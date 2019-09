—— 图文整理自网络

鬼马天师 鬼馬天師 (1984)

又名: Drunken Arts and Crippled Fist / Drunken Wutang / Taoism Drunkard

评分:时光网 6.6,豆瓣 6.5,IMDb 6.2

导演: 袁祥仁

编剧: 袁家班 / 米奇

主演: 袁日初 饰 吴顺超/阿超

袁祥仁 饰 醉道人/婆婆

袁信义 饰 星宿老魔

太保 饰 潘公子

任世官 饰 星宿老魔师兄

刘皓怡 饰 女魔刹/公主

朱海玲 饰 秀芳妹

罗霈颖(罗璧玲) 饰 秀芳姐姐/由你说遗孀

类型: 喜剧 / 动作 / 恐怖

国家: 中国香港

出品:罗维影业有限公司

发行:寰亚电影发行有限公司

语言: 粤语

上映: 1984-10-29

IMDb 链接: tt0085628

科学门以道术奇诡见称,可惜后人吴顺超无心向道,其婆婆苦无教孙良方。

龙虎山道观醉道人发现超具习道条件,死缠对方。

此时出现了一名叫脑魔的怪客,道术高强,处处要把科学门众人至于死地……

鬼马天师 (+龙凤智多星)

编号:新U9-548

配置:港三 乐贸版

音轨:粤语DD2.0-192K、国语DD2.0-192K

字幕:中文粤语繁体、中文粤语简体、中文国语繁体、中文国语简体

英文、中英双显

片长:91 分钟

备注:内附精彩海报剧照

An incorrigible drunkard kung fu expert brings to this story all the rites and rituals of religion plus the foibles and cunning of the common men into one glorious long laugh.

龙虎山道观醉道人(袁祥仁)一次因清理道堂,撞坏天师像,被罚下山寻觅庚辰年八月十五亥时出生的童子,为新天师像开光。凑巧碰上适合的童子吴顺超(袁日初),即死缠不放,被卷入一场大追杀风波中。

在十多年前,“科学门” 人之中,一名星宿老魔凶残暴戾,屡犯门规,更图盗取掌门令牌,被判以剥手皮刑,再逐出师门。老魔怀恨在心,秘密练成邪功,如今重出江湖,立誓灭绝“科学门”人,并要夺取门权杖。吴顺超的婆婆——问米婆,正是当年剥手皮刑的执法者之一 ……

《奇门遁甲》的出现,开创了武侠电影的新局面。80年的袁家班对民初凤梨头功夫片进行种种革新后,融合中国民间故事及各种杂耍臆怪的巧妙发明,创造出另类功夫片模式-玄门功夫电影。

电影与民间传说串联在一起就变得奇妙无比。在《奇门遁甲》意犹未尽之下,跟风大王罗维看中了题材的后续影响,联合袁家班制作了《鬼马天师》、《阴阳奇兵》等电影,把玄门功夫电影的影响力进一步扩大。

《奇門遁甲》跟风系列:《天师撞邪》、《鬼马天师》、《阴阳奇兵》、《龙发威》等,对中国民间文化的借鉴与创新几乎在每部玄门电影中都可以看到。故事剧情出现深度雷同的情况下,角色的怪异性与法宝机关的奇妙性成为了此类电影的最大噱头。

在80年代类《奇门遁甲》电影中有一个共同的存在,,就是袁祥仁饰演的鬼马天师醉道人,醉道人以梦修道、以酒作乐,可谓嬉戏于浮尘,醉看人世间。人虽浪荡可心地却善良,尤其在提携后辈、对抗邪恶等方面,展现出了久藏心底的正义感。在正派屡遭不测时,总能化险为夷、险中求胜,成为神鬼难料的奇兵;酒量好本领必定也不差,同男一号的屡次搭档中展现出非凡的战斗力,花样百出的奇门妙招精彩连连,轻松自如间显露玄门秒术之精髓。

图片欣赏: