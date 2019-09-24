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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 1984 龙凤智多星，痴心的我张国荣独撑票房，乐坛新锐林忆莲银幕初登，台湾三级艳星倪淑君倾情，王家卫编剧的动作喜剧！

雄霸天下 发布于：

                                                                                    —— 图文整理自网络

 

 

 

龙凤智多星 龍鳳智多星 (1985)

 

又名: The Intellectual Trio

评分：时光网 7.1，豆瓣 6.6，IMDb 5.7

导演: 黎应就

编剧: 王家卫 / 黄炳耀

主演: 张国荣、林忆莲、楼南光、倪淑君

        左颂升、冯淬帆、曹查理

类型: 喜剧 / 动作 / 犯罪

国家: 中国香港

制作：永佳影业有限公司

发行：寰亚电影发行有限公司

语言: 粤语

上映: 1985-06-06(中国香港)

片长: 89 分钟

IMDb 链接: tt0087637

 

　　西门汀（楼南光 饰）和张荣（张国荣 饰）是同行，两人不打不相识，之后成为了好友。一次偶然中，他们遇见了名为单（林忆莲 饰）和双（倪淑君 饰）的扒手姐妹，两个大男人迅速坠入了情网，无奈 “落花有意流水无情”。 

 

　　米安（左颂升 饰）是入行多年的职业杀手，一次执行任务之时，单和双竟然从中作梗，夺走了米安的 “劳动果实”，愤怒之中，米安决定穷追不舍。身陷麻烦之中的双转而向西门汀求助，可单却不幸中了米安的埋伏，最终惨遭杀害。情同手足的姐妹被害，双悲痛欲绝，她发誓一定要为单报仇，不达到此目的誓不罢休，而在此过程中，少不了西门汀和张荣的帮助。

 

 

 

 

龙凤智多星 + 鬼马天师

 

编号：新U9-548 

配置：港三 乐贸版

音轨：粤语DD2.0-192K、国语DD2.0-192K

字幕：中文粤语繁体、中文粤语简体、中文国语繁体、中文国语简体

         英文、中英双显

片长：86 分钟

备注：内附精彩海报剧照

 

 

 

 

      影片本是八十年代城市喜剧中的一部泛泛之作，当时只是为了打开台湾市场而特地打造，主角起用了人气偶像张国荣，并有刚刚崛起的乐坛新锐林忆莲的加盟。故事套用香港电影中惯有的老千路线，为图牟利而斗智斗勇，剧本很明显有拼桥的嫌疑，笑招也并不新鲜。影片推出之后，观众反响并不好，舆论口碑也平平，只因张国荣的明星影响，还是为电影带来了几百万的保本票房。

 

 

 

 

 

The story of two sibling thieves named Pretty Eyes and Slanty Eyes. When the two make the mistake of lightening the wallet of a mob assassin who just got paid for a hit, they find themselves in dire trouble.

 

新加坡国际刑警西门汀（楼南光饰）被派来香港作警政交流，误会中被港方探长张荣（张国荣饰）拘捕，幸而谷督察及时澄清，还派张荣24小时保护西门汀的故事。

 

 

 

 

 

插曲：痴心的我

 

曲:黎小田

词:向雪怀

 

回忆 街灯里你一个

缓步 夜半街头

你的影子 如在低声的说

无比的伤心 漆黑中如像孤单的我

 

曾经 关心我你一个

曾问 问你因何

眼中 闪出 情泪紧拥抱

明白 你心 深爱着我

 

曾经 痴心的我

何以 始终跟你分开

曾经 留下快乐给我

盲目爱 盲目爱 爱着你深

 

 

明天 街灯里再经过

回望 夜半街头

记否 当天 谁在痴痴等你

长夜 问你 可有想着我

 

 

曾经 痴心的我

何以 始终 跟你分开

曾经 留下快乐给我

盲目爱 盲目爱 爱着你深

 

明天 街灯里再经过

回望 夜半街头

记否当天 谁在痴痴等你

长夜 问你可有想着我

 

 

图片欣赏：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

龙凤智多星 Intellectual Trio(1984)

7 .1

龙凤智多星(1984)

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标签：
王家卫 张国荣 林忆莲 倪淑君 冯淬帆 曹查理
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