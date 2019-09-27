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变脸2、客隆人的阴谋

Mörderischer Doppelgänger - Mich gibt's zweimal ()

又名: 变脸2、克隆危机、

Cloned To Kill

评分：IMDb 4.0

导演: 耶尔格·格林勒尔 Jörg Grünler

编剧: Patrick Bennat

主演: 乌韦·博姆 / 施特凡·库尔特 / Marie-Lou Sellem

国家: 德国

语言: 德语

上映: 2000-04-25

IMDb 链接: tt0242711

情报局特工温森特·斯布因格突然被诊断患了脑瘤并且昏迷不醒。待他清醒痊愈回家时却发现一个和他一模一样的另一个温森特已经取代了他，剎那间他失去了自已的家庭、生活和身份，他不但必须展开逃亡以防被无名的杀手灭口，还必须追查出幕后的真相与阴谋！以争回自已的生活和家庭 .... 同时，一个惊天发现让温森特的血液凝固：他没患脑瘤。周围的一切家庭、亲人、同事都突然间变的陌生起来，这到底是一场恶梦还是背后藏有一个惊天的计划……

变脸2、克隆阴谋

编号：BX-LN-101

版本：6区-D5

音轨：国语 2.0、德语DD5.1

字幕：中文字幕

片长：93 分钟

总经销：广东弘艺文化传播有限公司

决战未来破解克隆阴谋危机，

科技追凶力擒变脸夺命狂魔！

科幻惊悚动作片《变脸2》以当今科学界最具争议的课题——克隆为题材。精彩的开篇，悬念重重。政府安全局内设施的概念设计秀逸诡奇、颇具魅力，为观众描绘出可预见的未来：如果人、身份及记忆可以复制，将把人类社会带到何种境地。由于生命可随时、任意地复制，一如工厂里机器大量生产的产品，不但丧失了独特性，也丧失了存在的意义。该片热闹的情节加上热门的话题可谓具有双重的刺激性。

该片少不了所有阿诺电影所具备的元素：惊险的飞车追逐画面、一场接一场的打斗，以及令人目眩的视觉特效。片中其对身分、记忆的探讨，也会让人想起 “魔鬼总动员”、“魔鬼毁灭者”。影片真切反映人类未来社会的境况：可以遥控的直升机、汽车语音驾驶系统，强大的卫星定位系统，高科技克隆实验室，把人带进一个犹如《少数派报告》、《机械公敌》中的未来虚拟空间。

影片是一部百分百电脑特技视觉冲击的动作大戏，影片中的紧张的追逐枪战镜头、火爆的连环撞车场面、血腥的搏命厮杀片断有如《终结者3》那样给观众带来强烈的感官刺激。热闹的情节加上热门的话题，使影片具有双重的刺激性。