—— 图文整理自网络
小鬼奇兵 (1995)
又名: 人小鬼大
评分：时光网 ，豆瓣 7.1，IMDb 5.6
编剧: 柳松柏
主演: 李赛凤 / 谷峰 / 鲁亦诗 / 陈强 / 张宗贵 / 杨浩
类型: 动作 / 儿童
国家: 香港
语言: 汉语普通话 / 粤语
IMDb 链接: tt0121486
美国著名物理学家查理，带着妻子安妮与儿子杰克来到中国广西旅行，在一次意外事故中，儿子掉落山谷与父母失散。杰克在森林里遇到森林守护者小健等人，他们都有一身好功夫与求生技能，于是他们带领杰克走出山林回到父母身边。
编号：SJD9-10559A
配置：独家1080p高清重编码视频+官方国粤语+官方中文字幕
音轨：国2.0-192 粤2.0-192
字幕：中简 中繁
片长：92 分钟
一代打女李赛凤领衔经典动作片
Environmental researcher Louis Roth and his family are lost at a mountain in China. His son is lost too, and he finds a bunch of kids which also are lost in the forest.