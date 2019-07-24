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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 1997 小鬼奇兵，李赛凤领衔儿童动作经典，人小鬼大 剑棍功夫乐开怀！

雄霸天下 发布于：

                                                                                   —— 图文整理自网络

 

 

 

小鬼奇兵 (1995)

 

又名: 人小鬼大

评分：时光网 ，豆瓣 7.1，IMDb 5.6

导演: 蓝海瀚

编剧: 柳松柏

主演: 李赛凤 / 谷峰 / 鲁亦诗 / 陈强 / 张宗贵 / 杨浩

类型: 动作 / 儿童

国家: 香港

语言: 汉语普通话 / 粤语

IMDb 链接:  tt0121486

 

　　美国著名物理学家查理，带着妻子安妮与儿子杰克来到中国广西旅行，在一次意外事故中，儿子掉落山谷与父母失散。杰克在森林里遇到森林守护者小健等人，他们都有一身好功夫与求生技能，于是他们带领杰克走出山林回到父母身边。

 

 

 

 

小鬼奇兵 Little Heroes Lost in China 1995

 

编号：SJD9-10559A 

配置：独家1080p高清重编码视频+官方国粤语+官方中文字幕

音轨：国2.0-192 粤2.0-192

字幕：中简 中繁

片长：92 分钟

 

       一代打女李赛凤领衔经典动作片

 

 

 

 

 

Environmental researcher Louis Roth and his family are lost at a mountain in China. His son is lost too, and he finds a bunch of kids which also are lost in the forest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小鬼奇兵 Little Heroes Lost in China(1997)

小鬼奇兵(1997)

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标签：
李赛凤
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