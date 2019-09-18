TM-R0081 爱，死亡和机器人 Love，Death &Robots（2019），9.4，

NETFLIX 又一超级重磅 "成仁爆力血星" 动画上线，

TM-R0292 寄生虫 /上流寄生族 Parasite(2019)，9.2， 喜剧，南韓首次坎城金棕櫚大獎作品

4GBD25 2083 野梨树 The Wild Pear Tree(2018)，7.7，金棕榈奖提名，土耳其 努里·比格·锡兰

4GBD25 2121 死亡约会 / 死海杀人事件 Appointment withDeath (1988)，6.9，

别具风情的 “海岛谋杀三部曲” ：

《阳光下的罪恶 Evil Under the Sun‎ (1982)》、

《加勒比海谋杀案/加勒比海之谜 A Caribbean Mystery》。

推理探案题材经典影片

4GBD25 2144 秘密入侵 /陆军敢死队 The Secret Invasion(1964) ，5.9，二战，罗杰·科曼

4GBD25 2160 铁蹄壮士魂 Counterpoint (1967)，6.3，查尔登·海斯顿，二战经典

4GBD25 2162 威猛奇兵/洛城生死斗/惊天大行动 To Live and Die in L.A. (1985)，7.5，

美国经典犯罪、动作

4GBD25 2163 萌芽 Germinal (1993) ，8.2

4GBD25 2166 纽约杀人狂 Squartatore di New York, Lo‎ (1982)，6.4，意大利 卢西奥·弗尔兹

4GBD25 2172 希望与荣耀 / 光荣岁月 Hope and Glory (1987)，8.5，英国

4GBD25 2176 复仇的女枪手/海妮·考尔德 Hannie Caulder (1971) ，5.8，拉蔻儿·薇芝，

英国，经典西部片

4GBD25 2177 罗宾汉与玛莉安 / 罗宾汉与玛丽安 Robin and Marian (1976)，6.7，

肖恩康纳利、奥黛丽赫本，经典动作爱情片

4GBD25 2187 科蒂兹堡大逃亡/逃离科迪斯/科尔蒂斯要塞 Colditz (2005) ，7.4，英国 二战

4GBD25 2194 惊盗乱点 /绝命盗窃/大劫案 Larceny (2017)，3.6，杜夫·龙格尔

4GBD25 2236 霸主 /大君主之役/霸王行动 Overlord (2018)，6.5，二战/科幻/僵尸

4GBD25 2241 羞耻 Shame (1968)，8.3，瑞典 英格玛·伯格曼，

CC标准2019年2月全新采用4K母带逐帧修复

4GBD25 2244 逃脱者 （又名: 溜走的那个 / 冯维拉逃跑记 / 铁网逃龙）

TheOne That Got Away (1957)，7.2，经典 二战

4GBD25 2253 传控 Take The Ball Pass The Ball‎ (2018)，8.7，

西班牙，纪录片，足球 运动，109分钟

4GBD25 2259 64号病历/悬案密码4 Journal 64 （2018），6.9，丹麦，

系列电影《悬案密码》的第四部!

4GBD25 2288 魂断威尼斯 / 威尼斯之死 Death in Venice (1971)，8.2，意大利，

卢基诺·维斯康蒂 经典，CC标准2019年2月发行4K

4GBD25 2292 铁勒马九壮士 /血染雪山红 / 雪地英雄 The Heroes of Telemark‎ (1965)，6.8，

经典二战，柯克道格拉斯，乔/童上译国配

4GBD25 2300 彼得卢：血染曼彻斯特 (2018) ，6.8，"金狮奖" 提名，

1819年彼得盧之役的鎮壓示威屠殺所改編!

4GBD25 2306 追击者 추격자‎ (2008)，8.4，罗泓轸，河正宇 / 金允石 / 徐英姬

4GBD25 2308 三角洲突击队2：铜墙铁壁 / 突袭哥伦比亚

Delta Force 2: Operation Stranglehold‎ (1990)，6，查克·诺瑞斯

4GBD25 2314 巴阿里亚：风之门 Baaria(2009)，7.5，意大利，朱塞佩·托纳多雷

4GBD25C 2315 妖兽都市 The Wicked City（1992），6.1，徐克，

李嘉欣、黎明、张学友、张耀扬、李若彤、袁和平、叶山丽子，

根据日本畅销漫画改编，经典港产魔幻

4GBD25C 2326 给爸爸的信 / 赤子威龙 / 父子武状元 My Father is a Hero（1995），7.7，

李连杰 梅艳芳 于荣光

4GBD25C 2338 目露兇光 Victim（1999），7.2，林岭东，刘青云 梁家辉 关宝慧 邹兆龙

4GBD25 2502 情瑟交响曲 Sinfonía erótica(1980)，西班牙 赫苏斯·佛朗哥

4GBD25 2567 血溅黄沙 / 步步杀机 / 白沙事件 White Sands（1992），6.1

塞缪尔·杰克逊、威廉·达福、米基·洛克，经典犯罪惊悚影片

4GBD25 2568 战火实录 /甲弹部队 Bravo Two Zero（1999），7.3，

波湾战争时英国特种空降勤务队(SAS)执行”BravoTwo Zero”的真实故事。

4GBD25 2569 魔鬼悍将 Men of War（1994），6.2，龙格尔

4GBD25 2570 绝地双尊 /叠影威龙 Double Impact(1991)，6.1，尚格·云顿

4GBD25 2577 笼中女囚 Frauengefängnis‎ (1975)，4.8，赫苏斯·佛朗哥

4GBD25 2587 极乐同盟 /如何达到性高潮 / Spiklenci slasti‎ / Conspirators of Pleasure (1996)，

8.5，捷克，杨·史云梅耶，动画 喜剧，85分钟

4GBD25 2588 梦魇疯人院 / Lunacy / 疯狂疗养院 / Sílení‎ (2005)，8，捷克，杨·史云梅耶

4GBD25 2594 九号囚室女人 Frauen für Zellenblock 9 (1977)，6.9，赫苏斯·佛朗哥

4GBD25 2597 水獭塔卡 Tarka the Otter (1979)，9.1~6.8，英国

4GBD25 2601 第七爱露营 Love Camp 7 (1969)，3.8，美国 二战 QS

4GBD25C 2606 沦落人 Still Human （2018），8.2，黄秋生、叶童

4GBD25C 2607 作家的謊言:筆忠誘罪 Deception of the Novelist（2018），6.7，

《一路向西》作者“向西村上春树” 编剧

4GBD25C 2612 花城 The Last Affair（1983），6.5，周潤發、鄭裕玲、夏文汐

4GBD25 2608 巴尔干边界/绝密突袭 The Balkan Line（2019），7.5，真人真事，

俄罗斯特种部队与科索沃当地武装人员发生军事对抗，俄罗斯战争动作大片!

4GBD252619 阿尔及尔之战/阿尔及利亚的战争 The Battle of Algiers（1966），8.5，

真人真事改编，经典战争

4GBD25C 2624 风月 Temptress Moon(1996)，7.5，陈凯歌，张国荣、巩俐

4GBD25 2629 福尔摩斯秘史 The Private Life ofSherlock Holmes (1970)，7.6，

英，比利·怀尔德

4GBD25D 3370 迈克尔·杰克逊：地球之歌 MichaelJackson The Earth's Song (2009)

4GBD25 3907 万鳄巨兽/元凶毕露 Primeval (2007)，5.9，美国

4GBD25 3913 百分之七的溶液 /福尔摩斯奇案录/双雄斗智 The Seven-Per-Cent Solution (1976) ，

6.7， 可与<尼罗河的惨案><阳光下的罪恶>相比肩的经典"推理探案"影片

4GBD25 3998 深空失忆/颤栗异次元/潘朵姆 Pandorum (2009)，7.3，

《生化危机》原班人馬挑戰科幻驚悚片型

4GBD25 4550 杀人合约 Contract to Kill (2016) ，3.9，史蒂芬·席格担任监制和主演

4GBD25A 4690 宝莱坞机器人之恋 /铁甲战神/铁甲情痴终结者/Endhiran(2010)，7.2，

宝莱坞经典科幻巨制，创印度影史多个 “第一”，号称亚洲第一片

4GBD25 5568 童军手册之僵尸启示录/殭尸教战守则/戆Scouts打爆丧尸城/童子军大战僵尸

Scouts Guide to the ZombieApocalypse (2015) ，6.7，93分钟，

喜剧 / 恐怖，导演：克里斯托弗·B·兰敦，主演：泰尔·谢里丹豪斯顿·塞奇

4GBD25 5620 绿色地狱/食人炼狱 The Green Inferno (2013)，6，伊莱·罗斯执导，

主演：洛伦扎·伊佐、拉蒙·莱、艾瑞尔·利维、达里尔·沙巴拉、可比·毕丝·布兰顿

4GBD25 7251 僵尸肖恩 Shaun of the Dead‎ (2004)，7.7，英国，埃德加·赖特，西蒙·佩吉

4GBD25 7404 重生男人/ 索命条码(台) / 重生曼波 Repo Men (2010)，7.3，动作，

缤纷画中画，双T，裘德·洛、福里斯特·惠特克

4GBD25 8133 绝密飞行 Stealth (2005)，6.7，罗伯·科恩，杰西卡·贝尔、杰米·福克斯

4GBD25 8278 极速60秒 Gone in 60 Seconds‎ (2000)，7.3，尼古拉斯·凯奇、安吉丽娜·朱莉

4GBD 9347 表兄弟 Les Cousins(1959)，7.7，克洛德·夏布洛尔，

英国MOC电影大师收藏版+内附独家原版扫描画册

4GBD25A 9792 追击者2：黄海杀机 The Yellow Sea / 황해‎ (2010)，8.4，罗泓轸，河正宇