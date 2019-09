SJ-3479A 少年泰坦出击电影版 Teen Titans Go! To the Movies (2018),8.0,

DC少年悍将的第一部电影

SJ-3696A 倚天屠龙记之、魔教教主(1993),7.6,王晶,

李连杰 张敏 邱淑贞 黎姿 洪金宝 吴镇宇 吴耀汉

SJ-8824X 鬼故事(第二版) Ghost Stories ‎ (2017),7.1,英国

SJ-8852X 最后得分(第二版) Final Score (2018),6.3,皮尔斯·布鲁斯南,火爆动作大片

SJ-8862 欢乐时光谋杀案 The Happytime Murders (2018),6.4,

媲美《泰迪熊》最腥喜剧

SJ-8867 裸爱杀机/丽兹 Lizzie (2018),6.3,

美国史上震惊血案之一,丽兹·波顿的真人实事改编

SJ-8871 加尔维斯顿 Galveston(2018),6.8,

演而优则导法国美女 梅拉尼·罗兰 首部英语电影,美妓亡命天涯

SJ-8874 蓝蜥蜴俱乐部(2018) Blue Iguana,5.3,英国

SJ-8885 野小子们 / 恶童超级歪(台) / The Wild Boys (2017),7.3,

类似女版《发条橙》,涉及到不少情色元素

SJ-8904 淘金杀手 /希斯特斯兄弟 / 姐妹兄弟 / The Sisters Brothers‎ (2018),7.7,

威尼斯电影节 金狮奖提名

SJ-8941 不要碰我 /禁身接触 Touch Me Not / Nu mă atinge-mă‎ (2018),6.6,

柏林国际影节金熊奖最佳影片及最佳处女作奖,

女导演 阿迪娜·平特莱 用极大尺度画面展现人类自我探索

SJ-10251B 蜜桃成熟时 (数码修复版)(第二版)Crazy Love

SJ-10365A~10367A 黑社会三部曲 ,三池崇史

SJ-10365A 黑社会三部曲①新宿黑社会 Shijuku TriadSociety

SJ-10366A 黑社会三部曲②极道黑社会RAINY DOG

SJ-10367A 黑社会三部曲③日本黑社会(2D9)Ley Lines

SJ-10496A 暴君尼禄史2 Porno Holocaust,重口味

SJ-10497A 旧爱1+2 Alte Liebe Teil 1 &2 ,1920年的艳情短片合集

SJ-10504A 风味人间(2D9) Once Upon a Bite,9.2,中国美食纪录片神作

SJ-10513A 了不起的薄伽丘 /十日谈:爱与欲 Wondrous Boccaccio ,意大利QS

SJ-10516A 冰肤传说 Cold Skin‎ (2017),6.2,西班牙,震撼特效打造磅礡科幻战争!

冰冷异种与人类正面对决!

有如莎士比亚、卡夫卡、史蒂芬金共同创作的奇幻寓言,畅销全球的西班牙文学改编。

SJ-10524A 残酷异常虐待物语:元禄女系图 Orgies of Edo,石井輝男

SJ-10533A 18锦短片集2018 Shocking Shorts 2018

SJ-10572A 宝马山奇案 ,香港经典 首现加长版本,高清加长版重编码视频

SJ-10574A 印度合伙人 Padman(2018),8.1,公映国配,等第二版

SJ-10588A 江湖女间谍 Viva María! (1965),6.4,路易·马勒,碧姬·芭铎、让娜·莫罗

SJ-10602A 科洛弗悖论 The Cloverfield Paradox‎ (2018),6,

科幻神作科洛弗档案系列宇宙第三部

SJ-10614A 行运一条龙 (1998),6.7,高清重编码视频,周星驰、郑秀文、杨恭如

SJ-10615A 算死草 (1997),6.9,高清重编码视频,周星驰、莫文蔚、邱淑贞

SJ-10619A 极道追踪 Zodiac Killer‎ (1991) ,6.4,许鞍华执导,刘德华、钟楚红

SJ-10644A 一个露阴癖者的亲密告白 Confesiones íntimas de una exhibicionista,

赫苏斯·佛朗哥

SJ-10657A 天蚕变 (1983),6.6,1080P高清重编码,鲁俊谷,徐少强、万梓良

SJ-10687A 六个瑞典女孩在学校 Six Swedes on aCampus

SJ-10688A 六个瑞典女孩在伊比沙 More DesiresWithin Young Girls

SJ-10671A 星月童话 (1999),7.9,张国荣 / 常盘贵子 / 星野有香 / 杨紫琼,高清重编码视频

SJ-10673A Beyond 日记之莫欺少年穷 (1991),8,黄家驹 黄家强 黄贯中 叶世荣 王菲

SJ-10692A 双重约会 /血腥破处夜Double Date ‎ (2017),4.7,英国

SJ-10693A 伴我闯天涯 (1989),7.1,林岭东,周润发 钟楚红 张耀扬

SJ-10706A 逃亡者 The Escapees (1981),5.2,情瑟僵尸类型片

SJ-10712A 冷血奇兵/铁血武士Flesh+Blood(1985),6.9,重编码,保罗·范霍文

SJ-10714A 煤气灯下(1940版) Gaslight,7.2,1944年英格丽·褒曼翻拍的同名原作

SJ-10724A 春寒 (1981),7.5,凤飞飞电影处女作,归亚蕾合演,台北金马影展最佳剧情片

SJ-10725A 秋莲 (1979),5.5,侯孝贤编剧,凤飞飞

SJ-10746A 暴徒刑罚史·私刑 Yakuza Law,日本粉红经典,石井辉男

SJ-10749A 失落风尘 / 欢乐/你尋我開心(港)Joy (2018),6.2 ,奈尔及利亚版《一个婊子的荣耀》

SJ-10764A 影子大地 Shadowlands ‎ (1993),8.7 ,英国,安东尼·霍普金斯

SJ-10765A 恶魔 The Demons (1973),5.2,赫苏斯·弗朗哥

SJ-10770A 埋伏 (1973),6.1,邵氏,何梦华导演

SJ-10786A 勇者无惧‎ (1981),7.4,袁和平执导,元彪

SJ-10802A 危险第三情 Unlawful Entry (1992),6.5,库尔特·拉塞尔

SJ-10808A 点指兵兵(1979),7.3,章国明写实警匪片