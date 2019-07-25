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金牌师姐 金牌師姐 (1989)

评分：时光网 X，豆瓣 6.4，IMDb 6.0

导演: 何志强

编剧: 方世贤 / 吴智 / 陈自然

主演: 李赛凤 / 杨盼盼 / 西协美智子 /

岳华 / 曾江 / 邓浩光

类型: 动作

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 1989-11-23

片长: 87 分钟

IMDb 链接: tt0099883

凤和盼是香港女警，她们友情极深厚。黑帮头子龙啸天的情妇作警方证人，盼和凤奉命保护她。龙派雌雄杀手去杀雯，雄杀手为凤所杀，雌杀手施美人计勾搭上凤的丈夫，利用他去约凤谈判使凤陷于险境，幸得盼把她救出。

龙续命盼的养父曾去杀雯。当她知悉养父的情况后，为了报答他养育之恩，免他冒险，她毅然辞职和热恋中的男友决绝，代父执行灭口任务。盼杀雯后回家，见曾仍遭龙的毒手，她与龙决一死战结果同归于尽。

当凤赶到龙的巢穴时，盼已垂危，她在死前把她的苦衷告诉凤后死去。

Girl goes to Hong Kong to testify against mafioso. Two local police officers are there to protect you. Possible rent killers as well.

金牌师姐 (1989)

编号：DT-91655

音轨：粤语LPCM2.0 、国语2.0

字幕：中文 中文

配置：独家港版全新修复版+官方国粤语音轨+官方中文字幕

镜像：完成

香港经典警匪动作片

港片黄金年代的经典之一

盼与凤同是香港皇家警察女特警，在公在私都甚为默契友好，凤的丈夫邓对她一片忠心，唯独是凤事业心重，不免冷落了丈夫，婚姻开始亮起红灯。

过气黑帮头目龙啸天（岳华）之情妇雯，手上掌握着龙昔日多样非法勾当的罪证，并藉此勒索龙，可惜徒劳无功而惹下被灭口之祸。雯被引渡回港作证指控龙之时，盼及凤奉命作保护，但保释期间，龙却暗中雇用雌雄杀手集团，企图于途中伏击雯。由于盼和凤智勇机灵，雌雄杀手的伏击计划不得要领。此外，凤意外地枪杀男杀手，导致女杀手含恨，开始设计复仇 … …