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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 1977 三德和尚与舂米六，洪金宝编导演功夫喜剧，女演员倮戏大尺度，陈星、冯克安、田俊、午马、林正英！

雄霸天下 发布于：

                                                                                             —— 图文整理自网络

 

 

 

三德和尚与舂米六 (1977)

 

又名: The Iron Fisted Monk

评分：时光网 6.8，豆瓣 6.2，IMDb 6.9，个评 7.1

导演: 洪金宝

编剧: 黄枫 / 洪金宝

 

主演: 

洪金宝 饰 舂米六

陈星    饰 三德和尚

黄枫    饰 静尘

卢海鹏 饰 牛精良

钟发 饰 机房工人

林正英 饰 机房工人

 

冯克安 饰 白安福

石天    饰 满人打手

田俊    饰 谢亚福

任世官 饰 暴徒

午马    饰 妓院里的船夫

 

类型: 动作

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1977-08-25

片长: 93 分钟

IMDb 链接: tt0076659

 

　　舂米六（洪金宝 饰）的叔父惨死于满洲人手下，舂米六发誓要替叔父报仇。在三德和尚（陈星 饰）的带领之下，舂米六进入少林寺修习武艺，很受师傅静尘（黄枫 饰）赏识。舂米六报仇心切，知道自己闯不过木人巷，于是决定偷偷潜出少林寺，形迹败露，面临寺规惩戒，所幸惩戒他的是师兄谢亚福（田俊 饰），很快舂米六就获得了下山的许可。 

 

　　牛精良（卢海鹏 饰）面恶心善，是染布厂的机房工人，纨绔子弟白安福（冯克安 饰）依仗着自己身为满洲人的兄长在市内横行霸道为非作歹，奸污了牛精良貌美如花的妹妹，使其含恨自杀。悲愤交加的牛精良决心替妹妹报仇。

 

 

 

 

 

      洪金宝在嘉禾的多部电影担任武术指导时，向嘉禾老板邹文怀提出，希望能自导自演《三德和尚与舂米六》。起初邹文怀还有些犹豫，鉴于公司内不少人的推荐，邹文怀相信了洪金宝，支持其他放手一搏。

 

      而在洪金宝很犹豫要不要亲自导演电影时，冯克安对他说：如果洪金宝想做的话，可以帮忙写剧本。因为这句话，洪金宝才下定决心执导电影。

 

 

U-1147 日版外封套：

 

三德和尚与舂米六

 

编号：U-1147

配置：日二DTS豪华限定版+英二HKL版+港三乐贸版

音轨：粤语DD5.1-448K、粤语DTS-768K、国语DD2.0-192K

字幕：中简/中繁/日文

片长：92 分钟

花絮：两部预告片、两套剧照写真集、一部将近10分钟的预告片

 

 

U-1147 英二HKL版内封套：

 

 

       功夫喜剧的成功，在很大程度上是因为动作场面与喜剧因素的巧妙融合。因此，能否在展示动作场面的同时塑造人物性格、推进叙事的发展，进而深化影片的主题，便成为功夫喜剧在艺术上成败的关键。关于《三德和尚与舂米六》，有研究者批评该片将人间悲剧拍成娱乐精华，在最悲惨时加插笑料，毫无道德感可言。

                                                                                            —— 《当代电影》评

 

 

SJD9-3608A 英二HKL版外封套：

 

 

 三德和尚与舂米六  The Iron Fisted Monk

 

编号：SJD9-3608A

配置：绝版HKL英2+独家福克斯1区+独家数码修复版高清重编码视频（画质甩DVD九条街）

         +乐贸3区+1区自带DTS爆棚音效+官方国语配音+官方中英文字幕+英2完整花絮

音轨：粤语DD2.0-192K、粤语DD5.1-448K、粤语DTS-768K、国语DD2.0-192K、

         英语DD2.0-192K

字幕：中简/中繁/英

喝茶：相册

         预告片

         访谈

         制作特辑

 

 

SJD9-3608A 福克斯1区版内封套：

 

 

     《三德和尚与舂米六》大致为两段内容，第一部分内容，洪金宝着墨并不多，也刻意避开邵氏电影刘家班的同类型作品锋芒，正所谓扬长避短。大部分的故事情节都集中舂米六回乡之后，在这一部分内容，洪金宝尽展所长，融扎实的功夫招式与诙谐的身体语言与一身。或许剧情还有些欠周全之处、动作处理也略有些程式化，但娱乐元素却丝毫不嫌落伍。出于商业考虑，在《三德和尚与舂米六》安排了两段女演员的裸露戏，尺度相当大、时间也不短，恐怕也有些对动作戏信心不足的缘故。

                                                                                                —— 腾讯娱乐评

 

 

 

 

三德和尚与舂米六 The Iron Fisted Monk 1977

 

编号：SJBD-3622A （DT-91555，未收）

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

        独享DeAgostini/派拉蒙日A区独有蓝光版本（日本《功夫电影杰作》杂志独家附送），

        复合绝版HKL英2、福克斯1区、乐贸3区等各区DVD素材精华，原版绝无压缩原汁原味视频，

        DTS-HD 5.1高清无损原音，集成官方国配，官方中英日文字幕，

        保留原版完整并集成英2区独有幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：粤DTSHD5.1、国2.0-192、英5.1-384

字幕：英 中简 中繁 日

花絮：1、洪金宝访谈 8:06(英2)；

         2、预告片；

         3、精彩预览。

 

 

 

 

 

The Iron-Fisted Monk marks the directorial debut of Sammo Hung (Painted Faces, TVÂ's Martial Law), who used the opportunity to push the envelop in kung fu action films.

 

 

 

 

 

 

 

三德和尚与舂米六 San de huo shang yu chong mi liu(1977)

6 .8 / 7 .1

三德和尚与舂米六(1977)

影评(6)

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标签：
洪金宝 冯克安 午马 林正英
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