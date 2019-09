TM-R0081 爱,死亡和机器人 Love,Death &Robots(2019),9.4,

NETFLIX 又一超级重磅 "成仁爆力血星" 动画上线,

TM-R0292 寄生虫 /上流寄生族 Parasite(2019),9.2, 喜剧,南韓首次坎城金棕櫚大獎作品

4GBD25 2083 野梨树 The Wild Pear Tree(2018),7.7,金棕榈奖提名,土耳其 努里·比格·锡兰

4GBD25 2121 死亡约会 / 死海杀人事件 Appointment withDeath (1988),6.9,

别具风情的 “海岛谋杀三部曲” :

《阳光下的罪恶 Evil Under the Sun‎ (1982)》、

《加勒比海谋杀案/加勒比海之谜 A Caribbean Mystery》。

推理探案题材经典影片

4GBD25 2144 秘密入侵 /陆军敢死队 The Secret Invasion(1964) ,5.9,二战,罗杰·科曼

4GBD25 2160 铁蹄壮士魂 Counterpoint (1967),6.3,查尔登·海斯顿,二战经典

4GBD25 2162 威猛奇兵/洛城生死斗/惊天大行动 To Live and Die in L.A. (1985),7.5,

美国经典犯罪、动作

4GBD25 2163 萌芽 Germinal (1993) ,8.2

4GBD25 2166 纽约杀人狂 Squartatore di New York, Lo‎ (1982),6.4,意大利 卢西奥·弗尔兹

4GBD25 2172 希望与荣耀 / 光荣岁月 Hope and Glory (1987),8.5,英国

4GBD25 2176 复仇的女枪手/海妮·考尔德 Hannie Caulder (1971) ,5.8,拉蔻儿·薇芝,

英国,经典西部片

4GBD25 2177 罗宾汉与玛莉安 / 罗宾汉与玛丽安 Robin and Marian (1976),6.7,

肖恩康纳利、奥黛丽赫本,经典动作爱情片

4GBD25 2187 科蒂兹堡大逃亡/逃离科迪斯/科尔蒂斯要塞 Colditz (2005) ,7.4,英国 二战

4GBD25 2194 惊盗乱点 /绝命盗窃/大劫案 Larceny (2017),3.6,杜夫·龙格尔

4GBD25 2236 霸主 /大君主之役/霸王行动 Overlord (2018),6.5,二战/科幻/僵尸

4GBD25 2241 羞耻 Shame (1968),8.3,瑞典 英格玛·伯格曼,

CC标准2019年2月全新采用4K母带逐帧修复

4GBD25 2244 逃脱者 (又名: 溜走的那个 / 冯维拉逃跑记 / 铁网逃龙)

TheOne That Got Away (1957),7.2,经典 二战

4GBD25 2253 传控 Take The Ball Pass The Ball‎ (2018),8.7,

西班牙,纪录片,足球 运动,109分钟

4GBD25 2259 64号病历/悬案密码4 Journal 64 (2018),6.9,丹麦,

系列电影《悬案密码》的第四部!

4GBD25 2288 魂断威尼斯 / 威尼斯之死 Death in Venice (1971),8.2,意大利,

卢基诺·维斯康蒂 经典,CC标准2019年2月发行4K

4GBD25 2292 铁勒马九壮士 /血染雪山红 / 雪地英雄 The Heroes of Telemark‎ (1965),6.8,

经典二战,柯克道格拉斯,乔/童上译国配

4GBD25 2300 彼得卢:血染曼彻斯特 (2018) ,6.8,"金狮奖" 提名,

1819年彼得盧之役的鎮壓示威屠殺所改編!

4GBD25 2306 追击者 추격자‎ (2008),8.4,罗泓轸,河正宇 / 金允石 / 徐英姬

4GBD25 2308 三角洲突击队2:铜墙铁壁 / 突袭哥伦比亚

Delta Force 2: Operation Stranglehold‎ (1990),6,查克·诺瑞斯

4GBD25 2314 巴阿里亚:风之门 Baaria(2009),7.5,意大利,朱塞佩·托纳多雷

4GBD25C 2315 妖兽都市 The Wicked City(1992),6.1,徐克,

李嘉欣、黎明、张学友、张耀扬、李若彤、袁和平、叶山丽子,

根据日本畅销漫画改编,经典港产魔幻

4GBD25C 2326 给爸爸的信 / 赤子威龙 / 父子武状元 My Father is a Hero(1995),7.7,

李连杰 梅艳芳 于荣光

4GBD25C 2338 目露兇光 Victim(1999),7.2,林岭东,刘青云 梁家辉 关宝慧 邹兆龙

4GBD25 2502 情瑟交响曲 Sinfonía erótica(1980),西班牙 赫苏斯·佛朗哥

4GBD25 2567 血溅黄沙 / 步步杀机 / 白沙事件 White Sands(1992),6.1

塞缪尔·杰克逊、威廉·达福、米基·洛克,经典犯罪惊悚影片

4GBD25 2568 战火实录 /甲弹部队 Bravo Two Zero(1999),7.3,

波湾战争时英国特种空降勤务队(SAS)执行”BravoTwo Zero”的真实故事。

4GBD25 2569 魔鬼悍将 Men of War(1994),6.2,龙格尔

4GBD25 2570 绝地双尊 /叠影威龙 Double Impact(1991),6.1,尚格·云顿

4GBD25 2577 笼中女囚 Frauengefängnis‎ (1975),4.8,赫苏斯·佛朗哥

4GBD25 2587 极乐同盟 /如何达到性高潮 / Spiklenci slasti‎ / Conspirators of Pleasure (1996),

8.5,捷克,杨·史云梅耶,动画 喜剧,85分钟

4GBD25 2588 梦魇疯人院 / Lunacy / 疯狂疗养院 / Sílení‎ (2005),8,捷克,杨·史云梅耶

4GBD25 2594 九号囚室女人 Frauen für Zellenblock 9 (1977),6.9,赫苏斯·佛朗哥

4GBD25 2597 水獭塔卡 Tarka the Otter (1979),9.1~6.8,英国

4GBD25 2601 第七爱露营 Love Camp 7 (1969),3.8,美国 二战 QS

4GBD25C 2606 沦落人 Still Human (2018),8.2,黄秋生、叶童

4GBD25C 2607 作家的謊言:筆忠誘罪 Deception of the Novelist(2018),6.7,

《一路向西》作者“向西村上春树” 编剧

4GBD25C 2612 花城 The Last Affair(1983),6.5,周潤發、鄭裕玲、夏文汐

4GBD25 2608 巴尔干边界/绝密突袭 The Balkan Line(2019),7.5,真人真事,

俄罗斯特种部队与科索沃当地武装人员发生军事对抗,俄罗斯战争动作大片!

4GBD252619 阿尔及尔之战/阿尔及利亚的战争 The Battle of Algiers(1966),8.5,

真人真事改编,经典战争

4GBD25C 2624 风月 Temptress Moon(1996),7.5,陈凯歌,张国荣、巩俐

4GBD25 2629 福尔摩斯秘史 The Private Life ofSherlock Holmes (1970),7.6,

英,比利·怀尔德

4GBD25D 3370 迈克尔·杰克逊:地球之歌 MichaelJackson The Earth's Song (2009)

4GBD25 3907 万鳄巨兽/元凶毕露 Primeval (2007),5.9,美国

4GBD25 3913 百分之七的溶液 /福尔摩斯奇案录/双雄斗智 The Seven-Per-Cent Solution (1976) ,

6.7, 可与<尼罗河的惨案><阳光下的罪恶>相比肩的经典"推理探案"影片

4GBD25 3998 深空失忆/颤栗异次元/潘朵姆 Pandorum (2009),7.3,

《生化危机》原班人馬挑戰科幻驚悚片型

4GBD25 4550 杀人合约 Contract to Kill (2016) ,3.9,史蒂芬·席格担任监制和主演

4GBD25A 4690 宝莱坞机器人之恋 /铁甲战神/铁甲情痴终结者/Endhiran(2010),7.2,

宝莱坞经典科幻巨制,创印度影史多个 “第一”,号称亚洲第一片

4GBD25 5568 童军手册之僵尸启示录/殭尸教战守则/戆Scouts打爆丧尸城/童子军大战僵尸

Scouts Guide to the ZombieApocalypse (2015) ,6.7,93分钟,

喜剧 / 恐怖,导演:克里斯托弗·B·兰敦,主演:泰尔·谢里丹豪斯顿·塞奇

4GBD25 5620 绿色地狱/食人炼狱 The Green Inferno (2013),6,伊莱·罗斯执导,

主演:洛伦扎·伊佐、拉蒙·莱、艾瑞尔·利维、达里尔·沙巴拉、可比·毕丝·布兰顿

4GBD25 7251 僵尸肖恩 Shaun of the Dead‎ (2004),7.7,英国,埃德加·赖特,西蒙·佩吉

4GBD25 7404 重生男人/ 索命条码(台) / 重生曼波 Repo Men (2010),7.3,动作,

缤纷画中画,双T,裘德·洛、福里斯特·惠特克

4GBD25 8133 绝密飞行 Stealth (2005),6.7,罗伯·科恩,杰西卡·贝尔、杰米·福克斯

4GBD25 8278 极速60秒 Gone in 60 Seconds‎ (2000),7.3,尼古拉斯·凯奇、安吉丽娜·朱莉

4GBD 9347 表兄弟 Les Cousins(1959),7.7,克洛德·夏布洛尔,

英国MOC电影大师收藏版+内附独家原版扫描画册

4GBD25A 9792 追击者2:黄海杀机 The Yellow Sea / 황해‎ (2010),8.4,罗泓轸,河正宇