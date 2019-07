—— 图文整理自网络

金牌师姐 金牌師姐 (1989)

评分:时光网 X,豆瓣 6.4,IMDb 6.0

导演: 何志强

编剧: 方世贤 / 吴智 / 陈自然

主演: 李赛凤 / 杨盼盼 / 西协美智子 /

岳华 / 曾江 / 邓浩光

类型: 动作

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 1989-11-23

片长: 87 分钟

IMDb 链接: tt0099883

凤和盼是香港女警,她们友情极深厚。黑帮头子龙啸天的情妇作警方证人,盼和凤奉命保护她。龙派雌雄杀手去杀雯,雄杀手为凤所杀,雌杀手施美人计勾搭上凤的丈夫,利用他去约凤谈判使凤陷于险境,幸得盼把她救出。

龙续命盼的养父曾去杀雯。当她知悉养父的情况后,为了报答他养育之恩,免他冒险,她毅然辞职和热恋中的男友决绝,代父执行灭口任务。盼杀雯后回家,见曾仍遭龙的毒手,她与龙决一死战结果同归于尽。

当凤赶到龙的巢穴时,盼已垂危,她在死前把她的苦衷告诉凤后死去。

Girl goes to Hong Kong to testify against mafioso. Two local police officers are there to protect you. Possible rent killers as well.

金牌师姐 (1989)

香港经典警匪动作片

港片黄金年代的经典之一

盼与凤同是香港皇家警察女特警,在公在私都甚为默契友好,凤的丈夫邓对她一片忠心,唯独是凤事业心重,不免冷落了丈夫,婚姻开始亮起红灯。

过气黑帮头目龙啸天(岳华)之情妇雯,手上掌握着龙昔日多样非法勾当的罪证,并藉此勒索龙,可惜徒劳无功而惹下被灭口之祸。雯被引渡回港作证指控龙之时,盼及凤奉命作保护,但保释期间,龙却暗中雇用雌雄杀手集团,企图于途中伏击雯。由于盼和凤智勇机灵,雌雄杀手的伏击计划不得要领。此外,凤意外地枪杀男杀手,导致女杀手含恨,开始设计复仇 … …