哈罗夜归人 哈羅夜歸人 (1978)





又名: Hello, Late Homecomers / Hello! 夜归人

评分:IMDb 5.2

导演: 薛志雄 / 吴宇森 / 刘天赐

主演: 卢远 / 亦嘉 / 陈维英 / 林巧儿





编剧: 薛志雄 / 吴宇森 / 刘天赐

制作:邹文怀

监制:薛志雄,策划

类型: 剧情 / 喜剧 / 动作 / 爱情

国家: 中国香港

出品:嘉禾电影有限公司

发行:寰亚电影发行有限公司

语言: 粤语





上映: 1978-11-16

IMDb 链接: tt0077667





两个男女间色欲而荒唐的故事:马评家阿远一夜风流,获村女绣赠红心内裤,之后又赶往幽会俏女佣,然而风流过后,那条红心内裤竟是运毒工具;阿卢是另一类风流客,跟友麦加打赌可24小时骗少女巧儿上床,反被她敲诈金钱,于是暗下春药报复,服药者却变成麦加。





















哈罗 夜归人 +心魔

编号:JH-3099

配置:港3乐贸修复版

音轨:粤语5.1、国语5.1

字幕:中文、英文





An omnibus of tales from the three directors, Sit, Maka and Woo. Each dealing with true love and romance. The third and the best one of the tales deals with a hen-pecked husband trying to kill his wife. An action packed tale written and directed by John Woo who lets the fireworks fly!





—Joseph P. Ulibas <mculibas@cwnet.com>





















丽的 所有作品中,由邵氏编导组集体创作的作品不是很多,这些作品汇集群策群力,当然算是精品中的精品了,而此片和《红楼春梦》就是这样两部。说起此片的由来,那还是源自一档电视节目。





看到这样一个豪华的导演阵容,而且每一位单独拿出来,在当年的香港风月片中都是鼎鼎大名的人物,就是在这样一个群策群力的创造下,才有了这样一部影片, 而嘉禾在同时也推出了一部《HELLO!夜归人》的影片,导演是薛志雄、刘天赐、吴宇森,而女主角同样是陈维英。





因为这两部影片的影响, 第二年1979年「丽的电视」开创全港第一个名为《哈罗夜归人》的以成年观众为口味的深夜节目,内容包括声色犬马,并邀请红极一时的艳星陈维英担任主持。由于当年电检尺度和社会风气较保守,因此节目播出五集之后,便被当局下令禁播,成为香港电视史上第一个被禁播的电视节目。









70年代的电视是无线和佳视的天下,两家电视台为了抢占收视率也想尽办法,其中风月清谈节目就是由佳视首先开创的,说起风月清谈节目可能我们会想到八十年代后的《今夜不设防》《欢乐今宵》等,其实他们的最早的雏形就是《哈罗夜归人》!~





1978年佳艺电视为抢占先机,制作「七月佳视」攻势,自制及外购了一系列节目,例如「301部队」、「推理剧场」、「名流情史」、「金刀情侠」……十多个节目一次过推出,结果收视率几乎全军尽没,同年八月,佳视告别香江。





在「七月佳视」所有节目中,只有一个节目可算成功,那就是「哈罗夜归人」。此档节目由卢远、亦嘉、陈维英、廖淑仪主持,可算是香港电视史上首个风月清淡节目,一开播就令电视观众耳目一新,节目于深夜播出,收视率奇高,成为城市话题。可惜一个节目救不了整个电视台,佳视解散后,几位主持人立刻得电影人垂青:卢远、亦嘉、陈维英拍了部同名电影「哈罗夜归人」;廖淑仪、陈维英搭上一个卢国雄,拍了部电影「哈罗床上夜归人」。于是在电影中就有了两个版本。









1979年初丽的电视模仿佳视,也制作了一个风月清淡节目,同样取名「哈罗夜归人」,更请来佳视版本的主持人中其中三位,卢远、亦嘉、陈维英转投丽的,再加上一个洪国华,主持该节目。丽的版本的「哈罗夜归人」,内容较佳视版本更加出位,播了数天,收视率已过五成,吓得无线电视手忙脚乱。幸好无线大台即大台,始终有运,丽的版本的「哈罗夜归人」只播了一个星期,便遭政府著令停播,「哈罗」终於要永别了!之后丽的制作了另一清淡节目,取名「猫头鹰时间」,由「哈罗夜归人」原班主持负责,但风月内容大大削减,收视率亦不复当年勇了!









80、90年代,无线、丽的久不久都会制作一些风月清淡节目,但论社会之回响,当然及不上开先河的「哈罗夜归人」了!