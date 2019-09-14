DT-91463 最佳福星 1986，6.8，洪金宝、麦嘉、谭咏麟、郑则仕、刘德华

DT-91659 科学怪妓 Frankenhooker (1990)，7，好莱坞经典B级恐怖喜剧

DT-91688 西部浪子 /万里歼仇 Nevada Smith (1966)，7.3，史蒂夫·麦奎因

DT-91689 寂寞之鸽 Lonesome Dove (1989) 9.5，2BD，96分钟x4集，西部迷你剧，

罗伯特·杜瓦尔、汤米·李·琼斯、戴安·琳恩

DT-91690~91692 富贵逼人三部曲 ，沈殿霞 董骠 李丽珍

DT-91715 植物学家的中国女孩 Les filles du botaniste (2006)，6.3，女同，李小冉

DT-91716 非法持枪者 (1989)，7，经典国产枪战片

DT-91740 三个夏天 /哥哥的情人 （1992），7.5，台湾爱情，梁朝伟 吴倩莲 陈少霞 叶玉卿

DT-91742 阴阳路 Troublesome Night (1997)，郑伟文 / 谭朗昌 / 邱礼涛

古天乐 雷宇扬 丁子峻 蔡少芬 麦家琪 罗兰 吴志雄 钟丽缇 李兆基 伍咏薇 郭可盈

DT-91743 阴阳路2：我在你左右 Troublesome Night 2(1997)

邱礼涛，古天乐 雷宇扬 丁子峻 钱嘉乐 李蕙敏 黎耀祥 伍咏薇

DT-91744 阴阳路3：升棺发财 Troublesome Night 3(1998)，系列中的最佳

邱礼涛，古天乐 雷宇扬 丁子峻 谷德昭 袁洁莹 罗兰 伍咏薇 钱嘉乐 谢天华 成奎安

DT-91745 阴阳路4：与鬼同行 Troublesome Night 4(1998)，

邱礼涛，古天乐 孙佳君 雷宇扬 关宝慧 汤宝如 黄百鸣，

致敬了摇滚乐、喋血街头、杀出个黎明，在原有恐怖+喜剧基础上加入了晴色

DT-91747 辛辛那提小子 /赌王卫冕记 The Cincinnati Kid (1965)，7.8，赌片，史蒂夫·麦奎因

DT-91756 搭错车 (1983)，8.3，金马奖经典名片，孙越、刘瑞琪

DT-91762 狼女传奇 The Journey of Natty Gann (1985)，7.9，迪士尼经典合家欢冒险片

DT-91765 数字谋杀案 Murder by Numbers(2002)，6.3，好莱坞经典悬疑惊悚片

巴贝特·施罗德，桑德拉·布洛克 / 本·卓别林

DT-91766 上海快车 Shanghai Express (1932)，7，爱情冒险，约瑟夫·冯·斯登堡，玛琳·黛德丽

DT-91767 策马入林 (1984)，7.4.台湾武侠片

DT-91769 掌门人 （1983），6.5，邵氏动作喜剧，刘家良，惠英红、刘家辉

DT-91771 太白山脉 태백산맥(1994)，8.5，韩国经典南北题材战争片，电影大师林权泽

DT-91773 鬼怪屋 HOUSE ハウス (1977)，7.4，恐怖喜剧，大林宣彦

DT-91775 壮志夺标 / 美国飞行器 / 冲线American Flyers (1985)，7.7，

好莱坞经典运动，凯文·科斯特纳

DT-91777 广东靓仔玉 (1982)，5.9，邵氏功夫喜剧，徐虾， 汪禹、黄正利、杨盼盼、元德

DT-91780 亡命夺宝 Rat Race (2001)，7.8，小库珀·古丁、罗温·艾金森，全明星爆笑喜剧

DT-91783 哭泣杀神 Crying Freeman (1995)，5.9，

法国90年代的漫改电影，法日美多国合作，东方式的打斗很有港片的味道

DT-91795 金环蚀 (1975)，8.3，日本政治电影杰作，山本萨夫

DT-91803 边城三侠 (1966)，6.3，张彻，王羽、罗烈、郑雷

DT-91807 唐山五虎 (1978)，5.6，邵氏功夫喜剧，罗马，惠天赐

DT-91808 黄飞鸿义取丁财炮 (1974)，5.3，邵氏，石坚

DT-91813 海豹突击队2：终极力量 U.S. Seals II (2001)，4.7，好莱坞B级动作片

DT-91815 出笼马骝 (1979)，5.8，邵氏功夫喜剧，罗马，程小东

DT-91818 低度开发的回忆 Memorias delsubdesarrollo (1968)，8.1，CC美A，古巴剧情

DT-91823 毁灭号地车 / 英雄本无泪 / (1983)，6.5，邵氏，刘德华 刘美君 岳华 钱慧仪 蒋丽萍

DT-91824 请帖 Rendezvous With Death (1980)，6.5，邵氏，孙仲，汪禹 罗烈 陈观泰 元华