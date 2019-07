—— 图文整理自网络

新龙争虎斗 新龍爭虎鬥 (1992)

又名: Kick Boxer's Tears / Kickboxer's Tears

评分:时光网 X,豆瓣 5.6,IMDb 6.6

导演: 沈达威

编剧: 沈达威

主演: 李赛凤、林俊贤、郑浩南、大岛由加利、

龙方、黄一山、刘观伟、周比利、卢惠光、沈威

类型: 剧情 / 动作

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 1992-05-21(香港)

片长: 87 分钟

IMDb 链接: tt0105860

中国南拳冠军李凤之兄李虎代表拳馆出赛时,遭对手龙老板手下拳师周施计下惨死。

李凤为办理兄后事而暂住拳馆中。虎徒弟南及流氓亚贤同爱慕凤,闹出不少笑话。当凤知道南打假拳以博取微利偿还拳馆债务,决定以30万元作赌注,跟杀兄之周决斗。比赛中,凤发现对手和龙老板串谋再出蛊惑以谋彩金,奋战下击毙周,令龙老板人财两失,龙老板誓要报仇,掳走南以威胁凤再决战。凤和贤遂于擂台上下,和龙老板展开一场火爆之追逐战……

新龙争虎斗 Kick Boxer's Tears (1992)

编号:DT-91652

音轨:粤语LPCM2.0 、国语2.0

字幕:中文 、中文

配置:独家港版全新修复版+官方国粤语音轨+官方中文字幕

A kickboxer is killed in the ring by a dirty opponent who works for a syndicate. The sister of the dead kickboxer vows revenge by facing off against both the dirty kickboxer and the crime syndicate.

录像厅时期的经典 港产动作片





揭露地下黑拳的黑暗残忍