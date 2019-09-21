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心魔 (1975)

又名：恶魔的首级 / The Bedevilled

评分：豆瓣 6.4，IMDb 5.2

导演: 罗维

编剧: 罗维

主演: 柯俊雄 / 池玲子 / 田俊 / 黄兰 / 米雪

类型: 惊悚 / 恐怖

国家: 中国香港

出品：嘉禾电影有限公司

语言: 汉语普通话

上映: 1975-01-01

片长: 90min

IMDb 链接: tt0072689

民国初年华北某小县，发生了一宗离奇命案，万地绅士林子卿之子林继尧被发现死于一家小酒馆的老板娘床上。林子卿控告该酒馆老板曾家驹谋杀其子，案由县知事唐崇陶主审。

林家管家林贵作供，指案发当日，他与林继尧到曾家酒铺喝酒，老板娘贞娘向继尧勾搭。曾家驹返来捉奸，将林继尧打死。曾家驹与其母斥其诬告，指继尧调戏其媳妇，曾家驹与林贵等人奔入房内，已发现继尧裸毙床上，而贞娘却失踪。

唐崇陶在林家之巨额贿款引诱下，判曾家驹有罪，予以死刑，后贞娘更因此而自杀。崇陶备受良心谴责，此时家驹与贞娘之鬼魂出现，向其索命……

心魔 + 夜归人

编号：JH-3099

配置：港3乐贸修复版

音轨：粤语5.1、国语5.1

字幕：中文、英文

In a small town, the only son of the local influential family is found dead and naked in the bed of wine shop proprietress Cheng Niang.