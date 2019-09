—— 图文整理自网络

心魔 (1975)

又名:恶魔的首级 / The Bedevilled

评分:豆瓣 6.4,IMDb 5.2

导演: 罗维

编剧: 罗维

主演: 柯俊雄 / 池玲子 / 田俊 / 黄兰 / 米雪

类型: 惊悚 / 恐怖

国家: 中国香港

出品:嘉禾电影有限公司

语言: 汉语普通话

上映: 1975-01-01

片长: 90min

IMDb 链接: tt0072689

民国初年华北某小县,发生了一宗离奇命案,万地绅士林子卿之子林继尧被发现死于一家小酒馆的老板娘床上。林子卿控告该酒馆老板曾家驹谋杀其子,案由县知事唐崇陶主审。

林家管家林贵作供,指案发当日,他与林继尧到曾家酒铺喝酒,老板娘贞娘向继尧勾搭。曾家驹返来捉奸,将林继尧打死。曾家驹与其母斥其诬告,指继尧调戏其媳妇,曾家驹与林贵等人奔入房内,已发现继尧裸毙床上,而贞娘却失踪。

唐崇陶在林家之巨额贿款引诱下,判曾家驹有罪,予以死刑,后贞娘更因此而自杀。崇陶备受良心谴责,此时家驹与贞娘之鬼魂出现,向其索命……

心魔 + 夜归人

编号:JH-3099

配置:港3乐贸修复版

音轨:粤语5.1、国语5.1

字幕:中文、英文

In a small town, the only son of the local influential family is found dead and naked in the bed of wine shop proprietress Cheng Niang.