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新龙争虎斗 新龍爭虎鬥 (1992)
又名: Kick Boxer's Tears / Kickboxer's Tears
评分：时光网 X，豆瓣 5.6，IMDb 6.6
导演: 沈达威
编剧: 沈达威
主演: 李赛凤、林俊贤、郑浩南、大岛由加利、
龙方、黄一山、刘观伟、周比利、卢惠光、沈威
类型: 剧情 / 动作
国家: 香港
语言: 粤语
上映: 1992-05-21(香港)
片长: 87 分钟
IMDb 链接: tt0105860
中国南拳冠军李凤之兄李虎代表拳馆出赛时，遭对手龙老板手下拳师周施计下惨死。
李凤为办理兄后事而暂住拳馆中。虎徒弟南及流氓亚贤同爱慕凤，闹出不少笑话。当凤知道南打假拳以博取微利偿还拳馆债务，决定以30万元作赌注，跟杀兄之周决斗。比赛中，凤发现对手和龙老板串谋再出蛊惑以谋彩金，奋战下击毙周，令龙老板人财两失，龙老板誓要报仇，掳走南以威胁凤再决战。凤和贤遂于擂台上下，和龙老板展开一场火爆之追逐战……
新龙争虎斗 Kick Boxer's Tears (1992)
编号：DT-91652
音轨：粤语LPCM2.0 、国语2.0
字幕：中文 、中文
配置：独家港版全新修复版+官方国粤语音轨+官方中文字幕
A kickboxer is killed in the ring by a dirty opponent who works for a syndicate. The sister of the dead kickboxer vows revenge by facing off against both the dirty kickboxer and the crime syndicate.
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