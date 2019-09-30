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黄飞鸿义取丁财炮 黃飛鴻義取丁財炮 (1974)

又名: Rivals of Kung Fu

评分：豆瓣 5.2，IMDb 5.0，个评 6.4

导演: 王风

编剧: 王风

主演: 史仲田 / 石坚 / 李丽丽 / 井淼 / 吕小龙 / 许冠英

类型: 剧情 / 冒险

国家: 中国香港

语言: 汉语普通话

上映: 1974-05-25

片长: 93分钟

IMDb 链接: tt0072087

黄飞鸿是清末民初名震岭南的著名拳师，平素以行侠仗义、排解纠纷为己任；除了设馆授徒之外，并医治跌打济世，在武林中极有声望。某天正值黄飞鸿宝芝林药局新张吉庆，德记栏主人周立德前来道贺，并希望黄飞鸿能够帮助他在来年观音诞时抢得丁财炮。

宝芝林开业之际，全镇许多乡绅前来道贺。德高望重的周立德悄悄将黄飞鸿叫到一边，示意他参加今年的观音寿辰舞狮会，替自己抢得丁财炮，讨个好彩头。黄飞鸿对此十分不解，一来自己事业刚刚起步，收徒数量较少；二来周立德生意兴隆，抢丁财炮不过是一种形式，不知他为何如此重视。周立德无奈道出实情：儿子周家福从小娇生惯养，马上要娶亲了却毫无男子气概，女性化十足。周立德担心他完成不了传宗接代的重任，便将希望寄托于丁财炮，希望得到菩萨庇护。

同是开武馆的申九蚣带领徒弟到宝芝林道贺，为人向来低调且清贫的黄飞鸿特意让徒弟包了红包，申九蚣见红包内只有几块大洋，气得带着徒弟拂袖而去。紧接着，又一支狮队前来道贺，大乡绅吴继昌见黄飞鸿手头紧张，便偷偷将大额银票交予宝芝林徒弟大梅，让她包成红包。申九蚣得知此事后，误以为黄飞鸿故意让自己难堪，从此与黄飞鸿结下仇怨。

申九蚣令手下小耗子将其大哥的尸体背到宝芝林假装看病，蓄意陷害黄飞鸿。幸遇好心人现场作证，宝芝林逃过一劫。申九蚣不肯罢休，带领手下来到黄飞鸿徒弟鬼脚七所在的酒楼，诬蔑鬼脚七弄死自己心爱的黄雀，勒索500元。鬼脚七被逼无奈，与申九蚣及其手下动武，却不敌申九蚣，身受重伤。恰好黄飞鸿路过，见申九蚣嚣张跋扈，便将徒弟救下，与申九蚣大打出手。申九蚣不是黄飞鸿的对手，只得甘拜下风。

申九蚣不肯就此罢手，他向黄飞鸿索赔500元，否则就状告他让他蹲监狱。一只黄雀不过几毛钱，申九蚣明摆着是勒索。黄飞鸿却也拿申九蚣没有办法，但500元对黄飞鸿来说确实十分困难。正当黄飞鸿为此一筹莫展时，周立德提出替他还帐，但同时也再一次恳请他替自己抢丁财炮。黄飞鸿骑虎难下，只得答应了周立德。

黄飞鸿到周立德家做客，见到了周立德的儿子周家福。黄飞鸿意识到周家福存在心理疾病，而这种疾病是完全可以治愈的。于是黄飞鸿便叫自己的徒弟梁宽、猪肉荣、大妹等人来到周立德家，他们鼓励周家福面对困难时要拿出男子汉的勇气，渐渐的，周家福的病情有所好转。每当周立德见到儿子，都忍不住地喜笑颜开。

很快，观音诞辰日到了。各武馆都垂涎于丁财炮，大家互不相让全部使出看家本领。尽管申九蚣暗中使用奸计，但黄飞鸿和徒弟们凭借扎实的武功功底还是抢得了丁财炮。此刻更传来喜讯，周家福刚刚成亲妻子便身怀六甲，大家皆大欢喜。

黄飞鸿义取丁财炮 Rivals of Kung Fu (1974)

编号：DT-91808

音轨：国语2.0 粤语2.0

字幕：英文 中文 中文

配置：独家美A区修复版+官方国粤语音轨+官方中英文字幕

影片如果站在彼时年代来说，应该是不错的功夫片，可惜，时过境迁，长江后浪推前浪，远远地输给了徐克、李连杰！ 个评 6.4/10 。

黄飞鸿义取丁财炮

品牌：优视觉 USJ-D5

版本：港三天映

音轨：DD2.0

字幕：中文1-2

黄飞鸿的侠义事迹曾多次被搬上银幕，本片由资深导演王风执导，史仲田饰黄飞鸿、石坚饰申九蚣，配搭新鲜。

王风早期编写了大量的黄飞鸿剧本（关德兴版），后来他自己也指导了几部。本片通过动作细节和情节设计尽量还原出那个时代的样子，在时代感上，不做夸张，什么时代的人做什么样的事情，使我们无论再过多少年，仍然可以通过电影中的细节去窥视。

1847-07 黄飞鸿：习武德为先（李连杰、赵文卓、关德兴、甄子丹、元彪）

曾担任《黄飞鸿五毒斗双龙》、《黄飞鸿大破飞刀党》、《黄飞鸿铁鸡斗蜈蚣》等多部黄飞鸿系列电影编剧工作的王风这一次自编自导了本片，对他来说可谓驾轻就熟。此外，经常在黄飞鸿系列影片中担任反派的老牌明星、外号“奸人坚”的石坚再一次在片中出演一号大反派，为影片增加不少亮点。