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雄霸天下

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编辑 | 删除 1977 吴思远·鹰爪铁布衫，寄居侠客忆难忘，想象中的那一捏！黄正利、刘忠良、元奎、元彪、袁信义

雄霸天下 发布于：

                                                                             —— 图文整理自网络

 

 

 

鹰爪铁布衫 (1977)

 

又名: 寄居侠客 / The Invincible Armour

评分：时光网 7.3，豆瓣 7.2，IMDb 7.0

出品：丽华影业公司

监制：夏帆

导演: 吴思远

编剧: 童路 / 吴思远

主演: 黄正利 / 刘忠良 / 

         王将（ 饰 沈岳） / 元奎（金竹魔丐）、

         元彪 / 袁信义

        高飞（饰 胡师父）、

类型: 动作 / 武侠 / 古装

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1977-06-29

片长: 101分钟

IMDb 链接:  tt0076939

 

      明朝神宗年间，奸佞当道，朝纲混乱，兵部尚书刘天和（川原）为人正直，与其下属萧如风（刘忠良）一起苦谏皇帝要小心刑部尚书郑重狼子野心，郑重（黄正利）怀恨在心，且他早已经里通外族，意欲谋反，更要在朝廷内铲除异己，清除忠良。遂设计暗杀兵部尚书，并嫁祸于萧如风，更企图杀真凶胡龙（李海生）灭口。

 

      萧如风为躲避朝廷的追杀，也为了找出真正的凶手，逃离京城。路上，萧如风结识了一群少林弟子，大家惺惺相惜，共同对抗敌人。

 

      郑重不但是位高权重，而且一身外家功夫，刀枪不入。萧如风苦思破解之法，却始终不得要领。后得知，郑重原本也是少林弟子，他的一身功夫出自少林，却又青出于蓝而胜于蓝，将练功的照门从太阳穴移到了下阴。萧如风与伙伴们每日苦练，终于找到了破解郑重功夫的法门，并在最后决战中一举将郑重击溃。萧如风也抓住了凶手，洗刷了自己的冤情。

 

 

 

 

 

鹰爪铁布衫 (1977)

 

编号：联通 U-0422

配置：德二数码修复版+全新混录完整国配+全新整理注释国配

音轨：德语DD2.0-192K、英语DD2.0-192K、国语DD2.0-192K

字幕：德文、中文1-2

片长：101 分钟

 

Hwang Jang Lee is a corrupt Ming guard who frames John Liu for murder. A wanted fugitive, John hides out with a teen who is an expert in the infamous Iron Armor technique, a technique that means the expert can withstand anything. However, Hwang is an expert in it as well as the Eagle Claw's. Can John stop Hwang befgore it's too late?

 

—Albert Valentin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹰爪铁布衫 The Invincible Armour(1977)

7 .3

鹰爪铁布衫(1977)

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标签：
黄正利 刘忠良 元奎 元彪 袁信义
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