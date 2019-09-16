SJ-0018C 情·人（第三版）L'amant (1992)，8.1，法 让-雅克·阿诺，梁家辉、珍·玛奇
SJ-0151A 夺面双雄/变脸/Face Off 1997，8.4，吴宇森
SJ-0802B 人工智能（第二版）A.I. ArtificialIntelligence(2001)，8.6，豆瓣180，
加东影上译国语组成独家三国配，史蒂文·斯皮尔伯格
SJ-0697A 暴力街区2014 Brick Mansions (2014)，7.0，保罗·沃克 遗作
SJ-1135A 飞碟领航员/冲出地球 Flight of the Navigator (1986) ，8.4，美国 科幻
SJ-1165A 亲爱的 Dearest (2014)，8.3，大陆，导演: 陈可辛，赵薇 / 黄渤
SJ-1236 修女艾达 Ida (2013)，7.7，波兰 剧情片
SJ-1269A 暗夜逐仇/一夜狂逃 Run All Night (2015)，6.7，连姆·尼森，第二版，加3区
SJ-1352B 勇敢者的游戏/逃出魔幻纪（第二版）Jumanji (1995)，8.1，罗宾·威廉姆斯
SJ-1353A 勇敢者游戏：决战丛林 Jumanji: Welcome to the Jungle (2017)，7，道恩·强森
SJ-1529A 五个小孩的校长 Little Big Master (2015)，7.8，导演: 关信辉
主演: 杨千嬅、古天乐、吴耀汉
SJ-1587A 女间谍/麻辣贱谍 Spy (2015)（第二版） ，7.5，杰森·斯坦森、裘德·洛
SJ-1824B 怦然心动 /萌动青春 （第二版）Flipped（2010），9.0，美，豆 No.24
SJ-2288A 三人行 (2016)，5.9，杜琪峰，赵薇 古天乐 钟汉良 林雪 谢天华
SJ-3525A 最后的星空战士（25周年纪念版）The LastStarfighter，6.6，
SJ-3608A 丛林奇兵The Rundown (2003)，6.7，道恩·强森
SJ-3629A 网络谜踪 /人肉搜寻(港台) /屏幕搜索 Searching（2018），8.7，美，必看惊悚片
SJ-3633A 兄弟班 House of The Rising Sons（2018），5.9，
温拿Wynners成长奋斗史，首度拍成电影版
SJ-3635B 修女（第二版）The Nun（2018），5.9，
《招魂》知名恐怖修女角色外传，原创导演温子仁担任监制
SJ-3662A 逃亡之路(1994)，7.6，金·贝辛格、亚历克·鲍德温
SJ-3676A 真爱百分百 Rolling To You（2018），7.5，法国
SJ-3679A 旧爱1+2 Alte Liebe Teil (1997)1 &2 ，6.7
SJ-3697A 冰肤传说 Cold Skin (2017)，6.2，西班牙，震撼特效打造磅礡科幻战争！
冰冷异种与人类正面对决！畅销全球的西班牙文学改编。
SJ-3711A 红菱艳（CC标准收藏版）The Red Shoes，8.2
SJ-3764A 江湖女间谍 Viva María! (1965)，6.4，路易·马勒，碧姬·芭铎、让娜·莫罗
SJ-3765A 重装悍将
Silent Trigger (1996)，6.2，龙格尔
SJ-3772A 血溅十三号警署 Assault on Precinct 13 (1976)，7.3，约翰·卡朋特
SJ-3798A 行运一条龙 The Lucky Guy (1998)，6.7，高清重编码视频，
周星驰、郑秀文、杨恭如
SJ-3826A 遮蔽的天空/情陷撒哈拉/ The Sheltering Sky (1990)，7.8，贝纳尔多·贝托鲁奇
SJ-3827A 致命标靶/飞越东柏林Target (1985)，7，吉恩·哈克曼、马特·狄龙 经典动作电影
SJ-3838A 塔兰图拉毒蛛 Black Belly of theTarantula (1971)，5.3，意大利，铅黄名导 保罗·卡瓦拉
SJ-3846A 叶问外传：张天志 Master Z: The Ip ManLegacy (2018)，5.6，
袁和平，张晋、柳岩、杨紫琼、托尼·贾、郑嘉颖、周秀娜
SJ-3851A 情欲奇谈 / 性爱宝典 (1972)，8，伍迪·艾伦自编自导自演经典情电影，箭影英B
Everything You AlwaysWanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask
SJ-3857A 与龙共舞(1991)，7.2，王晶，刘德华 午马 翁虹 张敏 叶德娴
SJ-3865A 惊爆十三天（全球独家自制无限码收藏版）ThirteenDays(2000)，8，
导演: 罗杰·唐纳森，凯文·科斯特纳
SJ-3869A 一眉道人 (1989)，7.5，林正英 / 钱小豪 / 吕方
SJ-3870A 星月童话（1999），7.9，张国荣 / 常盘贵子 / 星野有香 / 杨紫琼
SJ-3871A Beyond 日记之莫欺少年穷 (1991)，8，黄家驹 / 黄家强 / 黄贯中 / 叶世荣 / 王菲
SJ-3872A 一条狗的回家路 /贝拉400哩的约定/为了与你相聚 / A Dog's Way Home (2019)，
7，美国本片为《一条狗的使命》姊妹篇
SJ-3879A 假装性高潮 Fake Orgasm (2010)，6.4，西班牙 纪录片
SJ-3873A 三重威胁之、跨国大营救 Triple Threat（2019），6.3，TM-R0098
五国动作巨星，合力打造跨国犯罪动作商业大片，中国 陈虎 / 卢靖姗 、
泰国 托尼贾、印尼 伊科·乌艾斯、英国 斯科特·阿金斯、美国 迈克尔·加·怀特
SJ-3882A 四千金的情人The Age of Beauty (1992)，7，西班牙，
奥斯卡击败《霸王别姬》夺得最佳外语片
SJ-3887A 圣战风云 Undeclared War (1990)，5.8，林岭东，李修贤 关之琳
SJ-3888A 请做我的奴隶2：请做我的主人Be My Master
SJ-3890A 二见钟情 /暗恋你暗恋你(港) / While You Were Sleeping (1995)，7.7，
桑德拉·布洛克、比尔·普尔曼
SJ-3892A 特工/北风(台) /北寒谍战(港) / 工作 /The Spy Gone North（2018），8.5，韩国
SJ-3898A 六个瑞典女孩 在学校 Six Swedes on aCampus
SJ-3899A 六个瑞典女孩 在伊比沙 6 Schwedinnen aufIbiza
SJ-3900A 六个瑞典女孩 在加油站 Six Swedes at a Pump，QS
SJ-3901A 六个瑞典女孩 在阿尔卑斯山 Sechs Schwedinnen auf der Alm
SJ-3915A 花旗少林（1994），6.8，刘镇伟，周润发 吴倩莲 刘家辉 秦汉 王敏德
SJ-3918A 逃亡者The Escapees (1981)，5.2，情瑟僵尸类型片
SJ-3932A 触不可及（美国版）The Upside（2017），8.3，根据法国同名经典翻拍
SJ-3936A 至尊神探Dick Tracy (1990)，7，阿尔·帕西诺、麦当娜
SJ-3937A 我要得太多，你给得太少 / 别无他求 What More Do IWant (2010)，6，意大利
SJ-3945A 欲海潮 /夜惊情 /Poison Ivy (1992)，6.3，德鲁·巴里摩尔领衔
SJ-3946A 欲海潮2 /挑战惊魂夜 / Poison Ivy II (1996)，5.9， 莉莎·米兰诺领衔
SJ-3947A 欲海潮3 /禁忌惊魂夜 Poison Ivy: The New Seduction （1997），5.5，
杰米·普莱斯利领衔
SJ-3948A 欲海潮4 /毒常春藤 / 秘密会党 /Poison Ivy: The Secret Society (2008)，4.7，
肖娜·沃德隆
SJ-3952A 春寒 (1981)，7.5，凤飞飞电影处女作，归亚蕾合演，台北金马影展最佳剧情片
SJ-3958A 放·逐(2006)，8，杜琪峰，黄秋生 吴镇宇 张家辉 任贤齐 何超仪 张耀扬 林雪 任达华
SJ-3965A 过客（2K修复版）The Traveler مسافر (1974)，8.5，
阿巴斯·基亚罗斯塔米
SJ-3966A 家庭作业（2K修复版）Homework مشق شب (1989)，8，阿巴斯·基亚罗斯塔米 纪录片
SJ-3978A 暴徒刑罚史·私刑 Yakuza Law やくざ刑罰史・私刑 (1969)，5.9，粉红，
石井辉男，黑社会内部刑罚的三个故事
SJ-3983A 战神传说 (1992)，6.3，洪金宝，程小东、元奎，刘德华、梅艳芳、张曼玉
SJ-4010A 勾引陌生人/完美陌生人Perfect Stranger (2007)，6.6，布鲁斯·威利斯，哈莉·贝瑞
SJ-4069A 点指兵兵(1979)，7.3，香港新浪潮 章国明写实警匪片
SJ-4070A 肥龙过江（1978），6.3，洪金宝自导自演胖版李小龙致敬《猛龙过江》之经典
SJ-4079A 那些年，我们一起追的女孩（台湾版），8.1，台湾
SJ-4080A 那些年，我们一起追的女孩（2018日本版）You Are the Apple of My Eye
あの頃、君を追いかけた (2018)，6.2
SJ-7690X 最后得分（第二版）Final Score (2018)，6.3，皮尔斯·布鲁斯南，火爆动作大片
SJ-7744 上校的恐慌 上校的恐惧 Colonel Panics - カーネルパニック (2016)，范田纱纱
SJ-7780 我唾弃你的坟墓4：似曾相识 I Spit on Your Grave: Deja Vu (2019)，3.6
SJ-90002A 权力的游戏（第二季） （5BD）Game of Thrones Season 2
SJ-90003A 权力的游戏（第三季） （5BD）Game of Thrones Season 3
SJ-90004A 权力的游戏（第四季） （4BD）Game of Thrones Season 4
SJ-90005A 权力的游戏（第五季） （4BD）Game of Thrones Season 5
SJ-90006A 权力的游戏（第六季） （4BD）Game of Thrones Season 6
SJ-90007A 冰与火之歌：权力的游戏（第七季）（第二版）（4BD）Game of Thrones Season 7
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BD50 系列（备忘：4K是早晚的事，所以尽量不买BD50）
SJ-50132A~50134A 镖客三部曲（5BD50珍藏版）
SJ-50136A 叛谍裁判 /伸冤人（BD50珍藏版）The Equalizer（2014），7.6，
安东尼·福魁阿，丹泽尔·华盛顿
SJ-50141A 城市猎人（BD50G 2K修复珍藏版） (1993)，7.4，成龙 王祖贤 邱淑贞 后藤久美子 单立文
SJ-50162A~50163A A计划（1-2）（BD50G2K修复版），7.8-7.5
SJ-50165A 冰海陷落【BD50珍藏版】Hunter Killer (2018)，6.7，
普京亲口痛批，“陷落宇宙”又一火爆力作，杰拉德·巴特勒
SJ-50169A 鬼玩人（BD50G+25G双碟珍藏版）The Evil Dead ，7.5，山姆·雷米
SJ-50175A 当哈利遇到莎莉/90男欢女爱WhenHarry Met Sally... (1989)，8.3，
BD50G 30周年纪念4K修复珍藏版，甜姐梅格·瑞恩
SJ-50196A 艳舞女郎（全新4K重制版，第二版）Showgirls (1995)，6.8，保罗·范霍文
（SJ-0206B 不收，加百代法B区全新4K重制版，换法B区最优质视频，新增法B花絮）
SJ-50202A 偷天情缘/土拨鼠日（BD50G 珍藏版）Groundhog Day，8.6，比尔·莫瑞 喜剧经典
SJ-50203A 奎迪/洛奇7（BD50G珍藏版）Creed (2015)，7.5
SJ-50207A 海王（BD50G珍藏版）Aquaman (2018)，7.6，，DC目前票房最高之超英电影，视觉效果无比华丽宏大，温子仁
SJ-3842B 海王（第二版）
SJ-50211A 猫鼠游戏（BD50珍藏版）Catch Me If You Can (2002)，9，豆排75，
史蒂文·斯皮尔伯格执导，莱昂纳多·迪卡普里奥、汤姆·汉克斯
SJ-0016B 猫鼠游戏，第二版 未收
SJ-50212A 空军一号（BD50G珍藏版）Air Force One (1997)，7.5，
沃尔夫冈·彼德森，哈里森·福特
SJ-50215A 真爱至上（BD50十周年纪念珍藏版）LoveActually(2003)，8.5，豆排149，
艾玛·汤普森、凯拉·奈特莉、连姆·尼森，加央视国配组成独家四国配
SJ-50229A 小偷家族（BD50G珍藏版）Shoplifter / 万引き家族 (2018)，是枝裕和，8.7
SJ-50230A 野兰花（BD50G 珍藏版）Wild Orchid (1990)，6.1，英尤里卡新版
扎尔曼·金，米基·洛克 / 杰奎琳·比塞特
SJ-50231A 淘金记（BD50G珍藏版）The Gold Rush，9.1，卓别林 传世经典
SJ-50237A K-19：寡妇制造者（BD50珍藏版）K-19:The Widowmaker (2002)，7.7，
凯瑟琳·毕格罗，哈里森·福特、连姆·尼森