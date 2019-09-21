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心魔 (1975)
又名：恶魔的首级 / The Bedevilled
评分：豆瓣 6.4，IMDb 5.2
编剧: 罗维
主演: 柯俊雄 / 池玲子 / 田俊 / 黄兰 / 米雪
类型: 惊悚 / 恐怖
国家: 中国香港
出品：嘉禾电影有限公司
语言: 汉语普通话
上映: 1975-01-01
片长: 90min
IMDb 链接: tt0072689
民国初年华北某小县，发生了一宗离奇命案，万地绅士林子卿之子林继尧被发现死于一家小酒馆的老板娘床上。林子卿控告该酒馆老板曾家驹谋杀其子，案由县知事唐崇陶主审。
林家管家林贵作供，指案发当日，他与林继尧到曾家酒铺喝酒，老板娘贞娘向继尧勾搭。曾家驹返来捉奸，将林继尧打死。曾家驹与其母斥其诬告，指继尧调戏其媳妇，曾家驹与林贵等人奔入房内，已发现继尧裸毙床上，而贞娘却失踪。
唐崇陶在林家之巨额贿款引诱下，判曾家驹有罪，予以死刑，后贞娘更因此而自杀。崇陶备受良心谴责，此时家驹与贞娘之鬼魂出现，向其索命……
心魔 + 夜归人
编号：JH-3099
配置：港3乐贸修复版
音轨：粤语5.1、国语5.1
字幕：中文、英文
In a small town, the only son of the local influential family is found dead and naked in the bed of wine shop proprietress Cheng Niang.
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