁猴子在白天的身份是大夫 杨天淳(于荣光 饰)，杨大夫妙手仁心，深得乡邻爱戴。

 

      知府为抓捕铁猴子，不惜拷打众多不相干群众，路经此地的黄麒英（甄子丹 饰）、黄飞鸿父子不慎卷入其中，知府见黄麒英身手过人，扣押飞鸿要挟其捉拿铁猴子，黄麒英与铁猴子交手后惺惺相惜。

 

      不久朝廷钦差抵浙，听闻铁猴子 “作乱” 之举后施展大力金刚掌将其击伤，原来这钦差的真实身份是少林叛徒 衍空（任世官 饰），身为少林弟子的黄麒英联合铁猴子，誓为少林清理门户。

 

 

拓展阅读：

1996 铁马骝之2、街头杀手，剧情麻麻，袁和平、甄子丹精彩铁猴子，午马、周比利绿叶不减，小倩何洲蓉娇小俏丽！

1847-07 黄飞鸿：习武德为先（李连杰、赵文卓、关德兴、甄子丹、元彪）



 

铁马骝


编号：红龙 H-938，2D9

配置：英2+港3

 

 

      搜遍全网，没找到武打演员李辉的资料，就是本片里面那位半边脸疤痕的女打手，花絮里面，有她的太极表演，非常精彩！

 





铁马骝


编号：EE-057

配置：英2+港3 ：



      甄子丹的腿法随心所欲、挥洒自如，绝对是一种力与美的展示和精神的绝对自由状态，他的空中连环三腿和腾空三百六十度旋踢等难度系数极高的动作，都给人们留下了深刻的印象，相信每个学武的人看了都会嫉羡不已。《铁马镏》中恐怕也没有人比甄子丹更适合表演 “无影腿” 这项绝活了，大概也只有他才能把腿法踢到让人惊叹为 “无影” 的地步。甄子丹的无影腿是在完全不带任何特效条件下完成的真功夫，让人为之目瞪口呆。甄子丹的精彩表演加上袁和平精湛的设计与剪辑，赋予了这场武打以无法复制的力度和美感。




 


少年黄飞鸿之、铁马骝  Iron Monkey 1993

 

编号：SJD9-3680A 

配置：HKL英2区DTS版+原版自带DTS 6.1爆棚音轨+港3+日2+泰3+官方国语配音+

         官方中英西日泰字幕+汉化评论字幕+完整花絮+胡伟立版及美版双版OST数据包

音轨：粤语5.1-384K 粤语DTS6.1-768K 国语5.1-384K 

         英语5.1-448K 泰语5.1-384K 英评2.0-192K

字幕：英 荷 英 中繁 中简 中繁 中简 西 泰 日 中简评 中繁评 双字幕

花絮：1、甄子丹和贝·罗根的经典二次访谈 21:03

         2、亚洲电影精华 06:48

         3、ROM：胡伟立版及美版双OST数据包

 



 



       袁和平加甄子丹黄金组合打造功夫经典，拍摄于1993年的此片于2001年在《卧虎藏龙》掀起的功夫高潮后于北美公映，居然取得了近1500万美元票房打入票房榜前十堪称奇迹，至今看来其中动作场面仍让人叹为观止，甄氏无影脚及甄三脚等经典动作如今更已是绝版 。

 

 




少年黄飞鸿之、铁马骝


编号：3G-H-BD 0090

配置：美A+1区+港3 






香港电影金像奖 (1994；第13届) 提名：1

 

·金像奖-最佳动作指导 袁和平、袁祥仁、袁信义

 

 

 

 

少年黄飞鸿之、铁马骝

 

编号：HG-X1008

配置：港A千绩

 

 

 

 

 少年黄飞鸿之、铁马骝

 

编号：LBD-U2406

配置：米拉麦克斯美国A区数码修复版蓝光+港A区+泰国三区+三区全套官方字幕

音轨: 粤语TrueHD5.1/国语DD5.1/泰语DD5.1/英语DD5.1

字幕: 中文繁(官方)/英文/中文简(官方)/中文繁(官方)/西班牙/泰文/日文

 

 

 

 

 

 

少年黄飞鸿之、铁马骝 Iron Monkey 1993

 

编号：SJBD-2704A ，2BD

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

         碟一、独享Splendid德B区、千積港A区双版（90分钟香港公映版）蓝光复合版本，

                 荟萃中法日泰悉数官方素材精华，优选德B区较港A更优质画质原汁原味视频，

                 DTS-HD 5.1高清无损原音，集成国语配音及HKL版评论音轨，

                 官方中英西日泰字幕，附汉化评论字幕。

         碟二、米拉麦克斯美A最佳画质蓝光（86分钟北美公映版），

                 集成官方国粤语配音，官方中英西字幕，

                 双碟完整尽录美A/HKL英2/港3/荷兰2区全球最完整花絮内容，

                 皆附独家全程中文字幕，ROM超值加赠胡伟立版及美版双版OST数据包。

 

碟一香港公映版（90分钟）

音轨：粤语DTS-HD5.1 国语5.1-640K 英语5.1-448K 泰语5.1-384K 英评2.0-192K

字幕：英 西 中简 中繁 中简 中繁 日 泰 中简评 中繁评（德 荷）

花絮：

1、甄子丹和贝·罗根的经典二次访谈 21:03（英HKL）

2、亚洲电影精华 06:48（英HKL）

3、导向之光：与传奇电影人徐克面对面 24:35（英HKL）

4、影子战士：于荣光访谈 26:24（英HKL）

5、醉心其中：与演员李晖面对面 25:21（英HKL）

6、角色排演：与演员曾思敏面对面 19:59（英HKL）

7、剧照集 02:45（英HKL）

8、再生小龙：与甄子丹回顾 19:36（英HKL）

9、铁拳：《铁马骝》幕后动作一瞥 16:01（英HKL）

10、ROM：胡伟立版及美版双OST数据包

 

碟二北美公映版（86分钟）

音轨：英语DTS-HD5.1 国语5.1-640K 粤语5.1-640K

字幕：英 西 中简 中繁

花絮：

1、甄子丹访谈 06:21  

2、昆汀·塔伦蒂诺访谈 09:18

3、香港武师示范对打 08:10（英HKL）

4、曾思敏和李晖在武术比赛的片断 09:10（英HKL）

5、李晖在比赛表演太极的片断 06:39（英HKL）

6、剧照巡礼 01:30（港DVD）

7、袁和平生平 09:45（荷兰DVD）

8、甄子丹生平 23:06（荷兰DVD）

9、袁和平访谈 23:18（荷兰DVD）

10、甄子丹谈香港的电影制作 17:39（荷兰DVD）

 

 



少年黄飞鸿之、铁马骝 Iron Monkey 1993


编号：SJ-2703A，未收

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

        独享米拉麦克斯美A区最佳画质原汁原味毫无压缩蓝光版本（可惜为北美公映版），

        荟萃港A蓝光及港3、HKL英2、独家荷兰2区等各区DVD素材精华，官方国粤语配音，

        官方中英西字幕，保留原版完整并集成HKL英2、港3、荷兰2区等独有幕后花絮内容，

        皆附独家全程中文字幕

音轨：英语DTS-HD5.1 国语5.1-640K 粤语5.1-640K

字幕：英 西 中简 中繁


花絮：

1、甄子丹访谈 06:21

2、昆汀·塔伦蒂诺访谈 09:18

3、香港武师示范对打 08:10（英HKL）

4、曾思敏和李晖在武术比赛的片断 09:10（英HKL）

5、李晖在比赛表演太极的片断 06:39（英HKL）

6、剧照巡礼 01:30（港DVD）

7、袁和平生平 09:45（荷兰DVD）

8、甄子丹生平 23:06（荷兰DVD）

9、袁和平访谈 23:18（荷兰DVD）

10、甄子丹谈香港的电影制作 17:39（荷兰DVD）


——————————————————————————————————————

 

 

 

 

少年黄飞鸿之、铁马骝  Iron Monkey 1993 

 

编号：SJBD50-093A ，BD50珍藏版，2K修复香港公映90分钟长版

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

        独享2018·6全新发行MoC英B区2K修复版、独家Splendid德B区、千積港A区（皆为90分钟

        香港公映长版）三版蓝光复合版本，荟萃中法日泰悉数官方素材精华，

        优选英B区全新框架及原版绝无压缩原汁原味2K修复视频，DTS-HD 5.1高清无损原音，

        附LPCM 1.0原始粤语及LPCM 2.0原始国语配音，集成港A官方5.1国配及HKL导评，

        官方中英西日泰德荷字幕，附汉化评论字幕，

        完整尽录MoC英B（高清化花絮）/美A/HKL英2/港3/荷兰2区全球最完整幕后花絮内容，

        皆附独家全程中文字幕，

        ROM超值加赠MoC原版影介手册扫描文件、胡伟立版及美版双版OST数据包。

音轨：粤语DTS-HD5.1 粤语LPCM1.0 国语LPCM2.0 国语5.1-640K 

         英语DTS-HD5.1 英语LPCM1.0 泰语5.1-384K 英评2.0-192K

字幕：英 西 中简 中繁 中简 中繁 日 泰 中简评 中繁评（德 荷）

 

花絮：

1、再生小龙：与甄子丹回顾 19:36

2、导向之光：与传奇电影人徐克面对面 24:36

3、影子战士：于荣光访谈 26:24

4、醉心其中：与演员李晖面对面 25:21

5、角色排演：与演员曾思敏面对面 19:59

6、铁拳：《铁马骝》幕后动作一瞥 16:01

7、香港武师示范对打 08:11

8、曾思敏和李晖在武术比赛的片断 09:1

9、甄子丹和贝·罗根的经典二次访谈 21:03（英HKL）

10、亚洲电影精华 06:48（英HKL）

11、剧照集 02:45（英HKL）

12、甄子丹访谈 06:21（美A）   

13、昆汀·塔伦蒂诺访谈 09:18（美A）

14、李晖在比赛表演太极的片断 06:39（英HKL）

15、甄子丹谈香港的电影制作 17:39（荷兰DVD）

16、袁和平生平 09:45（荷兰DVD）

17、甄子丹生平 23:06（荷兰DVD）

18、袁和平访谈 23:18（荷兰DVD）

19、剧照巡礼 01:30（港DVD）

20、ROM：MoC版影介手册扫描文件、胡伟立版及美版双OST数据包

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

页1、影介、碟讯；

页2、王静莹 简介；

 

 

少年黄飞鸿之铁马骝 Siu nin Wong Fei Hung ji Tit Ma Lau(1993)

7 .3 / 7 .9

少年黄飞鸿之铁马骝(1993)

影评(86)

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黄飞鸿 袁和平 甄子丹 王静莹 于荣光 黄沾 袁信义
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