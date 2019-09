SJ-0018C 情·人(第三版) L'amant (1992),8.1,法 让-雅克·阿诺,梁家辉、珍·玛奇

SJ-0151A 夺面双雄 /变脸/Face Off 1997,8.4,吴宇森

SJ-0802B 人工智能(第二版) A.I. ArtificialIntelligence(2001),8.6,豆瓣180,

加东影上译国语组成独家三国配,史蒂文·斯皮尔伯格

SJ-0697A 暴力街区2014 Brick Mansions (2014),7.0,保罗·沃克 遗作

SJ-1135A 飞碟领航员 /冲出地球 Flight of the Navigator (1986) ,8.4,美国 科幻

SJ-1165A 亲爱的 Dearest (2014),8.3,大陆,导演: 陈可辛,赵薇 / 黄渤

SJ-1236 修女艾达 Ida (2013),7.7,波兰 剧情片

SJ-1269A 暗夜逐仇/一夜狂逃 Run All Night (2015),6.7,连姆·尼森,第二版,加3区

SJ-1352B 勇敢者的游戏/逃出魔幻纪(第二版)Jumanji‎ (1995),8.1,罗宾·威廉姆斯

SJ-1353A 勇敢者游戏:决战丛林 Jumanji: Welcome to the Jungle‎ (2017),7,道恩·强森

SJ-1529A 五个小孩的校长 Little Big Master (2015),7.8,导演: 关信辉

主演: 杨千嬅、古天乐、吴耀汉

SJ-1587A 女间谍/麻辣贱谍 Spy (2015)(第二版) ,7.5,杰森·斯坦森、裘德·洛

SJ-1824B 怦然心动 /萌动青春 (第二版)Flipped(2010),9.0,美,豆 No.24





SJ-2288A 三人行‎ (2016),5.9,杜琪峰,赵薇 古天乐 钟汉良 林雪 谢天华





SJ-3525A 最后的星空战士 (25周年纪念版)The LastStarfighter,6.6,

SJ-3608A 丛林奇兵 The Rundown‎ (2003),6.7,道恩·强森

SJ-3629A 网络谜踪 /人肉搜寻(港台) /屏幕搜索 Searching(2018),8.7,美,必看惊悚片

SJ-3633A 兄弟班 House of The Rising Sons(2018),5.9,

温拿Wynners成长奋斗史,首度拍成电影版

SJ-3635B 修女(第二版)The Nun(2018),5.9,

《招魂》知名恐怖修女角色外传,原创导演温子仁担任监制

SJ-3662A 逃亡之路(1994) ,7.6,金·贝辛格、亚历克·鲍德温

SJ-3676A 真爱百分百 Rolling To You(2018),7.5,法国

SJ-3679A 旧爱1+2 Alte Liebe Teil (1997)1 &2 ,6.7

SJ-3697A 冰肤传说 Cold Skin (2017),6.2,西班牙,震撼特效打造磅礡科幻战争!

冰冷异种与人类正面对决!畅销全球的西班牙文学改编。

SJ-3711A 红菱艳(CC标准收藏版) The Red Shoes,8.2

SJ-3764A 江湖女间谍 Viva María! (1965),6.4,路易·马勒,碧姬·芭铎、让娜·莫罗

SJ-3765A 重装悍将

Silent Trigger‎ (1996),6.2,龙格尔

SJ-3772A 血溅十三号警署 Assault on Precinct 13‎ (1976),7.3,约翰·卡朋特

SJ-3798A 行运一条龙 The Lucky Guy (1998),6.7,高清重编码视频,

周星驰、郑秀文、杨恭如

SJ-3826A 遮蔽的天空 /情陷撒哈拉/ The Sheltering Sky‎ (1990),7.8,贝纳尔多·贝托鲁奇

SJ-3827A 致命标靶 /飞越东柏林Target (1985),7,吉恩·哈克曼、马特·狄龙 经典动作电影

SJ-3838A 塔兰图拉毒蛛 Black Belly of theTarantula‎ (1971),5.3,意大利,铅黄名导 保罗·卡瓦拉

SJ-3846A 叶问外传:张天志 Master Z: The Ip ManLegacy‎ (2018),5.6,

袁和平,张晋、柳岩、杨紫琼、托尼·贾、郑嘉颖、周秀娜

SJ-3851A 情欲奇谈 / 性爱宝典 (1972),8,伍迪·艾伦自编自导自演经典情电影,箭影英B

Everything You AlwaysWanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask

SJ-3857A 与龙共舞 (1991),7.2,王晶,刘德华 午马 翁虹 张敏 叶德娴

SJ-3865A 惊爆十三天 (全球独家自制无限码收藏版)ThirteenDays(2000),8,

导演: 罗杰·唐纳森,凯文·科斯特纳

SJ-3869A 一眉道人 (1989),7.5,林正英 / 钱小豪 / 吕方

SJ-3870A 星月童话 (1999),7.9,张国荣 / 常盘贵子 / 星野有香 / 杨紫琼

SJ-3871A Beyond 日记之莫欺少年穷 (1991),8,黄家驹 / 黄家强 / 黄贯中 / 叶世荣 / 王菲

SJ-3872A 一条狗的回家路 / 贝拉400哩的约定/为了与你相聚 / A Dog's Way Home‎ (2019),

7,美国本片为《一条狗的使命》姊妹篇

SJ-3879A 假装性高潮 Fake Orgasm‎ (2010),6.4,西班牙 纪录片

SJ-3873A 三重威胁之、跨国大营救 Triple Threat(2019),6.3,TM-R0098

五国动作巨星,合力打造跨国犯罪动作商业大片,中国 陈虎 / 卢靖姗 、

泰国 托尼贾、印尼 伊科·乌艾斯、英国 斯科特·阿金斯、美国 迈克尔·加·怀特

SJ-3882A 四千金的情人 The Age of Beauty (1992),7,西班牙,

奥斯卡击败《霸王别姬》夺得最佳外语片

SJ-3887A 圣战风云 Undeclared War (1990),5.8,林岭东,李修贤 关之琳

SJ-3888A 请做我的奴隶2:请做我的主人 Be My Master

SJ-3890A 二见钟情 /暗恋你暗恋你(港) / While You Were Sleeping‎ (1995),7.7,

桑德拉·布洛克、比尔·普尔曼

SJ-3892A 特工 /北风(台) /北寒谍战(港) / 工作 /The Spy Gone North(2018),8.5,韩国

SJ-3898A 六个瑞典女孩 在学校 Six Swedes on aCampus

SJ-3899A 六个瑞典女孩 在伊比沙 6 Schwedinnen aufIbiza

SJ-3900A 六个瑞典女孩 在加油站 Six Swedes at a Pump,QS

SJ-3901A 六个瑞典女孩 在阿尔卑斯山 Sechs Schwedinnen auf der Alm

SJ-3915A 花旗少林 (1994),6.8,刘镇伟,周润发 吴倩莲 刘家辉 秦汉 王敏德

SJ-3918A 逃亡者 The Escapees (1981),5.2,情瑟僵尸类型片

SJ-3932A 触不可及(美国版) The Upside(2017),8.3,根据法国同名经典翻拍

SJ-3936A 至尊神探 Dick Tracy (1990),7,阿尔·帕西诺、麦当娜

SJ-3937A 我要得太多,你给得太少 / 别无他求 What More Do IWant (2010),6,意大利

SJ-3945A 欲海潮 /夜惊情 /Poison Ivy (1992),6.3 ,德鲁·巴里摩尔领衔

SJ-3946A 欲海潮2 /挑战惊魂夜 / Poison Ivy II‎ (1996),5.9, 莉莎·米兰诺领衔

SJ-3947A 欲海潮3 /禁忌惊魂夜 Poison Ivy: The New Seduction‎ (1997),5.5 ,

杰米·普莱斯利领衔

SJ-3948A 欲海潮4 /毒常春藤 / 秘密会党 / Poison Ivy: The Secret Society ‎ (2008),4.7 ,

肖娜·沃德隆

SJ-3952A 春寒 (1981),7.5,凤飞飞电影处女作,归亚蕾合演,台北金马影展最佳剧情片

SJ-3958A 放·逐 (2006),8,杜琪峰,黄秋生 吴镇宇 张家辉 任贤齐 何超仪 张耀扬 林雪 任达华

SJ-3965A 过客 (2K修复版)The Traveler مسافر‎ (1974),8.5,

阿巴斯·基亚罗斯塔米

SJ-3966A 家庭作业 (2K修复版)Homework مشق شب‎ (1989),8,阿巴斯·基亚罗斯塔米 纪录片

SJ-3978A 暴徒刑罚史·私刑 Yakuza Law やくざ刑罰史・私刑‎ (1969),5.9,粉红,

石井辉男,黑社会内部刑罚的三个故事

SJ-3983A 战神传说 (1992),6.3,洪金宝,程小东、元奎,刘德华、梅艳芳、张曼玉

SJ-4010A 勾引陌生人 /完美陌生人Perfect Stranger (2007),6.6,布鲁斯·威利斯,哈莉·贝瑞

SJ-4069A 点指兵兵 (1979),7.3,香港新浪潮 章国明写实警匪片

SJ-4070A 肥龙过江 (1978),6.3,洪金宝自导自演胖版李小龙致敬《猛龙过江》之经典

SJ-4079A 那些年,我们一起追的女孩(台湾版) ,8.1,台湾

SJ-4080A 那些年,我们一起追的女孩(2018日本版) You Are the Apple of My Eye

あの頃、君を追いかけた‎ (2018),6.2

SJ-7690X 最后得分(第二版) Final Score (2018),6.3,皮尔斯·布鲁斯南,火爆动作大片

SJ-7744 上校的恐慌 上校的恐惧 Colonel Panics - カーネルパニック‎ (2016),范田纱纱

SJ-7780 我唾弃你的坟墓4:似曾相识 I Spit on Your Grave: Deja Vu‎ (2019),3.6

SJ-90002A 权力的游戏(第二季) (5BD)Game of Thrones Season 2

SJ-90003A 权力的游戏(第三季) (5BD)Game of Thrones Season 3

SJ-90004A 权力的游戏(第四季) (4BD)Game of Thrones Season 4

SJ-90005A 权力的游戏(第五季) (4BD)Game of Thrones Season 5

SJ-90006A 权力的游戏(第六季) (4BD)Game of Thrones Season 6

SJ-90007A 冰与火之歌:权力的游戏(第七季)(第二版)(4BD)Game of Thrones Season 7

SJ-50132A~50134A 镖客三部曲(5BD50珍藏版)

SJ-50136A 叛谍裁判 /伸冤人(BD50珍藏版)The Equalizer(2014),7.6,

安东尼·福魁阿,丹泽尔·华盛顿

SJ-50141A 城市猎人 (BD50G 2K修复珍藏版) (1993),7.4,成龙 王祖贤 邱淑贞 后藤久美子 单立文

SJ-50162A~50163A A计划(1-2) (BD50G2K修复版),7.8-7.5

SJ-50165A 冰海陷落 【BD50珍藏版】Hunter Killer (2018),6.7,

普京亲口痛批,“陷落宇宙”又一火爆力作,杰拉德·巴特勒

SJ-50169A 鬼玩人 (BD50G+25G双碟珍藏版)The Evil Dead ,7.5,山姆·雷米

SJ-50175A 当哈利遇到莎莉 /90男欢女爱WhenHarry Met Sally... ‎ (1989),8.3,

BD50G 30周年纪念4K修复珍藏版,甜姐梅格·瑞恩

SJ-50196A 艳舞女郎 (全新4K重制版,第二版)Showgirls‎ (1995),6.8,保罗·范霍文

SJ-50202A 偷天情缘/土拨鼠日 (BD50G 珍藏版)Groundhog Day,8.6,比尔·莫瑞 喜剧经典

SJ-50203A 奎迪/洛奇7 (BD50G珍藏版)Creed (2015),7.5

SJ-50207A 海王 (BD50G珍藏版)Aquaman (2018),7.6,,DC目前票房最高之超英电影,视觉效果无比华丽宏大,温子仁

SJ-50211A 猫鼠游戏 (BD50珍藏版)Catch Me If You Can (2002),9,豆排75,

史蒂文·斯皮尔伯格执导,莱昂纳多·迪卡普里奥、汤姆·汉克斯

SJ-50212A 空军一号 (BD50G珍藏版)Air Force One ‎ (1997),7.5,

沃尔夫冈·彼德森,哈里森·福特

SJ-50215A 真爱至上 (BD50十周年纪念珍藏版)LoveActually(2003),8.5,豆排149,

艾玛·汤普森、凯拉·奈特莉、连姆·尼森,加央视国配组成独家四国配

SJ-50229A 小偷家族 (BD50G珍藏版)Shoplifter / 万引き家族‎ (2018),是枝裕和,8.7

SJ-50230A 野兰花 (BD50G 珍藏版)Wild Orchid (1990),6.1,英尤里卡新版

扎尔曼·金,米基·洛克 / 杰奎琳·比塞特

SJ-50231A 淘金记 (BD50G珍藏版)The Gold Rush,9.1,卓别林 传世经典

SJ-50237A K-19:寡妇制造者 (BD50珍藏版)K-19:The Widowmaker (2002),7.7,

凯瑟琳·毕格罗,哈里森·福特、连姆·尼森