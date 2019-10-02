—— 图文整理自网络

BEYOND日记之 莫欺少年穷 BEYOND日記之莫欺少年窮 (1991)

又名: Beyond's Diary

评分：时光网 8.0，豆瓣 8.1，IMDb 6.9

导演: 宋豪辉

编剧: 张肇麟 / 谷德昭

主演: 黄家驹、黄家强、黄贯中、叶世荣、

王菲、高志森、谷德昭、万绮雯、黄百鸣

制片：陈伟杨

出品：黄百鸣

类型: 喜剧 / 音乐

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1991-08-29

片长: 91分钟

IMDb 链接: tt0101439

家驹（黄家驹 饰）、自强（黄家强 饰）、世荣（叶世荣 饰）以及贯中（黄贯中 饰）四个年青人自组乐队，醉心于音乐，但他们每个人都有自己的梦想。

世荣深爱女友 马莉（王菲 饰），但身为医学教授的未来岳父加能却不赞同他从事音乐，加能固执的令晕血的世荣进入医科学习；

梦想成为警察的贯中因身体素质不过关，全靠诚意打动了警方考官，得以从不起眼的交通督导员做起；

家驹一家希望移民美国开餐馆，为了这个目标，全家展开赚钱比赛，家驹身兼数职，一刻不得闲；

初入职场的自强豪情万丈，自信能够凭借努力成为第一流的经纪人。

家驹移民验身报告批出，因工作过劳，怀疑胃癌。吴父为筹钱助家驹假结婚，不惜全家行乞，终被家驹发觉，众人终明白亲情可贵，决留港发展，不作移民打算。

贯中上司得寸进尺，贯中与雯雯转而投考警察，终被接纳，达成心愿。

世荣与众人参加音乐比赛，但被加能医生阻止，幸得众人鼓励，世荣勇敢出台表演，并决转读音乐系，而加能医生亦明白志向不能勉强。

家驹、贯中、自强与世荣终迈出人生一大步。

6区广州环亚版封套，碟已出，镜像未留：

Beyond日记之 莫欺少年穷

编号：U-0981

配置：港三乐贸永恒经典数码修复收藏版+《再见理想》香港首发珍惜绝版+数据文件刻录包

音轨：粤语DD2.0-192K、国语DD2.0-192K

字幕：中文1-4、英文、中英双显

片长：90 分钟

Beyond日记之莫欺少年穷 + 圣诞奇遇结良缘

编号：新U9-435

配置：港三乐贸永恒经典数码修复收藏版

音轨：粤语DD2.0-192K、国语DD2.0-192K

字幕：中文1-4、英文、中英双显

片长：90 分钟

备注：内附高精度海报剧照

Beyond日记之莫欺少年穷 / Beyond's Diary 1991

编号：SJD9-10673A

配置：乐贸港3+镭射港A蓝光高清重编码视频+官方5.1国粤语+官方中英文字幕+精彩预告

音轨：粤5.1-448 国5.1-448

字幕：英 中简 中繁

片长：96 分钟

花絮：预告片

Beyond日记之莫欺少年穷 Beyond's Diary 1991

编号：SJBD-3871A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

镭射港A区首发蓝光版本，原版绝无压缩原汁原味视频，杜比TrueHD 5.1高清无损国粤语，

官方中英文字幕，保留原版精彩预告。

音轨：粤DD-HD5.1 国DD-HD5.1

字幕：英 中简 中繁

花絮：预告片

不再犹豫

—— 《Beyond日记之莫欺少年穷》主题歌

专辑：犹豫

填词：梁美薇

谱曲：黄家驹

编曲：Beyond

国语：候诊室

原唱：Beyond

时长：4分14秒

时间：1991年9月6日

黄家驹：

无聊望见了犹豫

达到理想不太易

即使有信心斗志却抑止

黄家强：

谁人定我去或留

定我心中的宇宙

只想靠两手 向理想挥手

问句天几高 心中志比天更高

自信打不死的心态活到老

合：

WO-OH 我有我心底故事

亲手写上每段得失乐与悲与梦儿

WO-OH 纵有创伤不退避

梦想有日达成找到心底梦想的世界 终可见

黄贯中：

谁人没试过犹豫

达到理想不太易

即使有信心斗志却抑止

叶世荣：

谁人定我去或留

定我心中的宇宙

只想靠两手 向理想挥手

问句天几高 心中志比天更高

自信打不死的心态活到老

合：

WO-OH 我有我心底故事

亲手写上每段得失乐与悲与梦儿

WO-OH 纵有创伤不退避

梦想有日达成找到心底梦想的世界 终可见

WO-OH

亲手写上每段得失乐与悲与梦儿

WO-OH

梦想有日达成找到心底梦想的世界 终可见

专辑《犹豫》是Beyond从非洲探访难民回港后黄家驹根据当地人的苦难经历创作完成的，正好东方电影出品有限公司邀请Beyond拍摄励志片《Beyond日记之莫欺少年穷》，而专辑中的单曲《不再犹豫》就顺理成章的被选为了片中的主题曲。而自从发表歌曲《大地》开始，关于Beyond的改变是否是妥协和背叛理想的争议就从来没有停止过，在这首歌中Beyond用他们的歌声表达出了一往无前的勇气。

谁伴我闯荡

专辑：犹豫

原唱： Beyond

填词 刘卓辉

谱曲：黄家驹

编曲： Beyond

时长：4分14秒

发行：1991年9月

MV导演：曾宪宗

前面是哪方，谁伴我闯荡

沿路没有指引，若我走上又是窄巷

寻梦像扑火，谁共我疯狂

长夜渐觉冰冻，但我只有尽量去躲

几多天真的理想，几多找到是颓丧

沉默去迎失望，几多心中创伤

只有淡忘，从前话说要如何

其实你与昨日的我，活到今天变化甚多

只有顽强，明日路纵会更彷徨

疲倦惯了再没感觉，别再可惜计较什么

Wo

谁愿夜探访，留在我身旁

陪伴度过黑暗，为我驱散寂寞痛楚

寻觅没结果，谁伴我闯荡

期望暴雨飘去，便会冲破命运困锁

几多天真的理想，几多找到是颓丧

沉默去迎失望，几多心中创伤

只有淡忘，从前话说要如何

其实你与昨日的我，活到今天变化甚多

只有顽强，明日路纵会更彷徨

疲倦惯了再没感觉，别再可惜计较什么

只有淡忘，从前话说要如何

其实你与昨日的我，活到今天变化甚多

只有顽强，明日路纵会更彷徨

疲倦惯了再没感觉，别再可惜计较什么

始终上路过

《谁伴我闯荡》是Beyond自传式电影《莫欺少年穷》的插曲之一，也是Beyond为数不多的专为电影创作作品。另外，本歌曲在港剧《笑看风云》中也被用做插曲。

泄密者 洩密者們 (2018)

又名: 泄密者们 / The Leakers

评分：时光网 5.4，豆瓣 5.4，IMDb 5.1

导演: 邱礼涛

编剧: 李敏 / 李昇

主演: 吴镇宇、张智霖、佘诗曼、周秀娜、

郑则仕、李灿森、卫诗雅、杨柳青

类型: 剧情 / 犯罪

国家: 中国香港

语言: 粤语 / 汉语普通话

上映: 2018-06-15(中国大陆) / 2018-06-21(中国香港)

片长: 100分钟

IMDb 链接: tt8490838

马来西亚爆发神秘传染病，当地药业公司AMANAH研究的特效药MD5成为救助病患的神丹妙药。可是一直跟踪报道该疾病的记者宋丹文意外死亡，跟着AMANAH总裁张日善（郑则仕 饰）的儿子在办公室自杀身亡。经警方调查，张公子纯系他杀。与此同时，张公子的妻子彭珍美（周秀娜 饰）秘密跑到香港，她随身携带的机密引起多方势力的争抢。香港警察王大伟（吴镇宇 饰）与马来西亚皇家警察警长李永勤（张智霖 饰）接头，协助调查这一系列案件。不久后，王大伟收到一段视频，视频录制者自称“泄密者”，指控AMANAH是绝命病毒的始作俑者，而张日善的二儿子更落到他们手中。

与死神争分夺秒，李永勤和王大伟展开夺命追查……

2018年上映的电影《泄密者》使用该曲作为片尾曲。《谁伴我闯荡》，表达了对未来感到迷惘，在现实和理想中依旧坚持自己的想法。此次电影《泄密者》曝光的同名MV以影致声，极具辨识度的经典港片搭档吴镇宇、张智霖、佘诗曼在全球病毒危机爆发时刻，如同歌词抒写那般，面临挫折和危机他们或彷徨，或迷茫，但即使陷入对家庭、朋友和爱人有所疏忽亏欠的艰难处境，承受诸多的不理解，他们依旧坚定理想，坚守着自己的职业使命，一同闯荡力求撕开真相。

完全的拥有

专辑：《犹豫》

原唱：叶世荣

填词：叶世荣

谱曲：黄家驹

编曲：黄贯中，黄家驹

时长：03：38

发行：1991年

窗边身影远离 话别黄昏里

迷蒙仍在挥一挥温暖的手

不修饰的笑容 伴在微风里

柔情投在我的心深处

从没有过这种感觉

不懂解释是为何

流露爱意发出的线索

在告诉我看透

再不愿去觅寻

再不愿去添色彩

再不面对未来

能共你往宇宙无穷天边去

指尖感到暖流 逗动人思绪

缓缓投入每句温馨爱诗

拉紧一点距离 渐令人昏醉

浓情常静听心中祷告

寻觅这个世间的奥秘

捉摸不到是如何

能让你与我一起爱过

是永远的真心

再不愿去觅寻

再不愿去添色彩

再不面对未来

能共你往宇宙无穷天边去

再不愿去觅寻

再不愿去添色彩

再不面对未来

能共你往宇宙无穷天边去

再不愿去束缚

再不愿去作别人

再不面对苦恼

无尽爱意永在完全的拥有

《完全的拥有》是中国香港殿堂级摇滚乐队Beyond的一首音乐作品，它收录在Beyond于1991年发行的粤语专辑《犹豫》内。该作品的词作者为叶世荣，曲作者为黄家驹，演唱者为Beyond乐队鼓手叶世荣。这是叶世荣在Beyond乐队第一次做主唱，也是在四人时期唯一的一次。

明日世界

专辑 ：真的见证

原唱：黄贯中

填词：黄贯中，黄家强

谱曲：黄家驹

编曲：Beyond

时长：3分49秒

发行：1989年12月

荒诞社会的一切

给我满希望

激发理想的挣扎

难道我有决意会落空

这个拜金的都市

总要靠手段

适应每刻的转变

人像戏里配角永是真

无论你嗟怨做人没意义

期望去转变靠双手

世界是明日世界

无谓计较只有等

世界令人渐变态

从未放弃贯彻我梦想

工作每天都相似

不叫我屈服

只要我一心一意

全力去干要胜过自己

无论你嗟怨做人没意义

期望去转变靠双手

世界是明日世界

无谓计较只有等

世界令人渐变态

从未放弃贯彻我梦想

世界是明日世界

无谓计较只有等

世界令人渐变态

从未放弃贯彻我梦想

无论你嗟怨做人没意义

期望去转变靠双手

世界是明日世界

无谓计较只有等

世界令人渐变态

从未放弃贯彻我梦想

世界是明日世界

无谓计较只有等

世界令人渐变态

从未放弃贯彻我梦想

《明日世界》是Beyond的一首励志歌曲，作品传输出一股向上的积极的能量。生活里面总会有一点点的无奈，有时都要忍受一下的，忍受不代表屈服，不代表可以自甘平庸。