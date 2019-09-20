—— 图文整理自网络

三德和尚与舂米六 (1977)

又名: The Iron Fisted Monk

评分：时光网 6.8，豆瓣 6.2，IMDb 6.9，个评 7.1

导演: 洪金宝

编剧: 黄枫 / 洪金宝

主演:

洪金宝 饰 舂米六

陈星 饰 三德和尚

黄枫 饰 静尘

卢海鹏 饰 牛精良

钟发 饰 机房工人

林正英 饰 机房工人

冯克安 饰 白安福

石天 饰 满人打手

田俊 饰 谢亚福

任世官 饰 暴徒

午马 饰 妓院里的船夫

类型: 动作

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1977-08-25

片长: 93 分钟

IMDb 链接: tt0076659

舂米六（洪金宝 饰）的叔父惨死于满洲人手下，舂米六发誓要替叔父报仇。在三德和尚（陈星 饰）的带领之下，舂米六进入少林寺修习武艺，很受师傅静尘（黄枫 饰）赏识。舂米六报仇心切，知道自己闯不过木人巷，于是决定偷偷潜出少林寺，形迹败露，面临寺规惩戒，所幸惩戒他的是师兄谢亚福（田俊 饰），很快舂米六就获得了下山的许可。

牛精良（卢海鹏 饰）面恶心善，是染布厂的机房工人，纨绔子弟白安福（冯克安 饰）依仗着自己身为满洲人的兄长在市内横行霸道为非作歹，奸污了牛精良貌美如花的妹妹，使其含恨自杀。悲愤交加的牛精良决心替妹妹报仇。

洪金宝在嘉禾的多部电影担任武术指导时，向嘉禾老板邹文怀提出，希望能自导自演《三德和尚与舂米六》。起初邹文怀还有些犹豫，鉴于公司内不少人的推荐，邹文怀相信了洪金宝，支持其他放手一搏。

而在洪金宝很犹豫要不要亲自导演电影时，冯克安对他说：如果洪金宝想做的话，可以帮忙写剧本。因为这句话，洪金宝才下定决心执导电影。

U-1147 日版外封套：

三德和尚与舂米六

编号：U-1147

配置：日二DTS豪华限定版+英二HKL版+港三乐贸版

音轨：粤语DD5.1-448K、粤语DTS-768K、国语DD2.0-192K

字幕：中简/中繁/日文

片长：92 分钟

花絮：两部预告片、两套剧照写真集、一部将近10分钟的预告片

U-1147 英二HKL版内封套：

功夫喜剧的成功，在很大程度上是因为动作场面与喜剧因素的巧妙融合。因此，能否在展示动作场面的同时塑造人物性格、推进叙事的发展，进而深化影片的主题，便成为功夫喜剧在艺术上成败的关键。关于《三德和尚与舂米六》，有研究者批评该片将人间悲剧拍成娱乐精华，在最悲惨时加插笑料，毫无道德感可言。

—— 《当代电影》评

SJD9-3608A 英二HKL版外封套：

三德和尚与舂米六 The Iron Fisted Monk

编号：SJD9-3608A

配置：绝版HKL英2+独家福克斯1区+独家数码修复版高清重编码视频（画质甩DVD九条街）

+乐贸3区+1区自带DTS爆棚音效+官方国语配音+官方中英文字幕+英2完整花絮

音轨：粤语DD2.0-192K、粤语DD5.1-448K、粤语DTS-768K、国语DD2.0-192K、

英语DD2.0-192K

字幕：中简/中繁/英

喝茶：相册

预告片

访谈

制作特辑

SJD9-3608A 福克斯1区版内封套：

《三德和尚与舂米六》大致为两段内容，第一部分内容，洪金宝着墨并不多，也刻意避开邵氏电影刘家班的同类型作品锋芒，正所谓扬长避短。大部分的故事情节都集中舂米六回乡之后，在这一部分内容，洪金宝尽展所长，融扎实的功夫招式与诙谐的身体语言与一身。或许剧情还有些欠周全之处、动作处理也略有些程式化，但娱乐元素却丝毫不嫌落伍。出于商业考虑，在《三德和尚与舂米六》安排了两段女演员的裸露戏，尺度相当大、时间也不短，恐怕也有些对动作戏信心不足的缘故。

—— 腾讯娱乐评

三德和尚与舂米六 The Iron Fisted Monk 1977

编号：SJBD-3622A （DT-91555，未收）

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享DeAgostini/派拉蒙日A区独有蓝光版本（日本《功夫电影杰作》杂志独家附送），

复合绝版HKL英2、福克斯1区、乐贸3区等各区DVD素材精华，原版绝无压缩原汁原味视频，

DTS-HD 5.1高清无损原音，集成官方国配，官方中英日文字幕，

保留原版完整并集成英2区独有幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：粤DTSHD5.1、国2.0-192、英5.1-384

字幕：英 中简 中繁 日

花絮：1、洪金宝访谈 8:06(英2)；

2、预告片；

3、精彩预览。

The Iron-Fisted Monk marks the directorial debut of Sammo Hung (Painted Faces, TVÂ's Martial Law), who used the opportunity to push the envelop in kung fu action films.