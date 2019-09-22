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哈罗夜归人 哈羅夜歸人 (1978)





又名: Hello, Late Homecomers / Hello! 夜归人

评分：IMDb 5.2

导演: 薛志雄 / 吴宇森 / 刘天赐

主演: 卢远 / 亦嘉 / 陈维英 / 林巧儿





编剧: 薛志雄 / 吴宇森 / 刘天赐

制作：邹文怀

监制：薛志雄，策划

类型: 剧情 / 喜剧 / 动作 / 爱情

国家: 中国香港

出品：嘉禾电影有限公司

发行：寰亚电影发行有限公司

语言: 粤语





上映: 1978-11-16

IMDb 链接: tt0077667





两个男女间色欲而荒唐的故事：马评家阿远一夜风流，获村女绣赠红心内裤，之后又赶往幽会俏女佣，然而风流过后，那条红心内裤竟是运毒工具；阿卢是另一类风流客，跟友麦加打赌可24小时骗少女巧儿上床，反被她敲诈金钱，于是暗下春药报复，服药者却变成麦加。





















哈罗 夜归人 +心魔

编号：JH-3099

配置：港3乐贸修复版

音轨：粤语5.1、国语5.1

字幕：中文、英文





An omnibus of tales from the three directors, Sit, Maka and Woo. Each dealing with true love and romance. The third and the best one of the tales deals with a hen-pecked husband trying to kill his wife. An action packed tale written and directed by John Woo who lets the fireworks fly!





—Joseph P. Ulibas <mculibas@cwnet.com>





















丽的 所有作品中，由邵氏编导组集体创作的作品不是很多，这些作品汇集群策群力，当然算是精品中的精品了，而此片和《红楼春梦》就是这样两部。说起此片的由来，那还是源自一档电视节目。





看到这样一个豪华的导演阵容，而且每一位单独拿出来，在当年的香港风月片中都是鼎鼎大名的人物，就是在这样一个群策群力的创造下，才有了这样一部影片， 而嘉禾在同时也推出了一部《HELLO！夜归人》的影片，导演是薛志雄、刘天赐、吴宇森，而女主角同样是陈维英。





因为这两部影片的影响， 第二年1979年「丽的电视」开创全港第一个名为《哈罗夜归人》的以成年观众为口味的深夜节目，内容包括声色犬马，并邀请红极一时的艳星陈维英担任主持。由于当年电检尺度和社会风气较保守，因此节目播出五集之后，便被当局下令禁播，成为香港电视史上第一个被禁播的电视节目。









70年代的电视是无线和佳视的天下，两家电视台为了抢占收视率也想尽办法，其中风月清谈节目就是由佳视首先开创的，说起风月清谈节目可能我们会想到八十年代后的《今夜不设防》《欢乐今宵》等，其实他们的最早的雏形就是《哈罗夜归人》！~





1978年佳艺电视为抢占先机，制作「七月佳视」攻势，自制及外购了一系列节目，例如「301部队」、「推理剧场」、「名流情史」、「金刀情侠」……十多个节目一次过推出，结果收视率几乎全军尽没，同年八月，佳视告别香江。





在「七月佳视」所有节目中，只有一个节目可算成功，那就是「哈罗夜归人」。此档节目由卢远、亦嘉、陈维英、廖淑仪主持，可算是香港电视史上首个风月清淡节目，一开播就令电视观众耳目一新，节目于深夜播出，收视率奇高，成为城市话题。可惜一个节目救不了整个电视台，佳视解散后，几位主持人立刻得电影人垂青：卢远、亦嘉、陈维英拍了部同名电影「哈罗夜归人」；廖淑仪、陈维英搭上一个卢国雄，拍了部电影「哈罗床上夜归人」。于是在电影中就有了两个版本。









1979年初丽的电视模仿佳视，也制作了一个风月清淡节目，同样取名「哈罗夜归人」，更请来佳视版本的主持人中其中三位，卢远、亦嘉、陈维英转投丽的，再加上一个洪国华，主持该节目。丽的版本的「哈罗夜归人」，内容较佳视版本更加出位，播了数天，收视率已过五成，吓得无线电视手忙脚乱。幸好无线大台即大台，始终有运，丽的版本的「哈罗夜归人」只播了一个星期，便遭政府著令停播，「哈罗」终於要永别了！之后丽的制作了另一清淡节目，取名「猫头鹰时间」，由「哈罗夜归人」原班主持负责，但风月内容大大削减，收视率亦不复当年勇了！









80、90年代，无线、丽的久不久都会制作一些风月清淡节目，但论社会之回响，当然及不上开先河的「哈罗夜归人」了！















