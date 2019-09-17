SJ-3479A 少年泰坦出击电影版 Teen Titans Go! To the Movies (2018)，8.0，

DC少年悍将的第一部电影

SJ-3696A 倚天屠龙记之、魔教教主(1993)，7.6，王晶，

李连杰 张敏 邱淑贞 黎姿 洪金宝 吴镇宇 吴耀汉

SJ-8824X 鬼故事（第二版） Ghost Stories ‎ (2017)，7.1，英国

SJ-8852X 最后得分（第二版） Final Score (2018)，6.3，皮尔斯·布鲁斯南，火爆动作大片

SJ-8862 欢乐时光谋杀案 The Happytime Murders (2018)，6.4，

媲美《泰迪熊》最腥喜剧

SJ-8867 裸爱杀机/丽兹 Lizzie (2018)，6.3，

美国史上震惊血案之一，丽兹·波顿的真人实事改编

SJ-8871 加尔维斯顿 Galveston(2018)，6.8，

演而优则导法国美女 梅拉尼·罗兰 首部英语电影，美妓亡命天涯

SJ-8874 蓝蜥蜴俱乐部（2018） Blue Iguana，5.3，英国

SJ-8885 野小子们 / 恶童超级歪(台) / The Wild Boys （2017），7.3，

类似女版《发条橙》，涉及到不少情色元素

SJ-8904 淘金杀手 /希斯特斯兄弟 / 姐妹兄弟 / The Sisters Brothers‎ (2018)，7.7，

威尼斯电影节 金狮奖提名

SJ-8941 不要碰我 /禁身接触 Touch Me Not / Nu mă atinge-mă‎ (2018)，6.6，

柏林国际影节金熊奖最佳影片及最佳处女作奖，

女导演 阿迪娜·平特莱 用极大尺度画面展现人类自我探索

SJ-10251B 蜜桃成熟时 （数码修复版）(第二版）Crazy Love

SJ-10365A~10367A 黑社会三部曲 ，三池崇史

SJ-10365A 黑社会三部曲①新宿黑社会 Shijuku TriadSociety

SJ-10366A 黑社会三部曲②极道黑社会RAINY DOG

SJ-10367A 黑社会三部曲③日本黑社会（2D9）Ley Lines

SJ-10496A 暴君尼禄史2 Porno Holocaust，重口味

SJ-10497A 旧爱1+2 Alte Liebe Teil 1 &2 ，1920年的艳情短片合集

SJ-10504A 风味人间（2D9） Once Upon a Bite，9.2，中国美食纪录片神作

SJ-10513A 了不起的薄伽丘 /十日谈：爱与欲 Wondrous Boccaccio ，意大利QS

SJ-10516A 冰肤传说 Cold Skin‎ (2017)，6.2，西班牙，震撼特效打造磅礡科幻战争！

冰冷异种与人类正面对决！

有如莎士比亚、卡夫卡、史蒂芬金共同创作的奇幻寓言，畅销全球的西班牙文学改编。

SJ-10524A 残酷异常虐待物语：元禄女系图 Orgies of Edo，石井輝男

SJ-10533A 18锦短片集2018 Shocking Shorts 2018

SJ-10572A 宝马山奇案 ，香港经典 首现加长版本，高清加长版重编码视频

SJ-10574A 印度合伙人 Padman（2018），8.1，公映国配，等第二版

SJ-10588A 江湖女间谍 Viva María! (1965)，6.4，路易·马勒，碧姬·芭铎、让娜·莫罗

SJ-10602A 科洛弗悖论 The Cloverfield Paradox‎ (2018)，6，

科幻神作科洛弗档案系列宇宙第三部

SJ-10614A 行运一条龙 (1998)，6.7，高清重编码视频，周星驰、郑秀文、杨恭如

SJ-10615A 算死草 (1997)，6.9，高清重编码视频，周星驰、莫文蔚、邱淑贞

SJ-10619A 极道追踪 Zodiac Killer‎ (1991) ，6.4，许鞍华执导，刘德华、钟楚红

SJ-10644A 一个露阴癖者的亲密告白 Confesiones íntimas de una exhibicionista，

赫苏斯·佛朗哥

SJ-10657A 天蚕变 （1983），6.6，1080P高清重编码，鲁俊谷，徐少强、万梓良

SJ-10687A 六个瑞典女孩在学校 Six Swedes on aCampus

SJ-10688A 六个瑞典女孩在伊比沙 More DesiresWithin Young Girls

SJ-10671A 星月童话 （1999），7.9，张国荣 / 常盘贵子 / 星野有香 / 杨紫琼，高清重编码视频

SJ-10673A Beyond 日记之莫欺少年穷 (1991)，8，黄家驹 黄家强 黄贯中 叶世荣 王菲

SJ-10692A 双重约会 /血腥破处夜Double Date ‎ (2017)，4.7，英国

SJ-10693A 伴我闯天涯 （1989），7.1，林岭东，周润发 钟楚红 张耀扬

SJ-10706A 逃亡者 The Escapees (1981)，5.2，情瑟僵尸类型片

SJ-10712A 冷血奇兵/铁血武士Flesh+Blood(1985)，6.9，重编码，保罗·范霍文

SJ-10714A 煤气灯下（1940版） Gaslight，7.2，1944年英格丽·褒曼翻拍的同名原作

SJ-10724A 春寒 (1981)，7.5，凤飞飞电影处女作，归亚蕾合演，台北金马影展最佳剧情片

SJ-10725A 秋莲 (1979)，5.5，侯孝贤编剧，凤飞飞

SJ-10746A 暴徒刑罚史·私刑 Yakuza Law，日本粉红经典，石井辉男

SJ-10749A 失落风尘 / 欢乐/你尋我開心（港）Joy （2018），6.2 ，奈尔及利亚版《一个婊子的荣耀》

SJ-10764A 影子大地 Shadowlands ‎ (1993)，8.7 ，英国，安东尼·霍普金斯

SJ-10765A 恶魔 The Demons （1973），5.2，赫苏斯·弗朗哥

SJ-10770A 埋伏 (1973)，6.1，邵氏，何梦华导演

SJ-10786A 勇者无惧‎ (1981)，7.4，袁和平执导，元彪

SJ-10802A 危险第三情 Unlawful Entry (1992)，6.5，库尔特·拉塞尔

SJ-10808A 点指兵兵(1979)，7.3，章国明写实警匪片