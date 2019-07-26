网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 1992 新龙争虎斗，海天红泪李赛凤，地下拳坛斗兽场：大岛由加利、郑浩南、周比利、龙方！

雄霸天下 发布于：

                                                                                           —— 图文整理自网络

 

 

 

新龙争虎斗 新龍爭虎鬥 (1992)

 

又名: Kick Boxer's Tears / Kickboxer's Tears

评分：时光网 X，豆瓣 5.6，IMDb 6.6

导演: 沈达威

编剧: 沈达威

主演: 李赛凤、林俊贤、郑浩南、大岛由加利、

         龙方、黄一山、刘观伟、周比利、卢惠光、沈威

类型: 剧情 / 动作

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 1992-05-21(香港)

片长: 87 分钟

IMDb 链接:  tt0105860

 

　　中国南拳冠军李凤之兄李虎代表拳馆出赛时，遭对手龙老板手下拳师周施计下惨死。

      李凤为办理兄后事而暂住拳馆中。虎徒弟南及流氓亚贤同爱慕凤，闹出不少笑话。当凤知道南打假拳以博取微利偿还拳馆债务，决定以30万元作赌注，跟杀兄之周决斗。比赛中，凤发现对手和龙老板串谋再出蛊惑以谋彩金，奋战下击毙周，令龙老板人财两失，龙老板誓要报仇，掳走南以威胁凤再决战。凤和贤遂于擂台上下，和龙老板展开一场火爆之追逐战……

 

 

 

 

新龙争虎斗  Kick Boxer's Tears (1992) 

 

编号：DT-91652

音轨：粤语LPCM2.0 、国语2.0

字幕：中文 、中文

配置：独家港版全新修复版+官方国粤语音轨+官方中文字幕

 

 

 

 

A kickboxer is killed in the ring by a dirty opponent who works for a syndicate. The sister of the dead kickboxer vows revenge by facing off against both the dirty kickboxer and the crime syndicate.

 

 

 

 

 

录像厅时期的经典港产动作片


    揭露地下黑拳的黑暗残忍

李赛凤和大岛由加利，港产动作片的标配！

 

 

 

 

 

 

新龙争虎斗 Xin long zhong hu dou(1992)

新龙争虎斗(1992)

影评(3)

收藏(7)

回复 (3) | 收藏 (0) | 4 次阅读 |
标签：
李赛凤 大岛由加利 周比利
下一篇：1989 金牌师姐 妙龄女警，智勇双全 ... >>

雄霸天下

雄霸天下 (上海)

男 47岁 处女座

日志分类
日志标签
CC 最佳影片 sb qs 成龙 标准 邵氏 文学电影 李连杰 周润发 刘德华 午马 洪金宝 徐克 女同 甄子丹 标准CC 晴色 梁朝伟 袁和平 周星驰 林正英 黄秋生 科幻 乐贸 程小东 张学友 张国荣 王祖贤 情色
更多 >>