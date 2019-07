—— 图文整理自网络

小鬼奇兵 (1995)

又名: 人小鬼大

评分:时光网 ,豆瓣 7.1,IMDb 5.6

导演: 蓝海瀚

编剧: 柳松柏

主演: 李赛凤 / 谷峰 / 鲁亦诗 / 陈强 / 张宗贵 / 杨浩

类型: 动作 / 儿童

国家: 香港

语言: 汉语普通话 / 粤语

IMDb 链接: tt0121486

美国著名物理学家查理,带着妻子安妮与儿子杰克来到中国广西旅行,在一次意外事故中,儿子掉落山谷与父母失散。杰克在森林里遇到森林守护者小健等人,他们都有一身好功夫与求生技能,于是他们带领杰克走出山林回到父母身边。

小鬼奇兵 Little Heroes Lost in China 1995

编号:SJD9-10559A

配置:独家1080p高清重编码视频+官方国粤语+官方中文字幕

音轨:国2.0-192 粤2.0-192

字幕:中简 中繁

片长:92 分钟

一代打女李赛凤领衔经典动作片

Environmental researcher Louis Roth and his family are lost at a mountain in China. His son is lost too, and he finds a bunch of kids which also are lost in the forest.