说 明 ：

1、本榜单均为网评 9.0以上的作品，整理参考逗瓣

2、从最高分下排，有重复的不同季不再收录；

3、榜单为逗友评分产生，仅供参考。

4、蓝色为确定已经收碟作品。

1、北国之恋：记忆 北の国から 記憶 (2002)，9.6，剧情；

2、白色巨塔 白い巨塔 (2003)，9.6，剧情；

3、北国之恋 北の国から (1981)，9.5，剧情；

4、烈驹 はね驹 (1986)，9.5，剧情；

5、冷暖人间 第五部 渡る世間は鬼ばかり 第5シリーズ (2000)，9.5，剧情；

6、教科书上学不到的灾害 教科書で学べない災害 (2016)，9.5，科教纪录片；

7、决战吧！七个少年 电视版 SEVEN TEEN TV (2018)，9.5，综艺 表演秀；

8、非自然死亡 アンナチュラル (2018)，9.4，悬疑；

9、胜者即是正义 リーガル・ハイ (2012)，9.4，喜剧 悬疑；

10、东京爱情故事 東京ラブストーリー (1991)，9.4，爱情；

11、假面骑士555 仮面ライダー555 (2003)，9.4，动画 科幻；

12、奈克瑟斯 奥特曼 /超人力斯/ウルトラマンネクサス (2004)，9.4，动画 动作科幻；

13、绅士刑警2 古畑任三郎 2nd Season (1996)，9.4，犯罪；

14、啊！设计 デザインあ (2011)，9.4，儿童教育；

15、名人故事 まんが偉人物語 (1977)，9.4，纪录片；

16、J's Journey 滝沢秀明 南米縦断 4800km (2013)，9.4，纪录片；

17、在圣诞夜见面 クリスマスキス～イブに逢いましょう～ (1995)，9.3，悬疑 / 犯罪；

18、火花 (2016)，9.3，剧情，广木隆一 等；

19、孤独的美食家 第五季 孤独のグルメ Season5 (2015)，9.3，纪录片；

20、海女 あまちゃん (2013)，9.3，喜剧；

21、母亲 Mother (2010)，9.3，剧情；

22、仁医 完结篇 JIN-仁2 (2011)，9.3，剧情，大泽隆夫 绫濑遥 中谷美纪；

23、续倒数第二次恋爱 続・最後から二番目の恋 (2014)，9.3，喜剧 爱情，小泉今日子；

24、虎与龙 タイガー&ドラゴン (2005)，9.3，喜剧；

25、轻轻紧握你的手 君の手がささやいている (1997)，9.3，爱情，

26、食彩之国 食彩の王国 (2003)，9.3，纪录片，

27、学园奶爸 第13话 OVA 学園ベビーシッターズ 第13話 (OVA) (2018)，9.3，动画；

28、魔弹战记龙剑道 魔弾戦記リュウケンドー (2006)，9.3，动画，动作 / 科幻；

29、铃兰 すずらん / 明日萌车站 / Suzuran (1999)，9.3，剧情；

30、未来战队时间连者 未来戦隊タイムレンジャー (2000)，9.3，科幻；

31、剧的纪行 深夜特急 劇的紀行 深夜特急 (1996)，9.2，剧情；

32、星星舰队 Xボンバー/Star Fleet/ X-Bomber (1980)，9.2，动作/科幻/冒险；

33、福山雅治、ドラマ「ガリレオ」と音楽「Galileo」 (2013)，9.2，音乐；

34、凪的新生活 / 风平浪静的闲暇 / 凪のお暇 (2019)，9.2，剧情；

35、深夜食堂 (2009)，9.2，剧情；

36、悠长假期 ロングバケーション (1996)，9.2，喜剧 爱情；

37、生活 Live / 살다 (2018)，9.2，犯罪；

38、安宁之乡 やすらぎの郷 (2017)，9.2，剧情；

39、京都人秘密的欢愉 京都人の密かな愉しみ (2015)，9.2，剧情；

40、世界奇妙物语 世にも奇妙な物語 (1990)，9.2，喜剧 / 悬疑 / 恐怖 / 奇幻；

41、金田一少年事件簿2 金田一少年の事件簿 第2シリーズ (1996)，9.2，悬疑 恐怖；

42、盖亚奥特曼 ウルトラマンガイア (1998)，9.2，动画，动作 科幻；

43、超星神格兰赛沙 超星神グランセイザー (2003)，9.2，动画，动作 科幻；

44、坂上之云 第三部 坂の上の雲 第3部 (2011)，9.2，历史 / 战争；

45、世纪末之诗 世紀末の詩 (1998)，9.2，剧情；

46、昭和元禄落语心中OAD：与太郎放浪篇 (2015)，9.2，动画，剧情；

47、未成年 (1995)，9.2，剧情；

48、葵 德川三代 (2000)，9.2，历史 / 战争；

49、3年B班金八老师 第7季 3年B組金八先生 第7シリーズ (2004)，9.1，剧情；

50、菊次郎和早纪 菊次郎とさき (2003)，9.1，剧情；

51、汤匙妈妈 スプーンおばさん (1983)，9.1，动画；

52、 三口之家 3人家族 (1968)，9.1，爱情 喜剧，，木下惠介；

53、我是大哥大 今日から俺は！！ (2018)，9.1，喜剧；

54、四重奏 カルテット (2017)，9.1，爱情 / 悬疑， 松隆子 / 满岛光；

55、半泽直树 半沢直樹 (2013)，9.1，剧情；

56、坡道上的家 坂の途中の家 (2019)，9.1，悬疑 / 家庭 / 犯罪；

57、重版出来！ (2016)，9.1，喜剧；

58、交响情人梦 のだめカンタービレ (2006)，9.1，喜剧 爱情；

59、倒数第二次恋爱 最後から二番目の恋 (2012)，9.1，喜剧 爱情；

60、敬启，父亲大人 拝啓、父上樣 (2007)，9.1，家庭 剧情；

61、鸢 / 父子情深 / とんび (2013)，9.1，剧情；

62、玻璃假面 ガラスの仮面 (2005)，9.1，动画，爱情 / 舞台艺术；

63、新我们这一家 新あたしンち (2015)，9.1，动画，儿童 喜剧；

64、我是那个 オレアレ (2015)，9.1，纪录片，菅田将晖；

65、Liquid～鬼之酒 奇迹酿酒人 リキッド～鬼の酒 奇跡の蔵～ (2015)，9.1，剧情；

66、咪姆 ミームいろいろ梦の旅/Meme’s Fantastic Adventure (1983)，9.1，动画，科幻；

67、导盲犬小Q之一生 盲導犬クィールの一生 (2003)，9.1，剧情；

68、特搜战队刑事连者 特捜戦隊デカレンジャー (2004)，9.0，动作 / 科幻 / 犯罪；

69、高桥留美子剧场短篇集 / 高橋留美子劇場 (2003)，9.0，动画；

70、小淘气达美欧 丸出だめ夫 (1991)，9.0，动画；

71、甜言蜜语 甘いお话 (2013)，9.0，美食介绍纪录片；

72、我的恐怖妻子 僕のヤバイ妻 (2016)，9.0，剧情；

73、轮到你了 番外篇 房门之内 あなたの番です 扉の向こう (2019)，9.0，悬疑；

74、迪迦奥特曼 ウルトラマンティガ (1996)，9.0，动作 / 科幻；

75、对不起青春 ごめんね青春！ (2014)，9.0，喜剧；

76、棒球大联盟 第五季 メジャー 第5シリーズ (2009)，9.0，动画，运动；

77、昨夜的咖喱 明日的面包 昨夜のカレー 明日のパン (2014)，9.0，剧情；

78、真幌站前番外地 まほろ駅前番外地 (2013)，9.0，日本，剧情；

79、人间失格：假如我死的话 人間・失格～たとえばぼくが死んだら (1994)，9.0，剧情；

80、温柔时刻 優しい時間 (2005)，9.0，剧情；

81、阿信 おしん (1983)，9.0，剧情；

82、回首又见他 振り返れば奴がいる (1993)，9.0，剧情；

83、进击的巨人 第三季 SP 進撃の巨人 Season 3 SP (2018)，9.0，动画，科幻 动作，

又名: 自由之翼 ；

84、精灵宝可梦XY&Z ポケットモンスター XY&Z (2015)，9.0，动画，科幻 动作，

又名：宠物小精灵XY&Z / 神奇宝贝XY&Z；

85、白线流 白線流し (1996)，9.0，爱情；

86、木更津猫眼 木更津キャッツアイ (2002)，9.0，喜剧；

87、我是那个 オレアレ (2015)，9.0，喜剧，卡通 科普；

88、跳跃大搜查线 踊る大捜査線 (1997)，9.0，喜剧；

89、相棒 第9季 相棒 season9 (2010)，9.0，犯罪；

90、奥特Q ウルトラQ (1966)，9.0，科幻 恐怖 ；

91、桥本奈奈未的恋爱文学：冬之旅 乃木坂46 橋本奈々未の恋する文学―冬の旅― (2016)，

9.0，唯美的文学少女纪行，音乐、摄影、内容均一流；

92、热力17岁 17才 (1994)，9.0，爱情；

93、高智能方程式赛车 OVA1 Double One 新世纪GPXサイバーフォーミュラ11 (1992)，

9.0，动画；

94、最完美的离婚 最高の離婚 (2013)，8.9，喜剧 / 爱情；

95、1公升的泪 1リットルの涙 (2005)，8.9，爱情；

96、女王的教室 女王の教室 (2005)，8.9，剧情，天海祐希；